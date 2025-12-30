  • Новость часаСуд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Путин подписал указ о сборах резервистов для охраны важных объектов
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Билибинская АЭС полностью остановлена
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    54 комментария
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    13 комментариев
    30 декабря 2025, 18:10 • В мире

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза
    @ IMAGO/Zoonar.com/Tao Hua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины?

    Под конец 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о риске распада Евросоюза. В пространном интервью с многозначительным заголовком «Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира» он дал понять, что власти ЕС своей необдуманной политикой по многим направлениям завели Европу в тупик. Не менее важно и то, что евробюрократы теперь предпринимают усилия, чтобы выбраться из него – но не путем осознания своих ошибок и их коррекции, а посредством конфронтации с Россией, которая в конечном итоге может привести к войне.

    «Происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, которое может… спровоцировать войну, – указал венгерский премьер. – Военная напряженность, которая ощущается в Европе, является следствием упадка Западной Европы и Европейского союза». Нынешнюю ситуацию внутри блока европейских государств он рассматривает как противостояние партий войны и мира, подчеркивая, что Венгрия, невзирая на любое внешнее давление, выступает за мир. При этом Орбан считает, что главной причиной происходящего стал даже не украинско-российский конфликт, который сам является следствием сложившейся геополитической ситуации.

    «Реальная причина – политический, экономический и социальный упадок Западной Европы, – говорит Орбан. – Этот процесс начался в середине 2000-х годов и ускорился из-за неудовлетворительных мер реагирования на финансовый кризис. Двадцать лет назад экономические показатели Европейского союза и США были примерно на одном уровне. Сегодня Америка взлетает, а Европа скатывается вниз… В настоящее время Европейский союз находится в состоянии развала. Происходит процесс распада, который совпадает с усилением имперских амбиций брюссельской бюрократии… Решения принимаются в Брюсселе, но не реализуются. Сначала одна страна не выполняет их, затем две, затем три. Несмотря на намерение усилить центральную власть, лица, принимающие решения, постоянно вынуждены отступать».

    Однако прежде чем Еврокомиссии приходится идти на попятный, она успевает все же нанести значительный вред. Орбан припомнил, в частности, случай «зеленого» перехода, когда евробюрократы решили запретить с 2035 года производство автомобилей с обычным двигателем. В конце концов это решение пришлось смягчить, но автомобильная и химическая промышленность Европы успели серьезно пострадать.

    Но больше всего повредила Европе санкционная антироссийская политика Брюсселя, которая, по сути, уничтожила европейскую промышленность. Цены на энергоносители выросли в два-три раза по сравнению с конкурентами, что сделало производство в Европе нерентабельным и лишило его перспектив.

    «ЕС постоянно ограничивает суверенитет государств, – посетовал Орбан, – но при этом не имеет возможности использовать приобретенные полномочия… Если не произойдет быстрой и глубокой реорганизации – а это все еще возможно, – то распад дойдет до точки, откуда уже не будет пути назад».

    Можно возразить, что Виктор Орбан и его партия, которые в следующем году столкнутся с вопросом переизбрания на фоне растущих проблем в самой Венгрии, могут сгущать краски и в принципе заинтересованы в том, чтобы выставить именно власти ЕС виновниками системного кризиса, а сам Евросоюз – идущим на дно кораблем. Однако на днях во французской Le Figaro выступили два крупных представителя европейских властей, никак с Орбаном и венгерскими интересами не связанные: бывший министр финансов Франции Арно Монтебур и Тьерри Бретон, сам бывший еврокомиссар и до сих пор – персона весьма влиятельная (так что власти США на днях запретили ему въезд на свою территорию).

    По мнению Арно Монтебура, если даже не упразднять Европейский союз, то он как минимум должен «быть глубоко преобразован». Причины? Отсталая, недостаточно компетентная, не учитывающая национальные интересы евробюрократия стала тормозом любого развития, и результаты ее решений для стран блока оказываются катастрофическими.

