    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    В Новокузнецке погиб родившийся после пятой попытки ЭКО ребенок
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    Назван лидирующий в выращивании орхидей в России регион
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    13 января 2026, 16:28 • Новости дня

    Дания нарастила военный контингент на балтийском острове

    Дания расширила свой военный контингент на острове Борнхольм на Балтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных.

    Дания расширяет военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море под предлогом угрозы со стороны России, передает РИА «Новости».

    Газета Pais со ссылкой на главу датских сухопутных сил Петера Бойсена отмечает, что прямой угрозы острову нет, однако власти страны считают необходимым укреплять оборону. Бойсен в интервью заявил: «В данный момент прямой угрозы Борнхольму нет, но мы должны быть готовы. Это лучший способ избежать войны».

    В июне 2025 года вооруженные силы Дании впервые за 25 лет объявили о размещении постоянного полка на Борнхольме в связи со стратегическим значением острова и изменениями в сфере безопасности. В начале января 2026 года было сообщено о прибытии новых бронетранспортеров Patria 6x6, общее число которых в будущем должно достичь 129, но пока что поступило только 15 единиц.

    Посол России в Копенгагене Владимир Барбин ранее заявил, что постоянное размещение датских военных на Борнхольме свидетельствует о формировании Данией региональной системы безопасности, направленной против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее истребители вооруженных сил Дании были подняты в воздух над Борнхольмом якобы из-за  атаки БПЛА.

    До сих пор точно не известно, были ли истребители подняты над Борнхольмом для дела или из-за ложной тревоги. Однако в тот же день в Дании объявили массовый призыв резервистов.

    А через три дня Швеция предоставила Дании систему борьбы с беспилотниками, что Financial Times назвала «особо унизительной» процедурой для Копенгагена.

    Дания стала председателем Евросоюза, и ее действия указывают на то, что противостояние с Россией будет для страны приоритетом, отмечала газета ВЗГЛЯД.

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 13:18 • Новости дня
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ

    Экономист Лизан: Просрочка платежа МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт

    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поддержка Киева стала для Запада вопросом политической целесообразности. В связи с этим просрочка Украиной платежа МВФ останется без серьезных последствий для страны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, украинская сторона на утро 13 января просрочила платеж в 170 млн долларов в счет погашения кредита перед МВФ.

    «Нынешняя просрочка платежа по долгам МВФ – далеко не первая заявка Украины на дефолт», – отметил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, в частности, о событиях июня 2025 года. Тогда украинское руководство отказалось выплачивать кредиторам 665 млн долларов по ВВП-варрантам. Они были предложены инвесторам в качестве «компенсации» при вынужденной реструктуризации внешнего госдолга еще в 2015 году.

    Речь о государственных ценных бумагах, выплата по которым зависит от роста экономики: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это условие сработало в 2023 году. Киевская власть пыталась оспорить необходимость выплат по этим бумагам, ссылаясь на то, что ВВП страны не вырос, а упал. Тогда международное агентство S&P Global Ratings признало Украину страной с частичным дефолтом, указал Лизан.

    «Как это сказалось на украинском руководстве? Никак. Я думаю, сейчас будет аналогичная история. Да, кредитор – МВФ – крупнее. Но Киев тесно общается с миссией организации, роняет курс гривны для того, чтобы эффективнее использовать внешнюю помощь, на чем настаивает фонд. Поэтому офис Владимира Зеленского попросит МВФ войти в положение: как говорится, понять и простить», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне он упомянул нагнетание ситуации западными политиками в 2022 году, когда Россия не смогла выплатить долги по гособлигациям в иностранной валюте, потому что страну отключили от мировой финансовой системы. «Громогласно говорили о дефолте по долгам – шума-то было. В случае с Украиной мы такого не наблюдаем. Это вопрос не чистой экономики, а политической целесообразности. Пока на Западе исходят преимущественно из того, что Киев надо поддерживать – другое дело: зачем и как долго?», – отметил собеседник.

    «Так, США хотят «состричь» с этой «паршивой овцы» хоть «клок шерсти», а европейские лидеры оказывают помощь, потому что в противном случае им придется признать свои ошибки и геополитическое поражение. Пока же евробюрократы поднимают свой аппаратный вес: борьба против «страшной России» дает им дополнительные ресурсы и полномочия внутри Европейского союза», – пояснил Лизан.

    Он напомнил, что Брюссель уже обещал выдать Киеву новый кредит. По оценкам экономиста, ситуация с финансами на Украине «плохая, но не катастрофическая». «Киевские власти станут сокращать издержки. В стране все продолжит дорожать, повысят тарифы с поправкой на то, что у украинцев не будет ни нормального тепла, ни света, ни связи», – прогнозирует аналитик. Впрочем, ожидать на этом фоне протестного движения не стоит.  

