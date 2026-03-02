До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.2 комментария
WSJ: Конгресс месяцами добивался от Трампа насильственной смены власти в Иране
Американские законодатели из Республиканской партии и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение нескольких месяцев добивались давления на президента США Дональда Трампа с целью попытки насильственной смены власти в Иране, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным WSJ, Нетаньяху и республиканцы заявляли, что правительство Ирана сейчас слабее, чем когда-либо, и настойчиво призывали Трампа воспользоваться моментом. Они предлагали обезглавить иранское руководство, считая, что это не приведет к повторению событий, подобных вторжению в Ирак, передает ТАСС.
Источники издания отмечают, что уверенность в успешности подобного сценария у Трампа и его команды появилась после военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведенной в начале января. Администрация США не исключала возможность аналогичных действий и в отношении Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном в течение четырех недель.
США и Израиль провели совместные атаки по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи.
Американским силам удалось уничтожить практически все военно-политическое руководство Ирана.
Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.