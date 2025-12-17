Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?6 комментариев
Горнолыжница Плешкова получила нейтральный статус от FIS
Российская горнолыжница Юлия Плешкова получила право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой, передает ТАСС. Это означает, что спортсменка сможет принимать участие в международных соревнованиях, выступая под нейтральным флагом.
До этого нейтральные статусы от FIS получили еще несколько российских атлетов, среди которых лыжники Дарья Непряева, Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева. Непряева и Коростелев уже выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали для России квоты на участие в Олимпиаде – в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.
Квоты, которые заработали российские спортсмены, не считаются именными и могут быть перераспределены среди других атлетов для участия в олимпийских соревнованиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса.