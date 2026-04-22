  Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    Россия довела НАТО до грани нервного срыва
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 22:23 • Новости дня

    Песков назвал атаку на Сызрань проявлением терроризма Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Атака ВСУ на гражданские объекты в Сызрани в очередной раз подтверждает террористическую сущность действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал недавнюю атаку ВСУ на Сызрань, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев продолжает наносить удары по мирным объектам.

    «Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», – отметил представитель Кремля в эфире Первого канала.

    По словам Пескова, успешное выполнение задач специальной военной операции должно надежно защитить Россию «от опасности таких террористических проявлений киевского режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подъезд жилого дома в Сызрани частично обрушился из-за атаки украинских беспилотников. В результате этого удара пострадали 12 человек. Власти Самарской области ввели в городе режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    22 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракция «Единая Россия» выступила против инициативы по введению штрафов за превышение средней скорости.

    Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил: «В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке», говорится на сайте партии.

    По его мнению, это может привести к расширению практики расчёта средней скорости – вплоть до дня и месяца, что недопустимо и ведёт к введению необоснованных штрафов

    «Эта инициатива не имеет ничего общего с правом, об этом неоднократно высказывался Верховный суд. Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения», – подчеркнул Бессарабов.

    «Я хотел бы, чтобы прекратили эти спекуляции на этот счёт. Если у кого-то возник такой законодательный суд – установить новые штрафы, новую ответственность для людей, – это идёт вразрез с позицией фракции большинства, позицией фракции «Единой России», вразрез с мнением жителей страны. Мы такого не допустим», – заявил он.

    Даниил Бессарабов сообщил, что в партию поступает множество обращений от граждан и экспертов, выступающих против этой меры. Он также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час, не получили поддержки у фракции и не будут поддержаны в будущем.

    Ранее «Единая Россия» также выступила против повышения стоимости ОСАГО без всестороннего обсуждения с автомобилистами, отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он заверил, что партия не поддержит инициативы, которые приведут к росту финансовой нагрузки на страхователей, подчеркнув приоритет защиты интересов граждан перед прибылью страховых компаний.

    22 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт объяснил злость Мелони на Соловьева

    Политолог Трухачев: Италия ошибочно считает слова Соловьева позицией Москвы

    @ Andrea Calandra/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова телеведущего Владимира Соловьева о премьере Италии Джордже Мелони Рим воспринял как заявления из стана внешнего противника. Тогда как похожие заявления итальянских СМИ власти республики привыкли игнорировать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее посол России назвал вызов в МИД Италии из-за жестких слов Соловьева ударом в штангу.

    «После начала деятельности Джорджи Мелони в качестве премьера Италии местные СМИ писали о ней весьма обидные критические статьи, обвиняя чуть ли не в симпатии ряду фашистских идей. Однако никакой реакции официальных властей страны на это не последовало», – напомнил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Возмущение же словами Владимира Соловьева объясняется несколькими причинами. Во-первых, итальянские власти считают Россию скорее противником, чем дружественной страной. Действия Рима продиктованы не попыткой мирного решения вопроса, а логикой военного времени», – уверен аналитик.

    «Кроме того, в стратегических документах ЕС и самой Италии Россия не значится европейской страной. При том что исторически, культурно и ментально мы ближе к Европе, чем к Азии. Соответственно, слова Соловьева восприняли в Риме как заявления из условного недружеского стана. То, что прощается внутри Евросоюза и НАТО, не прощается внешнему сопернику. А Мелони неоднократно говорила, что воспринимает Москву как противника», – отмечает собеседник. Помимо этого, напомнил он, Италия руководствуется европейским стереотипом, согласно которому все заявления в эфире российских госканалов являются официальной точкой зрения России.

    Собеседник напомнил, что Италия – далеко не первая страна, которая вызывает посла из-за высказываний российского журналиста. «Отчасти это объясняется и попыткой переключить внимание итальянцев на внешнюю угрозу», – указал он, уточнив, что рейтинги Мелони по сравнению с коллегами из других европейских стран достаточно высоки.

    Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони. Итальянский дипломат назвал заявления журналиста «крайне серьезными и оскорбительными».

    Сам российский дипломат расценил претензии Рима как попытку раздуть международный скандал, передает РИА «Новости». «В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джорджу Мелони», – заявил Парамонов.

    Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес. Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

    Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

    Сама Мелони указала, что единственным ориентиром для нее остаются интересы Италии. «По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Также она выразила намерение с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    @ Daniel Heue/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    22 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу

    @ Agenzia Fotogramma, Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российский дипломат Алексей Парамонов расценил претензии Рима из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони как попытку раздуть международный скандал.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянское внешнеполитическое ведомство, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства Рима стали слова Владимира Соловьева, который в эфире своего шоу обвинил итальянского премьера в фашизме и предательстве избирателей.

    «В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джордже Мелони», – заявил дипломат. Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес.

    Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

    Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

    Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.

