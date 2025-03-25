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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 18:12 • Новости дня

    Путин назвал воспитание любви к России у молодежи важнейшей задачей

    Путин назвал воспитание любви к России у молодежи важнейшей задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал воспитание молодежи, пробуждение в ней любви к стране одной из важнейших задач общества и государства.

    Путин выделил «задачи воспитания подрастающих поколений граждан, которым предстоит определять будущее России». «Мы должны сделать все, чтобы помочь молодежи пронести через всю жизнь и передать своим детям любовь и уважение к Отечеству, его героям, истории и культурному наследию», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    «Считаю это важнейшей миссией нашего совета, в целом партнерской работы государства и общества», – заключил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.

    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Коментарии (2)
    23 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа

    Песков не исключил наличие дополнительных контактов Путина и Трампа

    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть дополнительные контакты, помимо официально объявленных.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ВГТРК заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых сообщалось официально, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать».

    Журналист ВГТРК Павел Зарубин заметил, что заявления Трампа создают впечатление о большем числе контактов между президентами, чем было заявлено. Песков отметил, что возможность общения президентов по видеомосту сохраняется и может быть активирована по инициативе любой из сторон.

    Он добавил, что видеомост защищен и позволяет обсуждать самые чувствительные темы. Это решение остается личным выбором каждого из лидеров, которые могут предпочесть телефонную связь для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

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    23 марта 2025, 22:23 • Новости дня
    Песков назвал доверительной атмосферу телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа была «абсолютно доверительной», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так», – приводит ТАСС слова Пескова в интервью Павлу Зарубину.

    Напомним, Песков не исключил наличие дополнительных контактов лидеров двух стран. Он отметил, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США в различных областях трудно переоценить. По его словам, разногласия между США и Россией не должны мешать взаимовыгодному сотрудничеству. В Кремле назвали влияние США на мировую политику огромным.

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    23 марта 2025, 23:55 • Новости дня
    Президент Бразилии собрался посетить Россию в мае

    Президент Бразилии Лула да Силва собрался посетить Россию в мае для встречи с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Бразилии Лула да Силва посетит Россию в мае для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил специальный помощник бразильского лидера по международным вопросам Селсу Аморим.

    Аморим также сообщил, что после завершения визита в Россию да Силва отправится в Китай. Цель его поездки – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «Это наглядно продемонстрирует, что Бразилия никому не подчиняется», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Folha de S. Paulo.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале да Силва сообщил, что отказал Германии в просьбе продать оружие для передачи его Украине, чтобы не поддерживать конфликты и убийства граждан России. В конце января Путин и да Силва обсудили по телефону вопросы урегулирования конфликта на Украине, а также стратегического партнерства двух стран.

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    24 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обменах пленными между Россией и Украиной, а также обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль в Telegram-канале. Президент России выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ в обменах удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Лидеры также обсудили развитие российско-американского диалога, направленного на мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Аль Нахайян выразил поддержку усилиям России и США, отметив важность консультаций в Эр-Рияде.

    Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и выразили готовность продолжать реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они также подчеркнули важность координации в рамках «ОПЕК плюс».

    Путин поздравил эмиратского лидера и народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.

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    24 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Эксперт указал на растущую роль Кубани на мировом рынке пшеницы

    Депутат Матвейчев: Кубань стала гарантом продовольственной безопасности России

    Эксперт указал на растущую роль Кубани на мировом рынке пшеницы
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Кубань – один из лидеров России по развитию туризма, промышленного производства и, что еще важнее, – по уровню урожая и привлечению инвестиций в агрокомплекс. Это позволяет считать регион гарантом продовольственной безопасности страны, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

    «Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся субъектов России. Например, при нынешних темпах строительства столица региона скоро войдет в пятерку самых населенных городов страны», – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Кубань находится в лидерах по привлечению инвестиций в агрокомплекс, промышленное производство, туризм. Здесь открывается огромное количество крупных предприятий, а также объектов среднего и малого предпринимательства», – подчеркнул парламентарий.

