В Госдуме предложили штрафовать за иностранную авторизацию на сайтах

В Госдуму внесли проект закона о штрафах за иностранную авторизацию на сайтах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным предложила ввести штрафы для собственников российских интернет-ресурсов. Наказывать их планируют за использование иностранной почты или зарубежных сервисов для авторизации пользователей. Законопроект об изменениях в Административный кодекс РФ уже внесен на рассмотрение в парламент, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных нижней палаты.

За неисполнение новых требований гражданам может грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам – от 500 до 700 тыс. рублей.

Авторы разъясняют, что с 1 декабря 2023 года в России действует требование проводить авторизацию только через российский телефонный номер, госуслуги, биометрическую систему или другие отечественные сервисы.

Повторные нарушения предполагают еще более крупные штрафы – до 1,4 млн рублей для юридических лиц. За невыполнение требований Роскомнадзора предусмотрено аналогичное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мессенджер WhatsApp начал предлагать россиянам указывать электронную почту для авторизации.

Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram. Сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Мах за первый месяц продемонстрировал значительный рост популярности среди россиян.