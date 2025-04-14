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Дания отправила Украине автобусы для ТЦК с датчиками слежения
Дания отправила на Украину автомобили для военкоматов с датчиками для отслеживания местоположения включенных телефонов, которые поступят в Николаевскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, Дания направила на Украину автомобили для военкоматов, оснащенные датчиками, которые могут определять местоположение включенных телефонов, сообщает РИА «Новости». Эти машины поступят в Николаевскую область. Лебедев отметил, что эти микроавтобусы заменят технику, уничтоженную ранее, и позволят с удвоенной силой проводить задержания местных мужчин.
Лебедев рассказал, что ему прислали фотографии колонны автомобилей, которые уже направляются на Украину. Он отметил, что на прошлой неделе николаевские ТЦК сообщили о предстоящем усилении деятельности благодаря прибытии новой техники. Микроавтобусы оборудованы датчиками, которые позволяют определять местоположение активных телефонов.
По словам одного из русскоязычных жителей Германии, который отправил сообщение Лебедеву, колонна автомобилей, среди которых были микроавтобусы и джипы, двигалась по трассе А24 в Германии в сторону Украины. Все автомобили имели датские транзитные номера и наклейки с изображением датского и украинского флагов, а также другие эмблемы. Замыкала колонну машина Audi Q5 на украинских номерах. Также отмечено, что Дания активно «инвестирует» в Николаевскую область.
Как писала газета ВЗГЛЯД, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата. Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.