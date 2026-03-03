Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране

Tекст: Ольга Иванова

Государственного секретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц, передает РИА «Новости». Во время выступления в Капитолии журналисты попросили Рубио прокомментировать трагедию и роль США в произошедшем.

На вопрос о причастности Вашингтона Рубио ответил: «Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться». Он добавил, что Министерство обороны США проведет расследование, чтобы установить, имели ли военные США отношение к удару.

Рубио уточнил, что перенаправит вопрос к министерству обороны и лично убедится, что там узнают о ситуации. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе. Вопрос об ответственности США за случившееся остается открытым до завершения расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погибли 14 педагогов, а общее число жертв достигло 165 человек.

Представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.