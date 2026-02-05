В МИД Канады сообщили об открытии консульства страны в Гренландии

Tекст: Дарья Григоренко

Церемонию посетит министр иностранных дел Канады Анита Ананд, ее визит в Данию и Гренландию запланирован с пятого по седьмое февраля 2026 года. Официальное заявление отмечает, что Ананд лично примет участие в открытии нового дипломатического представительства, передает РИА «Новости».

Кроме Ананд, в мероприятии примут участие генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, которая является представителем британского монарха в Канаде, посол Канады в Дании Кэролин Бэннет и посол страны по вопросам Арктики Вирджиния Мирнс. В правительстве подчеркивают, что консульство будет предоставлять услуги гражданам Канады в Гренландии, а также способствовать укреплению двусторонних и торговых связей между Канадой и Гренландией и расширять сотрудничество в области арктического управления и безопасности.

Ранее, выступая на форуме в Швейцарии, премьер-министр Канады Марк Карни заявил: «Канада поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова», комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии. Премьер также обратил внимание на эскалацию соперничества между крупными державами и ослабление мирового порядка.

Ранее сообщалось, что канадские военные разработали теоретическую модель отражения вторжения Соединенных Штатов с использованием партизанских методов, применявшихся афганскими моджахедами.

В январе Оттава решила открыть консульство в Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

При этом канадская сторона заявила, что главной угрозой в Арктике является Россия.