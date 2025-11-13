За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.5 комментариев
WhatsApp начал массово требовать электронную почту у россиян
Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России) начал предлагать пользователям из России добавить электронную почту к своей учетной записи, чтобы обезопасить себя от блокировки аккаунта.
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ), начал массово предлагать россиянам добавить адрес электронной почты для авторизации, сообщает РИА «Новости».
Это стало третьим способом входа и восстановления аккаунта в мессенджере. Пользователей уведомляют, что добавление почты поможет избежать блокировки, особенно если возникает проблема с получением SMS.
На экране при входе появляется сообщение: «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход». К нему прилагается предупреждающий оранжевый значок и инструкция перейти к настройкам конфиденциальности для добавления электронного адреса. Отправка таких уведомлений приобрела массовый характер с сегодняшнего дня.
В пояснениях WhatsApp отмечается, что почта обеспечивает дополнительную защиту аккаунта и позволяет восстановить доступ без номера телефона или SMS. Если понадобится повторно зарегистрировать номер, достаточно будет подтвердить адрес электронной почты, следуя инструкциям из мейла.
Отметим, что похожую функцию в конце октября начал тестировать и Telegram: российским пользователям также предлагают использовать электронную почту для входа в аккаунт. Ранее вход в мессенджер был доступен только по QR-коду или номеру телефона.
Ранее Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу WhatsApp и Telegram из-за жалоб граждан и данных правоохранителей о криминальной активности в этих мессенджерах.
В Крыму WhatsApp и Telegram продолжают функционировать без ограничений после сообщений о блокировке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