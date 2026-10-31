Delfi: Парламент Эстонии одобрил отправку войск за границу без мандата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно законопроекту, правительство получит мандат на участие до 100 эстонских военнослужащих в зарубежных военных операциях. Документ дает право отправлять военных в зоны конфликтов в случае возникновения срочной необходимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на DELFI.

В ходе обсуждения инициативы депутаты затронули вопрос о возможности участия эстонских военных в операциях на Украине без предварительного уведомления общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг участие страны в отправке войск Евросоюза на Украину из-за риска прямого конфликта с Россией.

Также он отметил наличие в ЕС документа об отправке войск на украинскую территорию.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс исключил возможность отправки американских войск на Украину.