    «Например, у некоторых киевлян трубы в системе централизованного отопления уже разморозило. В квартирах 9-12 градусов тепла. Люди заняты выживанием. Ни на какие протестные акции они не выйдут еще и потому, что СБУ применит репрессии. Протестное голосование местных жителей – это выезд за границу», – заключил Лизан.

    Ранее СМИ выяснили, что Киев просрочил многомиллионную выплату Международному валютному фонду. Это следует из платежного графика МВФ, передает РИА «Новости». Срок платежа истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск).

    Украина должна была погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR), что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов стран – участниц фонда.

    По состоянию на утро вторника подтверждения о поступлении средств в календаре МВФ нет. Следующий платеж Украины по кредитам фонда запланирован на 24 февраля в размере 62,5 млн SDR. В феврале – апреле Киеву предстоит еще несколько крупных выплат.

    Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 млрд долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.

    Как напоминает РБК, в конце ноября Украина и Международный валютный фонд договорились о новой двухлетней программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) объемом около 8,2 млрд долларов. Она предусматривает комплекс мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на восстановление устойчивого уровня госдолга, усиление антикоррупционных механизмов, сообщал глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.

    По оценке фонда, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026 – 2029 годах может составить порядка 136,5 млрд долларов. В 2026 – 2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около 63 млрд долларов. Ранее агентство Bloomberg писало, что МВФ требует от Киева девальвировать гривну, чтобы улучшить финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

    13 января 2026, 11:10 • Новости дня
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ухудшение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсиа, лидерами двух крупнейших фракций Европарламента, ставит под угрозу реализацию планов Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, сообщает Politico.

    Обострение отношений между Манфредом Вебером и Иратксе Гарсия, лидерами Европейской народной партии и группы социалистов и демократов, стало одной из главных проблем для Европарламента, пишет Politico.

    Их противостояние началось еще в 2019 году, когда Гарсия отказалась поддержать кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии, что положило начало затяжной вражде.

    В последние годы напряжение только усилилось на фоне того, что ЕНП стала поддерживать ультраправых для продвижения своих инициатив, а социалисты усилили критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен за сближение с консервативными силами. Источники в Европарламенте отмечают, что разногласия между двумя крупнейшими фракциями делают голосования менее предсказуемыми и подрывают традиционную стабильность работы законодательного органа.

    Публично Вебер и Гарсия заявляют о рабочем диалоге, однако сотрудники и депутаты подчеркивают, что взаимное недоверие сохраняется уже шесть лет. Вебер считает Гарсию слабой из-за внутренних разногласий в S&D, а Гарсия обвиняет Вебера в чрезмерном сближении с ультраправыми ради политических выгод.

    На пленарных заседаниях конфронтация нередко выходит за рамки политической полемики, переходя в личные нападки. Это особенно проявилось после выборов 2024 года, когда ЕНП и социалисты стали чаще выступать с противоположных позиций по вопросам экологии и миграции. В результате коалиция, поддерживающая фон дер Ляйен, оказалась под угрозой.

    В преддверии новых кадровых перестановок в 2027 году борьба за ключевые посты между ЕНП и социалистами обещает только усилиться. Внутрипартийное давление на Гарсию возрастает, а попытки наладить личные отношения между лидерами пока остаются безуспешными.

    Ранее глава Ассоциации вооруженных сил Германии Фабио Де Мази передал свой спор с Урсулой фон дер Ляйен в Европейский суд из-за сокрытия контактов с оружейниками.

    Урсула фон дер Ляйен в октябре поблагодарила Европарламент за провал вотумов недоверия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в 2025 году встал вопрос о существовании Евросоюза.

    13 января 2026, 10:04 • Новости дня
    Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин Израиля был вынужден вернуться в Россию после того, как эстонские пограничники признали его самовар подпадающим под санкции.

    Власти Эстонии не разрешили въезд гражданину Израиля, который пытался пересечь границу с самоваром, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 6 января на контрольно-пропускном пункте в Нарве, когда мужчина направлялся на территорию Эстонии и проходил контроль по зеленому коридору.

    Как отмечает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, во время дополнительной проверки в багаже израильтянина был найден самовар, который попал под действие санкций. Представители ведомства пояснили, что предмет был признан запрещенным к ввозу на территорию Эстонии.

