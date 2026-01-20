  • Новость часаДмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе
    Выходки Трампа ослабят США и усилят Глобальный Юг
    Глава МИД Молдавии допустил проведение референдума о слиянии с Румынией
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
    Белоруссия вошла в «Совет мира»
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Алиев заявил о закрытии страницы войны Азербайджана и Армении
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    20 января 2026, 21:42

    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

    Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.

    Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».

    Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.

    Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.


    19 января 2026, 21:48
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском

    Беспрозванных процитировал на литовском Невского после угроз блокады Калининграда

    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал фразу на литовском языке из «Александра Невского» в ответ на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о разработке НАТО сценария блокады региона.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал в Telegram-канале заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он отреагировал на слова литовского дипломата цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», при этом специально перевел фразу на литовский язык.

    Юргелявичус ранее заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО якобы существует сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. По словам губернатора, подобные заявления выглядят необдуманно и требуют жесткого ответа.

    Калининградская область является эксклавом России, отделенным от основной территории границами стран Евросоюза. На сегодняшний день санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион, а перевозки по железным дорогам возможны только по установленным квотам.

    В ответ на эти ограничения российские власти увеличили объем грузоперевозок по морю между Усть-Лугой и Калининградом, что позволило избежать дефицита товаров в регионе. Дополнительно были введены новые паромы, чтобы обеспечить стабильное снабжение области всем необходимым.

    Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Путин также отметил, что надеется на отсутствие угроз для региона. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    20 января 2026, 09:32
    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол Барбин сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России

    Посол сообщил об угрозах Дании отобрать землю у посольства России
    @ denmark.mid.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Власти Дании угрожают отобрать землю, на которой находятся здания российского посольства в Копенгагене, сообщил посол России в этой стране Владимир Барбин, передает ТАСС.

    По его словам, подобные угрозы исходят со стороны мэрии Копенгагена на фоне заметного ужесточения отношения к российской дипмиссии.

    Дипломат подчеркнул, что после «репрессивных решений датского правительства» численность российской дипмиссии была сокращена в несколько раз. Также была прекращена работа торгового представительства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

    Барбин заявил, что посольство России вынуждено работать в условиях фактической блокады. Он отметил, что серьезные трудности возникают при решении практических вопросов: сотрудники сталкиваются с проблемами при получении и продлении аккредитации, ограничен доступ к банковским услугам, усложнено проведение ремонта и технического обслуживания зданий и транспорта.

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 18:15
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 15:22
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 11:41
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    20 января 2026, 17:19
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 14:57
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    20 января 2026, 09:03
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    20 января 2026, 15:07
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на его совести, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Оставляю на совести (президента Франции Эммануэля) Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    В декабре Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    20 января 2026, 12:47
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что пример Гренландии иллюстрирует нарастающий кризис внутри западного общества.

    Кризисные тенденции в западном обществе становятся все заметнее, примером чему служит ситуация вокруг Гренландии, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги работы дипломатов в 2025 году.

    По словам Лаврова, «Гренландия – это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока».

    Лавров подчеркнул, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. По его словам, сейчас идёт игра «кто сильнее – тот и прав», что особенно проявляется в борьбе с экономическим преимуществом Китая. Министр добавил, что попытки решить эту проблему осуществляются с помощью санкций, тарифов и пошлин, а прежние критерии работы таких организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, фактически утратили свою силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран в случае, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии.

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

    20 января 2026, 10:01
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    В парламенте Дании пригрозили США войной
    @ Francis Joseph Dean/imago/Dean Pictures/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    20 января 2026, 13:37
    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    Стубб предложил Трампу для решения вопроса Гренландии сходить вместе в сауну
    @ Fernando Llano/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александер Стубб считает, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации вокруг Гренландии.

    Стубб в интервью газете The Washington Post заявил, что считает совместный поход в сауну с бывшим американским президентом Дональдом Трампом эффективным способом решения вопроса о Гренландии, передает ТАСС.

    «Знаете, иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. Знаете, если бы можно было убедить президента Трампа сходить в сауну, думаю, мы бы чего-то добились. От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. Ну, знаете, почему бы и нет?» – заявил Стубб.