    Сам дипломат отмечал сохранение положительного отношения большинства итальянцев к России вопреки позиции местных властей.

    22 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Предатель Климов рассказал о попытке ВСУ убить его при переходе линии фронта
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины и рассказал о попытке его ликвидации при пересечении линии фронта.

    По словам Климова, удачно перейти к украинским военным удалось только со второй попытки, а во время второго перехода один из бойцов запрещенной в России организации «Азов» заявил: «Даю 20 тыс. гривен и «обнуляю» его прямо здесь», пишет «Царьград».

    Климов рассказал украинским блогерам, что оказался в сложной ситуации, когда его жизнь зависела от решения бойцов ВСУ и представителей «Азова».

    Его признание о переходе и обстоятельствах предательства прозвучали в интервью, опубликованном 21 апреля.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    22 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    @ Giulia Sciacca/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ответ на оскорбления со стороны российского телеведущего Владимира Соловьева подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.

    Мелони прокомментировала оскорбления в свой адрес со стороны Соловьева. В заявлении в соцсетях Мелони не назвала имя Соловьева, однако явно адресовала ответ именно ему, передает Газета.Ru со ссылкой на портал Ansa.

    «По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Она добавила, что для нее единственным ориентиром остаются интересы Италии.

    Мелони заверила, что намерена с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».

    В среду российский дипломат Алексей Парамонов расценил претензии Рима из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони как попытку раздуть международный скандал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

    Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.

    22 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой генерала
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Ольга Иванова

    Арестованная после автоаварии с двумя погибшими в центре столицы девушка состоит в прямом родстве с бывшим советником министра обороны, стало известно изданию MSK1.RU.

    Предполагаемая виновница резонансной автомобильной аварии в центре Москвы Анна Владимирова приходится внучкой генералу Николаю Аброськину, передают «Вести» со ссылкой на издание MSK1.RU. Ранее этот высокопоставленный военный занимал должность советника министра обороны России. В результате трагического инцидента на дороге погибли два человека, а саму девушку решением суда заключили под стражу.

    В прессе появились и другие подробности о семье арестованной москвички. Выяснилось, что мать автомобилистки Татьяна Владимирова является проректором Московского педагогического университета (МПГУ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил виновницу смертельной аварии в следственный изолятор.

    Столичная полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    Нетрезвая автомобилистка без госномеров спровоцировала массовое ДТП с двумя погибшими.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 09:53 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт у здания Минобороны в Москве

    ФСБ задержала россиянина за подготовку взрыва у объектов Минобороны в Москве

    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны, рассчитывая после теракта уехать воевать против российской армии.

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность агента киевских боевиков в столице, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ заявили: «Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов Министерства обороны».

    Выяснилось, что злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с террористами. Получив задание, он специально прибыл в Москву для организации взрыва. При задержании у фигуранта изъяли смартфон, через который он тайно общался со своими кураторами.

    После диверсии мужчине обещали организовать выезд на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

    В ведомстве добавили, что задержанный уже полностью признал вину в подготовке преступления.

    Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сотрудники ФСБ задержали иностранца за подготовку взрыва на энергетическом объекте.

    В Екатеринбурге силовики предотвратили подрыв автомобиля главы оборонного предприятия.

    В российской столице следователи арестовали местного жителя за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб.

    22 апреля 2026, 12:04 • Новости дня
    Слуцкий попросил ФАС провести проверку повышения стоимости обучения в вузах

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому письмо с просьбой выяснить причины существенного роста цен на получение высшего образования, подорожавшего для первокурсников в среднем на 12%.

    Слуцкий обратился к руководителю ФАС Шаскольскому, передает ТАСС. Политик настаивает на необходимости тщательного мониторинга и ежегодного контроля за стоимостью платных услуг в российских университетах.

    «Мы призываем ФАС к тотальной проверке роста стоимости обучения в российских высших учебных заведениях, а также требуем ввести ежегодный жесткий контроль цен на платное обучение. Каждый ребенок в стране должен иметь шанс учится в лучшем вузе страны», – заявил парламентарий.

    Согласно данным Минобрнауки, в 2025 году расценки для первокурсников увеличились в среднем на 12% по сравнению с 2024 годом. При этом для поступивших в 2022 году студентов общая стоимость выросла примерно на 30%, хотя закон разрешает увеличивать суммы в договорах только на официальный уровень инфляции.

    Соавтор инициативы Марат Шипов подчеркнул, что многие учебные заведения игнорируют действующие законодательные ограничения. По его словам, в некоторых случаях ценники взлетели на 60% или даже 100%, с чем авторы обращения категорически не согласны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,в прошлом году Государственная дума одобрила законопроект о введении лимитов на количество платных мест для студентов.

    22 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.

    При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.

    В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.

    22 апреля 2026, 14:36 • Новости дня
    Юшков оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе»

    Юшков: Остановка поставок казахской нефти по «Дружбе» для Германии некритична

    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На данный момент Казахстан является единственным поставщиком нефти по трубопроводу «Дружба». Тем не менее Астана отправляет в Германию относительно небольшие объемы энергоресурсов, что делает их остановку некритичной для ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

    «Сообщения об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе» выглядят довольно странно и вызывают множество вопросов. От кого исходит эта инициатива? Что послужило поводом к такому возможному решению?» – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в последнее время Украина неоднократно атаковала порт Усть-Луга, а также объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через которые в том числе и Астана экспортирует свои энергоресурсы. «В такой ситуации, казалось бы, Казахстан должен заказать у России большую прокачку по «Дружбе» в Германию», – рассуждает собеседник.

    В то же время Киев перекрыл южную ветку нефтепровода. Это приводит к удорожанию прокачки казахстанской нефти по центральной ветке (инфраструктура разделяется на две артерии в Белорусии). «Экономическая логика следующая: чем меньше по трубе вы качаете, тем дороже прокачивать каждую тонну нефти», – пояснил эксперт.

    «Получается, что когда Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию, то системой пользовался де-факто только Казахстан. Возможно, встал вопрос о повышении тарифа на прокачку в сторону Германии. В таких условиях Астана могла счесть более перспективными другие маршруты экспорта и приостановить поставки по «Дружбе», – детализировал Юшков.

    «Если предположить, что дела обстоят именно таким образом, стоит дождаться также заявлений из Берлина. Насколько Германии важно сохранить эти объемы и готова ли страна, например, платить больше Казахстану? Вместе с тем, если бы ФРГ готова была бы по любой цене покупать казахскую нефть, то стороны бы договорились об увеличении поставок», – отметил он.

    Собеседник допустил, что Германия – в отсутствие выгодных для Берлина поставок по «Дружбе» – будет больше закупать энергоресурсов танкерами. «Казахстан же, по всей видимости, перенаправит нефть на экспорт через, например, Усть-Лугу. То есть для России транзитные объемы не снизятся», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Ерлана Аккенженова. По его словам, российская сторона показала Казахстану планируемый показатель поставок на второй квартал — «по всем трем месяцам ноль».

    «Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – сказал министр.

    Аккенженов сообщил, что Казахстан не ожидает снижения добычи нефти, отметил чиновник. По его словам, Астана имеет возможность перераспределить весь объем углеводородов по другим маршрутам – система Каспийского трубопроводного консорциума, Усть-Луга, Китай.

    Накануне про майскую приостановку транзита со ссылкой на источники писало агентство Reuters. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения. Он отметил, что по этому вопросу нужно обращаться в соответствующие российские компании.

    Агентство отмечало, что экспорт нефти из Казахстана в Германию по российскому трубопроводу составил около 43 тыс. баррелей в день в 2025 году, что на 44% больше, чем в 2024 году. Полное прекращение транзита приведет к потере примерно 17% из 12 млн метрических тонн нефти в год, перерабатываемых немецким нефтеперерабатывающим заводом PCK.

    Напомним, Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по «Дружбе» из-за блокировки со стороны Украины. Россия технологически готова к возобновлению транзита, отмечал Песков. «Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж», – подчеркивал он.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в этой связи обращался к Владимиру Зеленскому с требованием разблокировать транзит и отказаться от политики давления на европейские страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей.

    22 апреля 2026, 03:08 • Новости дня
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»
    Жители Кишинева потребовали отменить концерт «Машины времени»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кишиневе растет недовольство в связи с предстоящим концертом группы «Машина времени», билеты на который стоят от 35 до 2100 долларов.

    В комментариях под анонсом концерта в Кишиневе пользователи выразили недовольство запланированным выступлением «Машины времени». Многие отмечали, что артисты, находясь на пике популярности, не стремились приезжать в Молдавию, а теперь их визит кажется неуместным, передает РИА «Новости».

    Стоимость билетов на концерт начинается от 35 долларов, при этом вип-места стоят 2100 долларов за столик. Один из комментаторов заявил: «Даже за деньги не интересно», а другой добавил: «В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову». Также прозвучали призывы к министерству культуры вмешаться: «Минкульт – даешь отмену».

    Министерство культуры Молдавии рекомендовало согласовывать все выступления, чтобы избежать скандалов и отмен в последний момент.

    Ранее организаторы по техническим причинам отменили запланированное выступление Андрея Макаревича (внесен в список иноагентов) и Лаймы Вайкуле в Кишиневе.

    Местные жители резко раскритиковали анонс этого мероприятия в социальных сетях.

    Перед этим музыкант реализовал лишь половину билетов на концерты своего европейского тура.

    Песков назвал условия возможной встречи Путина и Зеленского
    НАТО проведет саммит в резиденции Эрдогана
    Белоруссия подтвердила начало транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию
    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины
    Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться к службе после лечения
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс
    Дуров рассказал о получении повестки на старый адрес в России

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

