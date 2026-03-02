WSJ: Конгресс месяцами добивался от Трампа насильственной смены власти в Иране

Tекст: Вера Басилая

По данным WSJ, Нетаньяху и республиканцы заявляли, что правительство Ирана сейчас слабее, чем когда-либо, и настойчиво призывали Трампа воспользоваться моментом. Они предлагали обезглавить иранское руководство, считая, что это не приведет к повторению событий, подобных вторжению в Ирак, передает ТАСС.

Источники издания отмечают, что уверенность в успешности подобного сценария у Трампа и его команды появилась после военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, проведенной в начале января. Администрация США не исключала возможность аналогичных действий и в отношении Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах вести войну с Ираном в течение четырех недель.

США и Израиль провели совместные атаки по Ирану, в результате которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи.

Американским силам удалось уничтожить практически все военно-политическое руководство Ирана.

