Число пострадавших при обрушении дома в Сызрани выросло до 12 человек
Число пострадавших в результате частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани достигло 12 человек, еще двое могут находиться под завалами, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате атаки 12 человек пострадали, под завалами, предположительно, остаются два человека», – отметил Федорищев в своем канале в Max.
Из числа пострадавших трое были госпитализированы, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь. На месте происшествия работают медицинские психологи.
Глава региона уточнил, что угрозы обрушения конструкций поврежденного дома нет. Спасательные службы продолжают разбор завалов и поиски возможных выживших.
Ранее сообщалось, что при обрушении дома в Сызрани из-за удара ВСУ пострадали 11 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.
МЧС сообщило о поисках двух человек под завалами дома в Сызрани.