  • Новость часаМадьяр призвал Зеленского отказаться от шантажа и возобновить работу нефтепровода «Дружба»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Америка начала жульничать в Ормузском проливе
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России
    Нетаньяху потрясло разрушение статуи Иисуса Христа в Ливане израильским солдатом
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран
    Глава МИД Эстонии усомнился в заявлениях Зеленского об угрозе нападения России
    Пашинян объявил об отказе Армении возобновлять работу в ОДКБ
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    «Радиостанция Судного дня» дала в эфир сигнал «Принуждение»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    20 апреля 2026, 18:59 • Новости дня

    Обломки сбитого БПЛА повредили автобус в Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Осколки беспилотника, уничтоженного над Севастополем, повредили пассажирский маршрутный автобус во время атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    По информации из канала Развожаева в Max, инцидент произошел в понедельник на Радиогорке – осколки разбили несколько стекол автобуса маршрута №55 и пробили крышу.

    Губернатор пояснил, что автобус находился на конечной остановке и в нем не было пассажиров. Благодаря этому никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать.

    Развожаев отметил, что этот инцидент является наглядным подтверждением необходимости эвакуации людей из транспорта во время воздушной тревоги.

    Днем в понедельник в Севастополе объявили воздушную тревогу. Ранее сбитый беспилотник поджег резервуар с топливом в Севастополе.

    20 апреля 2026, 14:23 • Новости дня
    Медведев: За три года 1,5 тыс. фронтовиков стали депутатами «Единой России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние три года почти полторы тысячи участников спецоперации на Украине были избраны депутатами от «Единой России», рассказал председатель партии Дмитрий Медведев на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    По его словам, многие из фронтовиков пользуются авторитетом и доверием среди жителей своих городов и сел.

    Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» будет поддерживать новых депутатов, а участие ветеранов спецоперации в местном самоуправлении может стать для некоторых стартом длинной политической карьеры. Он отметил, что для участников СВО существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные проекты партии, однако важно, чтобы и на уровне муниципалитетов появлялись собственные инициативы.

    Медведев напомнил, что в рамках народной программы «Единой России» удалось реализовать множество важных проектов: жители теперь имеют доступ к цифровым сервисам, расширились возможности в образовании, медицине и сфере досуга.

    За пять лет в стране благоустроено примерно 50 тыс. общественных и дворовых территорий, а свыше 1,5 тыс. проектов малых городов и исторических поселений получили гранты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    С 2019 года в России создано более миллиона новых мест в школах и свыше 250 тыс. мест в детских садах, отремонтировано 6,5 тыс. школ, половина из которых в сельской местности. Проведена модернизация 900 детских школ искусств и ремонт 1,5 тыс. культурных учреждений на селе.

    По словам Медведева, большинство партийных проектов направлены на развитие современной инфраструктуры муниципалитетов: создаются общественные пространства, спортивные залы, музеи, библиотеки, школы и детские сады.

    Он также отметил, что партия продолжит программу социальной газификации, которая уже позволила подключить к газу более 1,2 млн домовладений. Медведев подчеркнул значимость этой программы и пообещал расширить ее охват, чтобы повысить комфорт жизни еще большего числа людей.

    Медведев поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые своими добросовестными действиями приносят пользу регионам. Он отметил, что местная власть всегда ближе к людям и ежедневно сталкивается с большими ожиданиями и запросами общества, поэтому государство должно предпринять шаги по их поддержке и защите.

    Форум, в рамках которого выступил Медведев, проводится ежегодно по поручению президента Владимира Путина и организуется Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России. В этом году мероприятие объединило 7 тыс. представителей муниципальных органов и власти из разных регионов страны.

    В списке участников значатся также делегации из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран. На форуме обсуждаются гуманитарная миссия, роль партии как «моста» между обществом и государством, а также задачи депутатов в обеспечении защиты интересов граждан на местах.

    19 апреля 2026, 20:53 • Новости дня
    Российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В небе над Сумской областью российский истребитель атаковал два военных самолета противника, в результате чего один из них получил повреждения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Воздушный бой произошел над территорией Сумской области, где российская авиация перехватила самолеты Вооруженных сил Украины, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    По информации подпольщика, после атаки российского истребителя украинские воздушные суда попытались скрыться, разлетевшись в разные стороны. В результате боестолкновения один из самолетов противника оказался подбит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили взлетные площадки украинских беспилотников в Сумской области. В этом же регионе армия России поразила позиции противовоздушной обороны противника. Позже Вооруженные силы нанесли точный удар по складу дронов в самих Сумах.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    @ @kormanyzat

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

    Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан подписал указ о заморозке средств украинского «Ощадбанка».

    Сама финансовая организация потребовала от Будапешта вернуть конфискованные ценности.

    20 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Матвиенко: Люди должны быть равномерно расселены по России

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема обезлюживания территорий представляет собой стратегическую угрозу для России, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Россия исторически не является страной агломераций и мегаполисов, передает РИА «Новости».

    «Обезлюживание территорий – для нас стратегическая угроза, мы не можем этого допустить – ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономики», – сказала Матвиенко во время панельной дискуссии на форуме «Малая родина – сила России».

    По ее мнению, стране необходимо добиваться равномерного расселения – чтобы люди строили просторные дома по всей стране, а не ютились в квартирах в крупных городах вдали от родных мест. Матвиенко считает, что это позволит создавать большие семьи, что важно для будущего России.

