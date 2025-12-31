Володин призвал к жесткому ответу на удар ВСУ по резиденции Путина

Tекст: Вера Басилая

Жесткий ответ на атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина является необходимым, заявил Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, прощать такие действия недопустимо, и депутаты Государственной думы единогласно поддерживают эту позицию.

«Ответ обязательно должен быть жестким. Депутаты настаивают на этом. Прощать нельзя. Это агония киевского режима», – подчеркнул Володин, выступая в телеэфире.

Спикер Госдумы отметил, что дальнейшее продвижение российских войск по линии фронта неизбежно приведет к усилению сопротивления и росту числа безрассудных шагов со стороны Киева.

Володин сообщил, что на Украине уже погибло порядка 2 млн человек, среди которых военнослужащие и гражданские, а часть числится пропавшими без вести.

Он также подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, в частности Владимир Зеленский, которому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам.

Володин добавил, что западные финансовые помощи для Киева не привели к желаемому результату, так как обещанные замороженные российские активы не были получены, а предоставленные деньги, по мнению Володина, были разворованы.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Минобороны сообщило, что киевский режим атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотника.

Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.