    «Рекордные урожаи, высокая степень технологизации сельского хозяйства и растущая роль Кубани на мировом рынке пшеницы – большая часть этих успехов достигнута при нынешнем губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве. Сегодня край по праву может считаться гарантом продовольственной безопасности России», – указал депутат.

    По мнению депутата, достижения Кубани позволяют высоко оценить перспективы региона в условиях экологических вызовов и геополитического давления. При этом властям регионам важно поддерживать прямую коммуникацию с жителями края, о чем отдельно сказал президент России.

    «Эта работа приоритетна не только в преддверии выборов, но и после них. Кондратьеву предстоят интенсивные поездки, общение с электоратом для расширения осведомленности о насущных проблемах кубанцев», – перечислил собеседник.

    «Важно и то, как власти региона относятся к участникам СВО. Построен один из крупнейших в России реабилитационных центров с новейшим оборудованием. Для бойцов действует более 20 мер поддержки. По поручению президента 340 участков земли получили Герои России или обладатели орденов за заслуги в ходе спецоперации, а также семьи погибших при выполнении боевых задач», – резюмировал Матвейчев.

    В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона доложил, что бюджет региона за 10 лет вырос со 190 до 566 млрд рублей.

    По его словам, по питьевому молоку регион держит первое место в России, второе место – по сырому молоку, в пятерке – по фруктам, овощам, мясу, яйцам, птице. За пять лет площади виноградников увеличились на 6,5 тыс. гектаров. Национальный центр зерна им. Лукьяненко губернатор назвал предметом гордости, поскольку 100% посевов пшеницы, риса и сои на Кубани – это семена отечественной селекции.

    «Объем инвестиций в курортную сферу за последние 10 лет увеличился в 100 раз, это строительство отелей. В прошлом году 30 отелей введены были в эксплуатацию», – подчеркнул он. Отдельно губернатор акцентировал внимание на том, что в крае проектируются 17 очистных сооружений на побережье.

    В завершение он попросил Путина поддержать свое выдвижение на новый губернаторский срок.

    «Вениамин Иванович, край очень большой, он разнообразный, вопросов много, проблем много. Очень многое сделано за последние годы, я это вижу, это очевидная вещь. Но при таком масштабе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания», – ответил глава государства. «А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи», – ответил президент.

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    24 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать детали подарка Трампу

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался сообщать подробности о личном подарке президента России Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.

    Песков подчеркнул, что информация о портрете, якобы подаренном американскому лидеру Дональду Трампу, не будет раскрыта из-за ее личного характера, передает ТАСС.

    «Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге», – сказал Песков. Он также добавил, что в связи с личным характером подарка, никакая дополнительная информация не будет предоставлена, если только сам президент не решит раскрыть детали.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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    24 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным премий деятелям культуры

    Кремль: Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по культуре и искусству, которое пройдет в формате видеосвязи, и вручит премии деятелям культуры.

    На заседании планируется обсудить широкий круг тем, связанных с работой Совета, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Среди основных вопросов будут рассматриваться темы образования в сфере искусств, литературы и книгоиздания. Также будут затронуты другие актуальные вопросы, которые входят в компетенцию Совета по культуре и искусству.

    Кроме того, в Екатерининском зале Кремля в среду пройдет церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2024 года. Путин вручит премии восьми лауреатам.

    Премия для молодых деятелей культуры вручается гражданам России до 35 лет с 2011 года. Она признает выдающиеся достижения в литературе и искусстве, а также творческих и исследовательских проектов в этой сфере.

    Премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручается с 2013 года. Награда отмечает работы, направленные на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи.

    На прошлой неделе Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где заявил о тяжелых последствиях для людей, природы и экономики, вызванных разливом нефтепродуктов в Черном море.

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    24 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Путин пожелал Кондратьеву удачи на выборах главы Краснодарского края

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность прямого общения руководства Краснодарского края с жителями региона во время встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым, пожелав ему удачи на выборах.

    «Для того, чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться, – указал глава государства. – Особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов – с тем, чтобы на следующий период более четко выстроить приоритеты и понимать, чего люди ждут и чего будут ждать от руководства края, для того, чтобы их вопросы, проблемы решались как можно быстрее и как можно качественнее», передает ТАСС.

