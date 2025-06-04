Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Politico: Дания отказалась от экономии ради усиления обороны ЕС
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности Копенгагена отказаться от своей сдержанной бюджетной политики в Евросоюзе, чтобы поддержать усиление обороны Европы, сообщает Politico.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о готовности отказаться от прежней экономной позиции страны при формировании бюджета Евросоюза, передает Politico.
Она подчеркнула, что Дания больше не будет частью так называемой «бережливой четверки», куда также входят Швеция, Австрия и Нидерланды.
«В прошлый раз мы играли ведущую роль в составе бережливой четверки. В следующий раз у нас будет ведущая роль в другой группе. Для меня самое главное – перевооружить Европу», – заявила Фредериксен.
Она также отметила, что Европе нужно срочно менять подход к бюджету и наращивать оборонные расходы.
Премьер пояснила, что страна готова рассматривать даже такие меры, как общие заимствования Евросоюза для финансирования военных нужд, несмотря на то, что ранее подобные инициативы вызывали скепсис в Копенгагене.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.
На переговорах по новому бюджету Евросоюза, рассчитанному на 2028-2034 годы, Дания будет занимать активную позицию. В июле страна возглавит Совет ЕС.
Ранее 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение увеличить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради роста военных расходов.
Власти Дании выделили значительные средства на обновление военно-морского флота и планируют закупить четыре новых судна и двадцать одно судно для национальной гвардии.