Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике
Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.
Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».
Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.
Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.