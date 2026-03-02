«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения

Tекст: Ольга Иванова

В эфире российской коротковолновой радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», 13 апреля были зафиксированы два новых голосовых сообщения, передает Telegram-канал УВБ-76. По данным Telegram-канала, первое короткое слово «Долгогривый» прозвучало в 12.33 по московскому времени.

Второе сообщение – «Дегазатор» – прозвучало в эфире этой же радиостанции в 14.02.

Особенность УВБ-76 в том, что большую часть времени эфир станции наполнен непрерывным жужжанием. Однако иногда этот фон прерывается странными голосовыми сообщениями, состоящими из отдельных слов или сочетаний чисел, что традиционно вызывает интерес у поклонников радиотайн и теорий заговора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на радиостанции УВБ-76 26 февраля прозвучали два закодированных голосовых сообщения с необычными наборами слов и цифр. 11 февраля радиостанция «Судного дня» передала сразу 23 сообщения за день. Двумя днями ранее «Жужжалка» передала в эфир слово «нищенка». А 14 января в эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул», которое ранее не встречалось в передаваемых шифровках.