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В Эстонии предложили отправлять военных на Украину без согласия парламента
Delfi: Парламент Эстонии одобрил отправку войск за границу без мандата
В парламенте Эстонии прошел первое чтение законопроект, который с 2027 года позволит правительству отправлять военных на международные операции, включая Украину, без отдельного разрешения законодательного органа, сообщает Delfi.
Согласно законопроекту, правительство получит мандат на участие до 100 эстонских военнослужащих в зарубежных военных операциях. Документ дает право отправлять военных в зоны конфликтов в случае возникновения срочной необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на DELFI.
В ходе обсуждения инициативы депутаты затронули вопрос о возможности участия эстонских военных в операциях на Украине без предварительного уведомления общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг участие страны в отправке войск Евросоюза на Украину из-за риска прямого конфликта с Россией.
Также он отметил наличие в ЕС документа об отправке войск на украинскую территорию.
Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс исключил возможность отправки американских войск на Украину.