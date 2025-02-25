В Китае предложили снизить брачный возраст до 18 лет

В Китае предложили снизить минимальный брачный возраст до 18 лет

Tекст: Александра Юдина

Китайский политический советник Чен Сунси предложил снизить минимальный брачный возраст до 18 лет для повышения уровня рождаемости, передает Reuters.

Это предложение будет включено в его план о полном снятии ограничений на количество детей в семьях и создании системы стимулирования брака и рождения детей.

В настоящее время минимальный возраст для вступления в брак в Китае составляет 22 года для мужчин и 20 лет для женщин, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Чен заявил, что снижение возраста до 18 лет поможет увеличить базу фертильного населения и соответствовать международным стандартам.

В Китае численность населения снижается третий год подряд, а количество браков упало на пятую часть, что стало самым значительным снижением в истории, несмотря на усилия властей по поощрению молодых пар к браку и рождению детей.

С 2021 года китайским семьям разрешено иметь до трех детей, однако многие пары отказываются от их рождения из-за высокой стоимости ухода за детьми и нежелания пожертвовать карьерой.

Власти пытаются стимулировать рождаемость, предлагая расширенные отпуска по беременности и родам, финансовые и налоговые льготы, а также жилищные субсидии.

Однако, по данным одного из китайских аналитических центров, Китай остается одной из самых дорогих стран для воспитания ребенка в соотношении с ВВП на душу населения.