    «Мы привыкли к тому, что США держат нас за горло, а китайцы сбывают нам свою продукцию. Отлично. Значит, в итоге мы станем бедными и зависимыми». Бывший министр не скупится на резкости, чтобы описать положение ЕС:

    «Мы являемся промышленными вассалами Китая и цифровыми вассалами Соединенных Штатов. И кто нас к этому привел? Европейская система».

    По привычке, говоря о Европе, Арно Монтебур то и дело сбивается на состояние Франции, которая имеет одновременно дефицит государственного бюджета и дефицит торгового баланса. «Мы являемся экономикой, которая находится в процессе упадка уже 20 лет». Страна только и делает, что импортирует, а не производит на своей территории. «У нас уже не хватает фабрик, фермеров; у нас все меньше и меньше предприятий сферы обслуживания». Самые многообещающие предприятия французской промышленности были распроданы: «Кто сказал, что Франции не нужны заводы? Что ж, он победил. Alcatel больше не существует».

    Со своей стороны, бывший еврокомиссар Тьерри Бретон подтвердил, что идея деиндустриализации Европы шла из самого центра, от европейских властей, но предусмотрительно кивает на то, что во всем будто бы виноваты британцы (на данный момент ЕС уже покинувшие). «Когда британцы присоединились к ЕС, они пришли с этой доктриной, я бы даже назвал ее идеологией», – объяснил Бретон. Ему – будто бы – оставалось лишь подчиниться: «Мне было запрещено говорить о промышленности и особенно о промышленной программе… Надо было изображать дело так, будто мы всего лишь потребители».

    Особое раздражение Монтебура вызывает полная зависимость ЕС в цифровом секторе, так что он даже назвал ЕС «цифровой колонией Соединенных Штатов Америки». Орбана больше волнует угроза национальной идентичности, требования ЕС к Венгрии «стать страной мигрантов, выполнять миграционный пакт, строить города для беженцев», и он прямо указал на

    «три роковые ошибки, которые разрушили Западную Европу: приоритет интересов глобального крупного капитала над интересами народов, прием и расселение мигрантов, а также перевоспитание детей в духе… гендерной идеологии».

    Проблемы Евросоюза в последнее время обозначились настолько явно, что даже Польша, один из главных бенефициаров блока, оказалась в затруднении. Ничто вроде как не предвещало – и вдруг выяснилось невероятное: что четверть поляков теперь стоят за выход из ЕС и при такой поддержке возможный «Полексит» (по аналогии с «Брекситом») уже не назовешь шуткой или пустым звуком.

    «Мы становимся слабым звеном. Тревожные данные о поддержке поляками выхода из ЕС», – нервничает Wyborcza. «Речьпосполита» выказывает меньше тревоги, но тоже не радуется: «Хотя сторонники сохранения Польши в Европейском союзе по-прежнему составляют явное большинство, последний опрос United Surveys, проведенный IBRiS для Wirtualna Polska, показывает, что целых 24,7% респондентов считают, что Польша должна начать процесс выхода из ЕС в ближайшее время… 48,6% респондентов заявили о решительном несогласии с «Полекситом», а еще 17,1% ответили «скорее нет». Однако

    результаты демонстрируют растущую силу евроскептического электората, который еще несколько лет назад в публичном пространстве считался маргинальным».

    Среди прочего результаты опроса показали явный поколенческий разрыв: «в возрастной группе 18-29 лет 61% респондентов категорически выступают против «Полексита», в то время как поддержка выхода из ЕС составляет всего 13%. Это поколение знает Польшу только в рамках ЕС. Наиболее евроскептически настроенная группа – это люди в возрасте 30-49 лет. В этой категории 38% респондентов поддерживают выход из ЕС».