    «В ходе предвыборной кампании нужно эту работу интенсифицировать, увеличить количество контактов прямых», – подчеркнул глава государства. «Несмотря на то, что и текущих задач много, но тем не менее общение с людьми – это, может быть, даже важнее, чем текучка сегодняшнего дня, – добавил Путин. – А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи».

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    25 марта 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин наградил молодых деятелей культуры в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

    Награды получили директор Центра классической и традиционной архитектуры МАРХИ Алексей Капустин, главный дирижер камерной капеллы «Академия Русской Музыки» Иван Никифорчин и прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, передает РИА «Новости».

    За вклад в литературу и искусство для детей и юношества были отмечены иллюстратор Ольга Ионайтис, писатель Леонид Рожников и коллектив Ансамбля песни и пляски имени Локтева. Эти премии являются признанием их значительного вклада в развитие культурного наследия и поддержку молодых талантов.

    Ранее Путин заявил, что русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране.

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    25 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин: Культура в России служит нитью, связывающей поколения

    Tекст: Ольга Иванова

    Русская культура выступает в качестве той неразрывной нити, что связывает разные поколения в стране, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премиями деятелей культуры в Кремле.

    Путин отметил, что чествуемые лауреаты «своим талантом, достижениями утверждают непреходящую значимость традиций и ценностей, которые составляют саму суть отечественной культуры», передает ТАСС.

    «Ее гуманистические и нравственные идеалы служат нерушимой связующей нитью для всех поколений просветителей и творцов, поэтому мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры – тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве», – сказал президент.

    Церемония вручения премий, учрежденных для произведений в области литературы и искусства для детей и юношества, началась в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля.

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    25 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждений культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

    Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по культуре, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Предлагаю включить показатели обеспеченности территорий учреждениями культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования», – сказал Путин.

    Президент отметил необходимость учитывать задачу создания сети учреждений культуры при разработке мастер-планов городов и поселков, а также при подготовке проектов комплексного развития территорий. Помимо этого, он предложил проработать возможность внедрения механизмов льготного кредитования для инвесторов, готовых строить и реконструировать культурно-досуговые объекты.

    Путин добавил: «Я прошу правительство обратить внимание на возможности и наших других долгосрочных программ развития, прежде всего нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин наградил лауреатов премий для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества на торжественной церемонии в Кремле.

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    25 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин призвал сделать культуру доступной для всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны.

    Он отметил, что инфраструктура должна быть достаточной по количеству и содержательной по смыслам, предоставляя равный доступ всем гражданам, независимо от их места проживания и уровня доходов.

    «Инфраструктура в сфере культуры должна быть и достаточна по количеству, и содержательна по смыслам, и доступна всем гражданам вне зависимости от места проживания и уровня доходов», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Путин выделил значимость того, чтобы с детства люди имели возможность приобщаться к культуре не только через СМИ и интернет, но и в специализированных учреждениях. Важную роль в этом процессе играет окружающая среда, где проживает человек, включая состояние объектов культурного наследия и обустройство территории, подчеркнул президент.

    Ранее Путин предложил интегрировать показатели обеспеченности учреждений культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.

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    25 марта 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин назвал союзниками России кроме армии и флота еще кино, музыку и литературу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал союзниками России различные виды искусств, в частности, литературу, кино и музыку.

    «У России не только армия и флот, и литература, но и кинематограф. Это наш союзник», – указал Путин во время заседания Совета по культуре.

    По словам президента, достаточно посмотреть фильмы о войне, чтобы убедиться в этом. Он также отметил многие другие виды искусства.

    «А музыка разве нет?» – задался вопросом Путин. В качестве примера он привел симфонию Дмитрия Шостаковича, написанную в блокадном Ленинграде. «Конечно, это все союзники нашей страны, России», – заключил президент.


    Во вторник Путин, выступая на заседании Совета по культуре, подчеркнул важность обеспечения доступности культурной инфраструктуры для всех граждан страны, а также предложил включить учреждения культуры в градостроительные нормы.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
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      7 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Зачем священники идут на войну

      Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

      7 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Где наше кино об СВО

      Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Армения возвращается к России?

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      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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