    Путешественнику вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

    Напомним, что Эстония занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    13 января 2026, 03:23 • Новости дня
    В зоне СВО уничтожены около 750 воевавших за ВСУ колумбийских наемников

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители российских силовых структур сообщили, что с начала спецоперации из числа воевавших на стороне ВСУ наемников из Колумбии было уничтожено около 750 человек.

    «Как минимум уже 750 наемников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», – сообщили силовики ТАСС.

    В начале декабря 2025 года президент Колумбии Густаво Петро поручил министерству иностранных дел наладить контакт с украинскими властями для освобождения удерживаемых наемников из южноамериканской страны, завербованных ВСУ.

    3 декабря нижняя палата парламента Колумбии одобрила законопроект о присоединении страны к международной конвенции по борьбе с вербовкой наемников.

    До этого российское военное ведомство сообщало, что в рядах ВСУ действуют выходцы из разных стран, причем киевский режим использует их как «пушечное мясо».

    Минобороны России в марте 2024 года заявляло о прибытии на Украину 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожены были 5 962 человек. Наибольшее число прибыло из Польши и Грузии – из 2 960 поляков были уничтожены 1 497, из 1 042 грузин – 561 человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, списки погибших на Украине наемников включали советников из США, ФРГ, Британии. ВС России обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой. Боевики ВСУ и наемники потребовали у жителей Одессы и Херсона купить им алкоголь.

    13 января 2026, 14:51 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    @ Abbie Parr/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный олимпийский комитет объяснил отказ от санкций против американских спортсменов необходимостью сохранять олимпийский нейтралитет вне зависимости от политических событий.

    Международный олимпийский комитет не планирует вводить ограничения для спортсменов из США после недавнего удара армии страны по Венесуэле, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба МОК подчеркнула, что организация руководствуется принципом невмешательства в политику и обязана обеспечивать участие атлетов в Олимпиаде вне зависимости от их гражданства.

    В заявлении отмечается, что спорт должен оставаться объединяющей силой, несмотря на мировые конфликты, а олимпийское движение опирается на универсальные ценности.

    «Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру», – говорится в письме организации.

    Удар США по Венесуэле был нанесён 3 января. В результате президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

    Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе для США.

    На заседании в Нью-Йорке Мадуро и его супруга отвергли все обвинения. Россия, Китай и КНДР осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

    Следующие Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

    По решению главы МОК Кирсти Ковентри, российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, даже если к началу Игр спецоперация на Украине завершится. На соревнования также пригоашены российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, которые приняли приглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет подтвердил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова успешно прошли все необходимые проверки и получили приглашения на участие в Олимпийских играх.

    Украинский спортсмен заявил местному изданию о давлении со стороны МОК на федерацию санного спорта ради допуска российских участников.

    Международный олимпийский комитет подчеркнул, что российский флаг на зимней Олимпиаде 2026 года запрещен после его появления на «Тур де Ски».

    13 января 2026, 02:55 • Новости дня
    В итальянском Кастильон-Фьорентино разразилась неизвестная смертельная болезнь

    В итальянском Кастильон-Фьорентино за девять дней года умерли 14 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В провинции Ареццо несколько городов охвачены неизвестной смертельной болезнью, которая убивает людей похлеще эпидемии COVID-19, как отметил мэр Кастильон-Фьорентино Марио Аньелли в соцсетях.

    «В Кастильон-Фиорентино, втором по величине муниципалитете Ареццо-Вальдикиана, в начале 2026 года умирает слишком много людей. Мэр Марио Аньелли забил тревогу в посте в соцсети, подробно изложив цифры: 14 гробов за первые десять дней года, что составляет более 10% от общего числа смертей за весь 2025 год, которое ранее составляло 133 человека», пишет – Corriere Fiorentino.

    Трижды избранный мэр Аньелли не знает, чем объяснить происходящее.

    «Мы дошли до того, что наши похоронные часовни, в частности, часовни церкви Мисерикордия на кладбищенском комплексе, постоянно переполнены. Похороны следуют одна за другой. И иногда этого недостаточно. <...> Такого никогда раньше не случалось, даже во время пандемии COVID-19», – признался он.

    С понедельника продолжатся исследования, возможно, с участием врачей из Кастильоне и местного управления здравоохранения Юго-Восточной Тосканы.

    Опасения связаны с сокращением населения , поскольку только мигранты поддерживают численность населения муниципалитета, насчитывающего почти 13 тыс. жителей.

