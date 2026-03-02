Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения
В эфире загадочной радиостанции «УВБ-76» прозвучали два новых сообщения на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
В эфире российской коротковолновой радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», 13 апреля были зафиксированы два новых голосовых сообщения, передает Telegram-канал УВБ-76. По данным Telegram-канала, первое короткое слово «Долгогривый» прозвучало в 12.33 по московскому времени.
Второе сообщение – «Дегазатор» – прозвучало в эфире этой же радиостанции в 14.02.
Особенность УВБ-76 в том, что большую часть времени эфир станции наполнен непрерывным жужжанием. Однако иногда этот фон прерывается странными голосовыми сообщениями, состоящими из отдельных слов или сочетаний чисел, что традиционно вызывает интерес у поклонников радиотайн и теорий заговора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на радиостанции УВБ-76 26 февраля прозвучали два закодированных голосовых сообщения с необычными наборами слов и цифр. 11 февраля радиостанция «Судного дня» передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.