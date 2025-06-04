Politico: Дания отказалась от экономии ради усиления обороны ЕС

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о готовности отказаться от прежней экономной позиции страны при формировании бюджета Евросоюза, передает Politico.

Она подчеркнула, что Дания больше не будет частью так называемой «бережливой четверки», куда также входят Швеция, Австрия и Нидерланды.

«В прошлый раз мы играли ведущую роль в составе бережливой четверки. В следующий раз у нас будет ведущая роль в другой группе. Для меня самое главное – перевооружить Европу», – заявила Фредериксен.

Она также отметила, что Европе нужно срочно менять подход к бюджету и наращивать оборонные расходы.

Премьер пояснила, что страна готова рассматривать даже такие меры, как общие заимствования Евросоюза для финансирования военных нужд, несмотря на то, что ранее подобные инициативы вызывали скепсис в Копенгагене.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.

На переговорах по новому бюджету Евросоюза, рассчитанному на 2028-2034 годы, Дания будет занимать активную позицию. В июле страна возглавит Совет ЕС.

Ранее 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение увеличить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради роста военных расходов.

Власти Дании выделили значительные средства на обновление военно-морского флота и планируют закупить четыре новых судна и двадцать одно судно для национальной гвардии.