    Однако газета сделала обзор и выяснила, что среди умерших большинство – люди в возрасте за 80 и 90 лет, есть неизлечимо больные онкологии. Ни один из умерших не погиб из-за врачебной халатности. Есть вероятность, что в городе просто трагический пик естественного ухода пожилых людей. Но это лишь версия газеты.

    13 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Немецкие СМИ узнали шокирующие подробности о мобилизации на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Молодой украинец 26 лет из Одессы описал шокирующие условия во время мобилизации: насилие на улицах, поддельные документы, коррумпированные врачи, всё это увидел корреспондент немецкой Berliner Zeitung.

    «В интернете много видео и историй о том, как они [люди из ТЦК] издеваются над людьми. Украинские власти утверждают, что это провокации и отдельные инциденты, раздутые российской пропагандой. Но я сам это пережил и до сих пор видел десятки подобных случаев среди своих товарищей. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства», – приводит Berliner Zeitung (BZ) рассказ украинца.

    По его словам, два автобуса отлавливали мужчин по его району, он тоже попался.

    «Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», – пояснил он.

    При этом никто не знает, что это за люди – полицейские или из частных охранных фирм, а может быть, военные? Украинец рассказал, что только факт того, что он крупнее и сильнее человека в штатской одежде, спас его от избиений и серьезного вреда здоровью.

    «Он просто разорвал мою куртку, когда бросил меня на землю», – добавил он.

    А потом забрали телефон, куда-то увезли и заперли в подвале. А на утро – псевдомедосмотр с грубыми и агрессивными якобы врачами. BZ пишет, что многие упрекают систему за коррупцию, но для ещё большего количества людей она стала выходом.

    «Многие украинцы <...> просто откупаются от проблем и больше ничего не слышат  о мобилизации. Также регулярно поступают сообщения о врачах, выдающих поддельные справки о нетрудоспособности за деньги», – пишет издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одесском ТЦК мужчина потерял сознание и умер во время «сверки учетных данных», причиной стала сердечная недостаточность. В Житомирской области Украины у ТЦК умер мужчина, признанный годным к службе.

    Сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину. А во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины.

    13 января 2026, 04:55 • Новости дня
    В подполье Херсона рассказали, кто обрадовался удару «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Многие мирные граждане Одессы, Запорожья, Херсона и Николаева выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом, рассказали в антифашистском подполье города Херсон.

    Представитель антифашистского подполья города Херсон отметил, что впервые столь мощная атака пришлась по западной Украине, что вызвало большой резонанс. По его словам, местные жители юго-востока Украины восприняли это как возмездие историческим виновникам происходящего.

    «Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на 9 января ВС России нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником». Минобороны сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США. Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником».


    13 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Силовики сообщили, как Зеленский одобрил похищения людей 225-м полком ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский публично поддержал действия 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, бойцы которого похищали военных из смежных подразделений и удерживали в подвалах, сообщили представители российских силовых структур.

    По данным российских силовых структур, похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены лично Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Эти события вызвали огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники высказались на эту тему с резкой критикой командования 225 ОШП и ВСУ в целом, а отдельные напомнили о методах, которыми командиры 225-ки запугивают новобранцев и мобилизованных. Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», – сообщил источник.

    Он добавил, что изначально руководство 225-го полка не получало указаний похищать людей из других подразделений, включая 108-ю бригаду теробороны.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что на практике «любая банда боевиков Ширяева либо Манько могут совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство».

    Напомним, 10 января стало известно о пытках и похищениях в 225-м полку ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Север» узнали, как ВСУ формируют заградотряды на Сумском направлении. «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки.

    13 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Доброволец с позывным «Аман» в одиночку удерживал позицию в течение месяца

    Tекст: Катерина Туманова

    Ион Дмитриев из Якутии, доброволец с позывным «Аман», сумел самостоятельно отбить шесть контратак ВСУ и удерживать позицию в селе Бурлацкое в ДНР на протяжении месяца.

    Дмитриев отправился добровольцем на спецоперацию и участвовал в зачистке села Бурлацкое в ДНР в феврале 2025 года. После гибели товарищей Дмитриев остался единственным бойцом на позиции, где в течение месяца отражал атаки противника, поддерживая связь с командованием по рации и получая снабжение с помощью дронов, сообщил Telegram-канал RT.

    По его словам, противник не раз пытался прорваться, однако все попытки были пресечены.

    «Я верил, что ко мне придут свои на помощь, и сам себе говорил: нужно ещё немного продержаться», – рассказал «Аман»

    Только через месяц к нему смог пробиться сослуживец-земляк, несмотря на атаки дронов и постоянный обстрел. Вдвоем бойцы успешно выполнили боевую задачу.

