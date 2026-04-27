Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.
Путин: Любовь к Родине для россиян превыше всего
Президент России Владимир Путин заявил, что для россиян любовь к Родине и желание ее защищать являются высшими ценностями.
«Для нас любовь к Родине, стремление ее защищать превыше всего», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что российский народ проявил твердость и сплоченность в ответ на давление, угрозы и агрессивные действия в адрес страны.
«На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что не любить Родину – все равно что не любить семью и своих детей. Он назвал воспитание любви к России у молодежи важнейшей задачей.