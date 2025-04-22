МО Дании объявило о крупнейшей закупке судов для ВМС

Стало известно о закупке Данией 25 кораблей на сумму 4 млрд крон

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», датское министерство обороны объявило о планах приобрести четыре судна, минные заградители и двадцать одно судно для национальной гвардии на сумму около четырех миллиардов датских крон, что эквивалентно примерно 608 млн долларов.

В заявлении министерства подчеркивается, что также рассматривается возможность дальнейших инвестиций в противовоздушные фрегаты и дополнительные арктические корабли. Переговоры по последнему пункту ведутся с властями Фарерских островов и Гренландии.

Глава датского министерства обороны Троельс Лунд Поульсен отметил: «Угрозы, с которыми мы сталкиваемся на море, сегодня иные и гораздо более серьезные, чем лишь несколько лет назад». Власти считают, что усилия по усилению флота продиктованы изменением международной военно-политической обстановки.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выделит Украине двадцать пятый пакет помощи на 6,7 млрд крон для закупки ПВО, артиллерии и поддержки ВВС в 2025-2027 годах, также Копенгаген отправил на Украину автомобили для военкоматов с датчиками отслеживания телефонов, которые поступят в Николаевскую область, а ранее власти страны намеревались инвестировать 15 млрд крон в усиление военного присутствия в Арктике на фоне заявлений Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США.