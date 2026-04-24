Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой Севастополя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, доставлявший продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села, был атакован вражеским беспилотником, передают «Вести».

В результате атаки пострадали двое из четырех членов экипажа. Как отмечается в сообщении команды миссии, водитель Василий, обладающий знаниями в области тактической медицины, оказал пострадавшим всю необходимую экстренную помощь прямо на месте происшествия. После этого раненых эвакуировали в полевой медицинский госпиталь.

По данным миссии, пострадавшая женщина была выписана на долечивание домой, а мужчина пока остается в госпитале. Поврежденный автомобиль гуманитарной миссии ожидает восстановление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле осколки сбитого беспилотника повредили пассажирский автобус в Севастополе. В марте в Запорожской области от удара дрона пострадали трое волонтеров гуманитарной миссии. В том же месяце из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь погиб один местный житель.