    Кроме того, финский лидер выразил надежду на то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где, по его словам, соберутся все европейские лидеры, удастся разрешить сложную ситуацию вокруг Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия направила в Гренландию 13 солдат для защиты острова от США.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не сможет защитить Гренландию «двумя упряжками».

    Трамп также объяснил, зачем ему нужна Гренландия.

    20 января 2026, 02:27
    Самолёты NORAD вылетели на базу Питуффик в Гренландии

    США отправили в Данию самолёты NORAD

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Наряду с самолетами, базирующимися на континентальной части США и Канады, они будут поддерживать различные запланированные мероприятия NORAD, опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между США и Канадой, а также Королевством Дания», – сказано в сообщении NORAD в соцсети Х.

    Там объясняется, что деятельность координируется с Данией, и все поддерживающие силы действуют с необходимым дипломатическим разрешением. Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях.

    NORAD напоминает, что регулярно проводит длительные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике. Премьер Канады призвал НАТО усилить безопасность Арктики на фоне кризиса.

    Публицист Владимир Можегов поделился с газетой ВЗГЛЯД о том, как Гренландия  сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    19 января 2026, 22:12
    Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО,

    Дания и Гренландия выступили с предложением создать в Арктике отдельную миссию НАТО, передает РИА «Новости». Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт озвучили эту инициативу во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Поульсен уточнил, что стороны обсудили этот вопрос и также предложили сформировать миссию, выразив надежду, что удастся выработать рамки возможного формата работы. Он не стал раскрывать, как конкретно Рютте отреагировал на инициативу, однако отметил, что не считает нынешнюю разведывательную миссию НАТО в Гренландии ошибочной.

    Сейчас в Гренландии уже действует миссия альянса под командованием Дании, участие в которой принимают военные ряда европейских стран-партнеров по НАТО. Эта миссия проводится в рамках усилий по увеличению военного присутствия НАТО в Арктическом регионе.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейским властям стоит обратить внимание на урегулирование конфликта на Украине.

    Европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в области безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что идея «европейского НАТО» приближает Европейский союз к внутреннему расколу.

    20 января 2026, 08:27
    Трамп напомнил о предупреждениях НАТО о «российской угрозе» Дании

    Трамп заявил, что Дании 20 лет говорили о «российской угрозе» Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    В течение двух десятилетий Дании регулярно напоминали о так называемой «российской угрозе», но Копенгаген не сможет самостоятельно обеспечить защиту Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, обсуждения о возможной угрозе со стороны России ведутся с Данией уже 20 лет. Он отметил, что эта тема регулярно поднимается на уровне руководства Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    Трамп также подверг сомнению способность Дании обеспечивать защиту Гренландии.

    «Мы должны заполучить ее Гренландию. Я знаю лидеров, они очень хорошие люди, но они даже туда не ездят», – заявил Трамп.

    Он добавил, что тема возможного приобретения Гренландии будет обсуждаться на форуме в Давосе.

    Кроме того, Трамп подтвердил, что российского президента Владимира Путина пригласили принять участие в работе так называемого «Совета мира» по Газе. По его словам, приглашение Путина уже было направлено.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и подверг критике Данию за ее бездействие.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен назвал Россию главным источником риска для Гренландии, а не США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия следит за ситуацией вокруг Гренландии и поддерживает позицию Дании.

    Посол России в Дании Владимир Барбин указал, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    20 января 2026, 15:42
    Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии

    Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.

    «В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.

    Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    МИД Молдавии разъяснил процедуру и сроки выхода из СНГ
    Зеленский выразил сомнения в участии Украины в «Совете мира» из-за России
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией
    Чубайс покинул пост главы Фонда Гайдара
    Жену пловца Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела
    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии

    Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ. Как отметили в Кремле, решение не стало неожиданностью, поскольку участие республики в работе содружества на протяжении длительного времени было заморожено. По оценкам экспертов, полный разрыв Кишинева с организацией ударит по молдавским производителям и рядовым гражданам страны. Почему Майя Санду решила пожертвовать благополучием собственного населения? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