    Пытаясь осмыслить поразительные итоги опроса, колумнист газеты сострил, что «призрак «Полексита» нависает над Польшей», и разразился филиппикой о «неусвоенном уроке Брексита». Мол, в свое время Великобритания «сама себе выстрелила в ногу», а теперь «56% британцев считают, что выход из ЕС был ошибкой». И эту ошибку Польша никак себе позволить не может, потому что «находится между Германией и Россией; у нее нет ядерного оружия, нет языка, имеющего мировое значение, и нет особых отношений с США. Несмотря ни на что, Лондон… каким-то образом справляется. Варшава бы не справилась». Показательно упорное нежелание обсуждать – что же могло пойти не так в прекрасном Евросоюзе, что даже поляки, на него буквально молившиеся, стали думать о том, как бы им соскочить с этого проекта?

    Потому что, помимо общих кризисов, которые власти ЕС создали или усугубили – среди них бездумное поощрение миграции, отказ от российских энергоносителей, уничтожение промышленности, умышленное затягивание конфликта на Украине ради перезапуска европейского военно-промышленного комплекса – в недрах блока из 27 стран зреют конфликты уже чисто внутренние, которые противопоставляют интересы Германии интересам Франции, Венгрию – большинству остальных государств, или, к примеру, Польшу – Германии, с которой польские власти мечтают получить репарации за Вторую мировую войну.

    Более того, как показала практика, влияния евробюрократии уже не хватает, чтобы эти конфликты погасить – и его даже порой не хватает, чтобы навязать свою волю в других ситуациях. На днях власти ЕС потерпели унизительное поражение от бельгийского правительства, которое самым решительным образом воспротивилось намерению конфисковать российские активы, находящиеся в брюссельском депозитарии Euroclear. Все это прекрасно видят за океаном, и не случайно американские власти в своей недавней стратегии отметили, что Европа пребывает «в цивилизационном упадке».

    Тем не менее в Евросоюзе пока достаточно факторов, за счет которых он держится: это единый рынок, общее пространство без внутренних границ и кажущаяся возможность долгосрочного взаимовыгодного развития. Тот же Орбан признал, что в данный момент ЕС для Венгрии нужен, «потому что значительная часть нашего экспорта идет именно сюда». Однако деградация ЕС ставит неизбежные вопросы о целесообразности пребывания в нем отдельных стран, причем куда более значимых, чем Венгрия или Польша.

    Некоторые политики, как француз Николя Дюпон-Эньян, полагают, что следующие 10 лет решат, быть ли Франции в составе ЕС или уйти. Раньше он придерживался мнения, что европейскую систему «следует реформировать изнутри», но теперь считает, что пациента это уже не спасет. По его мнению,

    ЕС «стал подавлять свободу… доходя до того, что меняет результаты выборов, как в Румынии. И что еще хуже, он ведет нас к войне».

    Как заметил все тот же глава партии «Вставай, Франция»: «Мы никогда не сможем решить наши проблемы миграции, безопасности, экономики и энергетики, если не вернем себе свободу». Аналогичные голоса раздаются и на другом берегу Рейна, где партия «Альтернатива для Германии» время от времени поднимает вопрос о целесообразности выхода страны из Евросоюза.

    «У этого ЕС нет будущего», – подводя итоги, пишет обозреватель немецкой Die Welt. Потому что «нынешний Евросоюз ставит под угрозу процветание и раскалывает континент». В отличие от Дюпон-Эньяна, автор еще верит, что Евросоюз можно спасти, если реформировать его – но ничто в поведении евробюрократов не показывает, что они понимают необходимость таких реформ, не говоря уже о готовности пойти на них. К чему это в итоге может привести, не знает никто, а Виктор Орбан так и вовсе предположил, что нынешний год может стать «последним мирным годом» для Европы.

    Главное
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    Российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    В Кабардино-Балкарии уничтожили диверсанта ВСУ
    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    Россия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Имя Чайковского убрали из названия музыкальной академии Украины
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации