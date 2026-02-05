Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Покровки, Новой Сечи, Хотени, Могрицы и Мирополья Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Чугуновкой и Графским.

При этом противник потерял свыше 280 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожен склад матсредств.

Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанея поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Ковшаровки, Новоосиново, Боровой, Новоегоровки, Студенока, Новоплатоновки Харьковской области, Красного Лимана, Соснового и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град». Уничтожены пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Резниковки, Константиновки, Кривой Луки, Красноторки, Калеников, Приволья, Краматорска и Петровского ДНР.

Потери противника при этом составили до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии у Нововодяного, Гришино, Нового Донбасса, Белицкого, Шевченко, Торецкого, Кучерова Яра ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, пять бронемашин, артиллерийских орудия, включая американскую 155-мм гаубицу М777, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Любицкого, Ровного, Верхней Терсы, Криничного, Комсомольского, Чаривного, Риздвянки Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

Противник потерял более 360 военнослужащих, танк, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Степановки в ДНР и Староукраинки в Запорожской области.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Придорожное в Запорожской области, а до этого освободили Зеленое в Харьковской области.