    Политик отметила, что подобные тенденции уже проявляются в стране, однако требуется поддержка на всех уровнях власти – от муниципального до федерального.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в России на начало 2024 года насчитывается 16 городов с численностью населения более миллиона человек, в которых проживает почти четверть всего населения страны. Лидерами остаются Москва и Петербург, а третье место по-прежнему удерживает Новосибирск.

    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    20 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    В Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории Черного моря зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами, образовавшееся в результате ночного удара украинских дронов по территории Краснодарского края.

    Масштабное пятно нефтепродуктов появилось у кубанского побережья в ночь на 16 апреля, указали в оперштабе Кубани, передает ТАСС.

    Инцидент произошел после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии на Туапсинский район.

    Площадь пятна, по оценке специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Удар беспилотников повредил остекление в нескольких многоквартирных домах.

    20 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой

    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    «Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.

    СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.

    20 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Мирный житель стал жертвой массированной атаки БПЛА на Туапсе
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб мирный житель, еще один получил ранения, в морском порту произошел пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, на территории морского порта из-за атаки произошло возгорание. Обломки сбитых дронов повредили гражданскую инфраструктуру города. Выбиты стекла в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, задета газовая труба.

    На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, доклады о ситуации поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе.

    На прошлой неделе во время налета вражеских БПЛА на город травмы получили семь мирных жителей. При ударах беспилотников по жилым домам погибли двое детей.

    20 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику и не остановится, то рискует потерять Украину.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен более взвешенно оценивать ситуацию и понимать, что слишком высокую цену платит за проводимую политику и продолжающуюся войну, передает RT.

    Лукашенко подчеркнул, что если Зеленский не примет соответствующих решений, то может потерять Украину.

    Президент Белоруссии добавил, что сочувствует Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже «в готовом варианте» и должен был изменить ее политику, но не сделал этого. Лукашенко отметил, что национализм на Украине не был остановлен новым президентом, а националисты взяли верх из-за неопытности Зеленского.

    По словам Лукашенко, украинцы сами выбрали нынешнего президента, несмотря на его неопытность, и теперь несут ответственность за этот выбор, сталкиваясь с тяжелыми последствиями.

    «Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – отметил Лукашенко.

    Он напомнил, что альтернативы на выборах были не лучше, но ответственность за происходящее лежит на всех украинцах.

    Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте. «Я ж тоже был таким же зеленым, как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него – шоу», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко также заявил, что Зеленский вновь встал на путь милитаризации и идет на поводу у Запада, надеясь на финансовую и военную поддержку.

    Ранее Лукашенко заявил об угрозе исчезновения Украины в случае продолжения боевых действий.

    До этого Лукашенко посоветовал киевским властям сохранять спокойствие ради спасения страны.

    20 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве возросло до семи человек

    Tекст: Мария Иванова

    В киевской больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в Голосеевском районе, в итоге общее число жертв трагедии достигло семи человек.

    Один из пострадавших при стрельбе 18 апреля умер в медицинском учреждении. Врачи боролись за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

    «В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось. <…> Уже семеро погибших», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    В настоящее время в стационарах продолжают лечение еще семеро пострадавших, среди которых есть ребенок. Четверо пациентов находятся в реанимационных отделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ полиции ликвидировал стрелка при штурме супермаркета.

    Генеральная прокуратура Украины квалифицировала массовый расстрел людей как террористический акт.

    Ранее в больнице скончалась шестая жертва этого вооруженного нападения.

    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    20 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 112 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с воскресенья на понедельник 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск 20 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 112 дронов самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Их нейтрализовали над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, над Кубанью, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Вечером в воскресенье над страной поразили 17 украинских дронов самолетного типа.

    В ночь с субботы на воскресенье над страной уничтожили 13 беспилотников самолетного типа.

    20 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани назвал фарсом условия возврата Киевом займа Евросоюзу

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка выдать за кредит «дар» Киеву в размере 90 млрд евро является подтасовкой, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

    «Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это – в лучшем случае фарс, в худшем – это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 млрд Украине», – приводит слова Мариани РИА «Новости».

    Мариани добавил, что из этой суммы 16 млрд евро будут оплачены французскими налогоплательщиками. Евродепутат охарактеризовал затею с выделением средств как фальсификацию, мошенничество и трусость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия назвала получение российских репараций главным условием возврата этих средств. Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    19 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Военные в Севастополе сбили четыре БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уничтожив четыре беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы», – сказано в сообщении губернатора в Max.

    Дроны ликвидированы над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нейтрализовали 22 беспилотных летательных аппарата у Севастополя.

    20 апреля 2026, 17:28 • Новости дня
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процедура развода в России должна быть более сложной, особенно в семьях с детьми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России».

    Она подчеркнула, что в странах Запада, таких как Франция и Британия, бракоразводный процесс может длиться два года и больше, тогда как в России развод оформляется намного проще даже при наличии детей, передает ТАСС.

    «У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», – отметила Матвиенко.

    Также она сравнила ситуацию с процедурой прерывания беременности, напомнив, что для женщин предусмотрено время на обдумывание. Спикер Совфеда подчеркнула важность гуманного подхода к бракоразводному процессу, чтобы не допускать поспешных решений и минимизировать страдания детей.

    Ранее депутат Буцкая призвала сделать обязательной процедуру примирения супругов при разводе, особенно для семей с детьми.

    Главное
    Автопром Германии начал переориентацию на выпуск оружия
    Власти Ирана сообщили о возобновлении работы аэропортов Тегерана
    ФСБ задержала главу управления МЧС Брянской области
    MWM: «Искандер-К» создает серьезную угрозу для тыла стран НАТО
    Испанская партия призвала к выходу страны из НАТО
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации