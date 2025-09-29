В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Дания призвала резервистов после сообщений о беспилотниках
Вооруженные силы Дании начали экстренный вызов военнослужащих из резерва после поступления информации о неопознанных беспилотниках, сообщил телеканал TV2.
По информации TV2, речь идет о нескольких сотнях резервистов, которым предписано явиться в кратчайшие сроки, передает ТАСС. При этом Министерство обороны Дании не дало официальных комментариев по этому поводу.
В воскресенье вечером истребители вооруженных сил Дании были подняты в воздух над Борнхольмом для отражения атаки.
Дания установила радар для защиты аэропорта Копенгагена от БПЛА.