Загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Количество загрузок VPN-приложений российской аудиторией в Google Play достигло 9,2 млн в марте, что в 14 раз больше, чем годом ранее, передает «Коммерсантъ».

Согласно данным Digital Budget на основе Similarweb, с марта 2025 по март 2026 года пользователи скачали 35,7 млн VPN-приложений. Самый высокий спрос пришелся на январь–март 2026 года, когда только за первый квартал было совершено 21,27 млн загрузок. В марте три из пяти наиболее популярных сервисов превысили отметку в 2,5 млн скачиваний.

По информации Sensor Tower, к концу 2025 года у топ-5 VPN-сервисов в России насчитывалось 7,3 млн активных пользователей. В то же время, по данным Apple Censorship, в российском App Store к концу апреля были недоступны 116 VPN-сервисов, причем в конце марта магазин удалил более 20 приложений по требованию Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к 439 сервисам обхода блокировок запрещенных ресурсов. В октябре 2025 года количество блокировок выросло на 31%, до 258, а за три месяца число заблокированных VPN-сервисов увеличилось на 70%. В декабре началась активная блокировка дополнительных протоколов VPN, таких как SOCKS5, VLESS и L2TP.

В конце марта Минцифры обсуждало новые правила для IT-компаний, согласно которым платформы, не ограничивающие доступ через VPN, могут быть исключены из реестра министерства и «белого списка» сайтов, доступных при отключении интернета. Операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов заявил: «Это уже заметно по снижению продаж, например, на маркетплейсах».

Партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов отметил, что получение доступа к VPN-сервису стало сложнее из-за изменений в платежных сервисах и ограничений оплаты через мобильный счет, но рост скачиваний говорит о высокой потребности в подобных технологиях. Он добавил, что бизнес включает риски деградации связи в свои сценарии непрерывности и что полностью запретить VPN невозможно, так как технология необходима для безопасной коммуникации.В

Роскомнадзоре ранее отмечали, что не планируют ограничивать корпоративные VPN.

