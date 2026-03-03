Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
Госсекретарь США Марко Рубио затруднился прокомментировать авиаудар по школе в Иране, пообещав провести расследование возможной причастности американских военных.
Государственного секретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц, передает РИА «Новости». Во время выступления в Капитолии журналисты попросили Рубио прокомментировать трагедию и роль США в произошедшем.
На вопрос о причастности Вашингтона Рубио ответил: «Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться». Он добавил, что Министерство обороны США проведет расследование, чтобы установить, имели ли военные США отношение к удару.
Рубио уточнил, что перенаправит вопрос к министерству обороны и лично убедится, что там узнают о ситуации. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе. Вопрос об ответственности США за случившееся остается открытым до завершения расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погибли 14 педагогов, а общее число жертв достигло 165 человек.
Представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.