    За проявленный героизм Ион Дмитриев был награжден орденом Мужества.

    «Я делал только то, что должен был. Это наш долг, наша работа!» – ответил герой на вручении награды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 155-я бригада морской пехоты была особо отмечена Верховным главнокомандующим за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества.

    13 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Politico: В ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь Украине, включая вопрос приоритетов для европейских производителей, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза разошлись во мнениях о том, как распределять 90 млрд евро на военную помощь Украине, передает ТАСС.

    По данным издания Politico, Германия и Нидерланды считают, что часть средств должна быть потрачена на закупку американских вооружений, в частности, комплексов ПВО, ракет и оборудования для F-16, так как европейские компании не могут оперативно поставить такие системы.

    Франция, а также Греция и Кипр настаивают, чтобы приоритет в распределении контрактов имели европейские производители. Европейские дипломаты, знакомые с ходом переговоров, отмечают, что большинство стран ЕС поддерживают право Киева самостоятельно выбирать оружие. Однако Франция выступает против закупок у третьих стран, указывая на важность поддержки собственного ВПК.

    В письме правительства Нидерландов отмечается, что минимум 15 млрд евро стоит зарезервировать для закупок вооружений у третьих стран, поскольку оборонный комплекс ЕС не может быстро удовлетворить все потребности Украины.

    В письме правительства Германии говорится, что ограничения на закупки у третьих стран могут помешать обороне Киева. Также Берлин предложил учитывать объем финансовой помощи странам ЕС Украине при распределении контрактов, что дает преимущество германскому ВПК.

    Европейские дипломаты выражают недовольство позицией Франции, подчеркивая, что речь идет прежде всего о поддержке Украины, а не о выгоде для бизнеса. По словам одного из источников издания, даже если Франция попытается наложить вето на окончательный план, решение может быть принято большинством голосов стран ЕС.

    Ранее Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для комплекса Patriot.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделение Украине 800 млрд евро может привести к краху европейской экономики.

    Напомним, Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.

    Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    13 января 2026, 08:45 • Новости дня
    Филиппо заявил о создании армии ЕС для помощи Киеву, а не Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии разработан для поддержки Украины, а не ради защиты Гренландии, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии использует тему Гренландии как предлог для обоснования необходимости единой армии ЕС, но на самом деле речь идет о помощи Киеву и противостоянии России, передает РИА «Новости».

    Филиппо подчеркнул: «Это легко читается между строк, но явно не положит конец конфликту».

    Политик отметил, что объединение европейских стран посредством создания общей армии не поможет ЕС в случае противостояния с Соединенными Штатами. Он добавил, что Евросоюзу важно заключать правильные союзы и принимать самостоятельные решения в условиях конфликтов.

    Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс объявил о поддержке идеи постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, ссылаясь на недавние заявления Вашингтона по поводу Гренландии и необходимостью военной независимости Брюсселя.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии для демонстрации серьезного отношения к безопасности в Арктике.

    Дипломат Константин Долгов спросил Урсулу фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее заявления о необходимости России стремиться к миру на Украине.

    13 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Володин призвал лидеров Евросоюза покинуть свои посты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал санкционную политику Евросоюза причиной экономической стагнации и призвал к смене политического руководства ЕС.

    Санкционная политика Евросоюза привела страны объединения к экономической стагнации, передает ТАСС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя нынешнюю ситуацию в экономике ЕС.

    По словам Володина, экономика стран Евросоюза не показывает роста, а действующие лидеры этих государств должны задуматься о последствиях своей политики. Он отметил: «Их экономика стагнирует, там нет роста. Им надо задуматься, к чему эти действия привели. Те, кто эту политику проводил, должны уйти в отставку, дать дорогу другим политическим лидерам и силам, которые более ответственно подходят к мироустройству».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций.

    Ранее санкционные списки ЕС дополнили 17 физических лиц и четыре организации из России. Также совет Евросоюза ввел санкции против 41 нефтяного танкера, которые подозреваются в перевозке российской нефти.

    Госдума одобрила эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптеках
    Верховная рада одобрила отставку министра обороны Украины Шмыгаля
    Шор указал на признание Санду в желании «убить» Молдавию
    Украинская писательница призвала русскоязычных на Украине «закрыть рты»
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    СК начал проверку стриптиза Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле
    Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки

    Крупнейшие нефтяные гиганты США скептически встретили план президента Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу. По мнению корпораций, вести бизнес в Венесуэле очень рискованно. В экспертной среде полагают, что дело не только в экономической составляющей. Почему американские нефтяники не поддержали главу Белого дома? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

