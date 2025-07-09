Для того, чтобы понять, что представляет собой Дания, посмотрим новостную сводку за последние полгода. В этом году королевство ввело призыв в армию для женщин, мотивируя это… Правильно, угрозой, якобы исходящей со стороны России. Местные военные боятся появления в Гренландии российских военных (хотя о желании забрать остров во всеуслышание говорил президент США Дональд Трамп). Страна существенно увеличила расходы на военно-морской флот, объясняя это всем тем же – мол, Россия слишком опасна…

Местный премьер Метте Фредериксен еще в конце прошлого года ошарашила датских подданных тем, что призвала их сделать трехдневный запас воды и консервов на случай войны с Россией. Теперь же она объявила приоритетом датского председательства рост военных расходов Евросоюза. И в качестве примера того, что слов на ветер она не бросает, сказала о выделении Украине 7,5 млрд долларов, несмотря на проблемы с собственной системой ПВО. И даже допустила в будущем отправку на Украину датских войск.

Можно добавить к этому следующий факт. Каждый житель Дании уже потратил на Украину порядка полутора тысяч евро (в пересчете с датских крон). Это самый высокий показатель в мире – Британия, Германия, Франция, Польша, близкородственные датчанам Швеция и Норвегия отстают значительно. То есть Евросоюзом полгода будет «руководить» страна, более других на деле, а не словах, вложившаяся в поддержку Украины. И не собирающаяся останавливаться.

Сразу возникает вопрос: а как относятся простые датчане к подобным действиям своего правительства? Весенний опрос общественного мнения ответил предельно четко. Россию считают угрозой 86% подданных датского короля, мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки – 78%. Тоже очень большая цифра, но меньше, чем нас. Что же касается настойчивых требований Трампа отдать Гренландию, то в нынешней американской администрации видит угрозу меньше половины жителей Дании. Так что «народ и партия» в данном случае вполне едины.

Можно добавить к этому еще одну цифру. О симпатии к России говорит всего порядка 1% датчан. Это второй с конца показатель в мире – хуже обстоит дело только в соседней Швеции. Действия Дании по поддержке Украины одобряет 79% населения. Так что удивляться тому, что позволяют себе датские политики и лично премьер Фредериксен, не приходится. Едва ли не всё председательство северного королевства в Евросоюзе будет посвящено противостоянию с Россией. Хотя явно существуют и другие темы.

Откуда взялась такая жесткая зацикленность Дании на России? В отличие от той же Швеции, она ни разу с Россией напрямую не воевала. Можно вспомнить участие датских добровольцев в дивизиях СС «Викинг» и «Нордланд» – но это все-таки было не королевство Дания, а отдельные его подданные. Были еще годы холодной войны, когда датский остров Борнхольм был передовой НАТО, приближенной к войскам стран Варшавского договора – но это не был прямой военный конфликт. Так что, как выясняется, можно проводить грубую антироссийскую политику и без шлейфа исторических обид.

Можно, конечно, вспомнить о том, что мать последнего русского императора Мария Федоровна была датчанкой, которая после Октябрьской революции смогла вернуться на родину. С подачи датской королевской семьи в стране расцвел антисоветизм, но Россия с тех пор изменилась – Николай Второй к лику святых причислен. Поэтому данное историческое объяснение нынешнюю агрессивную антироссийскую политику Дании объясняет едва ли. Дело здесь явно в вещах более современных – и далеко в прошлое лучше не заходить.

За годы холодной войны Дания стала самым близким союзником США и Британии в Западной Европе. При любых правительствах датчане полностью следовали их курсу – бомбили Сербию, отправляли войска в Ирак, принимали у себя эмиссаров Ичкерии. Вслед за англосаксами датчане стали воспринимать Россию как «реваншистскую державу», которая пытается отыграть назад поражение в холодной войне. И за это Россию необходимо наказать, а в качестве главного рычага наказания выступает как раз Украина.

Вдобавок ко всему для датской политики большое значение имеют пресловутые «ценности». Если Россия отказалась принять диктат Запада – она уже «отступник». А тут еще она и выступает как поборник консервативных ценностей и выражает сомнение в нужности «зеленого перехода». Здесь стоит добавить извечный страх маленькой страны перед находящейся неподалеку большой… Как итог – и руководство Дании, и подавляющее большинство ее населения одобряют пребывание в современном антироссийском авангарде.

Как известно, «Северные потоки» подорвали именно в датских водах. Однако в этой стране не слышится даже и намека на призывы расследовать случившееся. Отчасти это объясняется тем, что Дания у России газ и нефть почти не покупает, и ей, в отличие от Германии, в данном случае терять особо нечего. Тем не менее в датских водах кто-то произвел диверсию. Нет, не интересно. Как и желание Трампа забрать Гренландию. Трампы приходят и уходят – а угроза от России всё равно останется.

Не обращать внимание на датские выпады нельзя. Дания – богатая развитая страна, контролирующая выход из Балтийского моря в Северное. И в своем антироссийском раже она может отдать приказ если не закрыть проливы для российских судов, то устраивать их обязательный досмотр. Это уже будет нечто близкое к объявлению войны, и на подобные действия России придется отвечать. Не факт, что датчанам удастся провести это решение по линии Евросоюза – не все там настолько агрессивны. Однако попытка последовать может.

Учитывая небольшие размеры страны, велик соблазн отправить Данию в ту же «весовую категорию», что и страны Прибалтики. Однако вспомним имена датских компаний. Фармацевтические гиганты Novo Nordisk и Coloplast, крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик Moller-Maersk, логистическая компания DSV. Да ту же самую Lego, наконец… Добавим к этому, что, в отличие от прибалтов, Дания отдает деньги в бюджет ЕС, а не получает их оттуда. Так что ее аппаратный вес ни в коем случае нельзя недооценивать.

Проблемы с Гренландией датчане тоже попытаются использовать против России. Они активно работают над тем, чтобы Евросоюз и союзники по НАТО выразили им поддержку. И кое-чего они по этой линии добились – президент Франции Эммануэль Макрон в Гренландию уже съездил. Они готовы пойти США на уступки в плане размещения военных объектов – лишь бы они защитили от России. По Трампу они бьют как по нарушителю единства антироссийских рядов – и через это добиваются того, чтобы он отстал от Гренландии.

Можно ожидать, что помимо деятельности по Украине, датчане активизируют работу против России в Молдавии, Закавказье, Средней Азии и на Балканах. Активизируется давление на Грузию и Сербию с целью их присоединения к санкциям. А внутри Евросоюза будет продолжена работа по сплочению антироссийских рядов и уменьшению противодействия ему со стороны нынешних властей Венгрии и Словакии. Словом, России надо готовиться к худшему и постараться играть против датчан на упреждение.