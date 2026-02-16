Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Легендарный борец сумо Асасёрю, завоевавший высший титул борьбы сумо ёкодзуна, призвал вернуть Россию в фигурное катание, так как без нее этот вид спорта «потерял вкус» и стал похож на сумо без ёкодзуна.
Как передает РИА «Новости», бывший екодзуна Асасерю выступил с эмоциональным обращением по поводу отсутствия российских спортсменов в фигурном катании. По мнению знаменитого борца, фигурное катание без России утратило свой «вкус» и стало похоже на соревнования сумо без обладателя высшего титула.
В своей публикации Асасерю заявил: «И все-таки танцы на льду, фигурное катание без России лишись вкуса. Это как сумо без екодзуна. Эй, дедки из Олимпийского комитета! Нам нет дела до вашего мнения, это прекрасный спорт. Мы хотим видеть выступления. Если честно, то без России ничего не получается. Спорт – это цветок, который цветет в жизни человека лишь одно мгновение. И в одно мгновение его могут сорвать. (Говорю это), как человек, любящий спорт».
Асасерю, завоевавший титул екодзуна и ставший первым монгольским борцом на этой позиции, после завершения спортивной карьеры занимается общественной деятельностью и бизнесом. Благодаря своей харизме он продолжает оставаться заметной фигурой в Японии и Монголии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанец Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпиады по фигурному катанию. Гуменник получил тринадцатый номер для выступления на Олимпийских играх в пятницу тринадцатого февраля.