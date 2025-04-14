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    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России
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    Мнения
    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нем и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    28 комментариев
    14 апреля 2025, 07:42 • Новости дня

    Дания отправила Украине автобусы для ТЦК с датчиками слежения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания отправила на Украину автомобили для военкоматов с датчиками для отслеживания местоположения включенных телефонов, которые поступят в Николаевскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, Дания направила на Украину автомобили для военкоматов, оснащенные датчиками, которые могут определять местоположение включенных телефонов, сообщает РИА «Новости». Эти машины поступят в Николаевскую область. Лебедев отметил, что эти микроавтобусы заменят технику, уничтоженную ранее, и позволят с удвоенной силой проводить задержания местных мужчин.

    Лебедев рассказал, что ему прислали фотографии колонны автомобилей, которые уже направляются на Украину. Он отметил, что на прошлой неделе николаевские ТЦК сообщили о предстоящем усилении деятельности благодаря прибытии новой техники. Микроавтобусы оборудованы датчиками, которые позволяют определять местоположение активных телефонов.

    По словам одного из русскоязычных жителей Германии, который отправил сообщение Лебедеву, колонна автомобилей, среди которых были микроавтобусы и джипы, двигалась по трассе А24 в Германии в сторону Украины. Все автомобили имели датские транзитные номера и наклейки с изображением датского и украинского флагов, а также другие эмблемы. Замыкала колонну машина Audi Q5 на украинских номерах. Также отмечено, что Дания активно «инвестирует» в Николаевскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве. В Николаеве сожгли машину сотрудников военкомата. Подполье сообщило о ликвидации боевиков под Николаевом.

    13 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО

    Генерал-майор Попов: Украинские F-16 – легкие мишени для российской ПВО

    Генерал-майор авиации объяснил уничтожение F-16 ВВС Украины российской ПВО
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Олег Исайченко

    Переданные Украине американские истребители F-16 уместны только для интегрирования в зональную ПВО. На прифронтовой территории они становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении F-16 средствами ПВО.

    «Российские силы могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работе вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «А в зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов. У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. Это факт, подтвержденный авиационными врачами. Все эти факторы приводят к тому, что пилоты не способны совершать противоракетные маневры и не рискуют вступать в воздушный бой с нашими истребителями поколения 4++, например, с Су-35С», – указал эксперт.

    Ранее командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика-истребителя Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован при «выполнении боевых задач в невероятно сложных условиях, осуществляя прикрытие ударных авиагрупп и нанося удары по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса "воздух – воздух"», – сказал собеседник.

    Владимир Зеленский присвоил Иванову звание Героя Украины, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников».

    Если F-16 сбил комплекс С-400, это говорит о том, что украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетной» зоны над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году истребители совершили тысячи вылетов, нанося удары по иракским целям благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

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    13 апреля 2025, 13:18 • Новости дня
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    ПВО России сбила F-16 ВВС Украины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский F-16, JDAM и HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что средствами ПВО России был сбит самолет F-16 воздушных сил Украины. Также были поражены восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов, выпущенных из системы залпового огня HIMARS производства США.

    Кроме того, ведомство сообщает о сбитии 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Удары по инфраструктуре военного аэродрома, складам оружия и боеприпасов, а также по центрам подготовки операторов беспилотников были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

    Отмечается, что всего был поражен 141 район, в том числе места временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников, а также места размещения оперативно-тактических ракет.

    Накануне военный летчик ВС России Алексей Воевода рассказал, что истребитель F-16 Вооруженных сил Украины был сбит над Сумской областью, пытаясь уйти от трех ракет, выпущенных ПВО, одна из них настигла цель.

    Напомним, в субботу на Украине сообщили о гибели 26-летнего летчика F-16 Павла Иванова, который награжден тремя орденами. Позже военный эксперт Василий Дандыкин рассказал газете ВЗГЛЯД о версиях гибели украинского летчика на F-16.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    13 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мэр Конотопа объяснил сбор бригады ВСУ в месте ракетного удара в Сумах

    Мэр Конотопа: В месте удара в Сумах были сборы 117-й бригады теробороны ВСУ

    Военнослужащие 117-й бригады теробороны ВСУ в Сумах были собраны на торжественное построение по случаю годовщины своего создания, сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин. По этому месту был нанесен ракетный удар.

    На месте удара в Сумах проводились сборы 117-й бригады теробороны ВСУ, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину своего создания, сообщил мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин, передает Strana.ua.

    Ранее в воскресенье депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что ракетный удар пришелся по скоплению военных, собравшихся на торжественное построение. Она напомнила, что это не первый случай, когда военные ВСУ погибают на аналогичных мероприятиях.

    Глава Сумской области, генерал-лейтенант ВСУ Владимир Артюх бежал с места удара по построению в Сумах, пишут «Аргументы и Факты» со ссылкой на слова мэра Конотопа. После обстрела Семинихин призвал Артюха извиниться, уволить главу местной СБУ и уйти в отставку.

    В воскресенье, 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва, сообщили РИА «Новости». В украинских СМИ сообщалось о значительных разрушениях и жертвах. Указывалось, что под ракетный удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета.

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    13 апреля 2025, 09:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области, что стало известным от российских силовых структур.

    Как сообщает ТАСС, российские военные ликвидировали несколько штурмовых групп из числа Сил специальных операций (ССО) ВСУ в районе хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области. По информации российских силовых структур, украинские вооруженные силы продолжают перебрасывать личный состав в этот район.

    По словам источника, в Сумской области значительные потери несет 67-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ. Несколько ее подразделений были уничтожены в окрестностях сел Веселовка и Беловоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Украинские военные не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, которые они создали для защиты позиций от российских сил.

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    13 апреля 2025, 12:42 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска освободили населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике, одновременно нанеся поражение украинским подразделениям в нескольких других районах, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили Елизаветовку в ДНР.

    В результате действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение украинским формированиям в районе Белгородского направления. На Харьковском направлении подразделения атаковали механизированную бригаду и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы. Потери составили до 90 военнослужащих, несколько единиц техники и три орудия полевой артиллерии, также были уничтожены три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение украинским подразделениям в районах Харьковской области и Донецкой народной республики. Зафиксированы потери ВСУ в количестве до 260 военнослужащих и уничтожение нескольких станций радиоэлектронной борьбы. Также подразделения группировки «Юг» улучшили свое тактическое положение, нанеся серьезный урон противнику в Донецкой области, заявили в ведомстве.

    В ходе операции подразделения «Центр» нанесли поражение нескольким украинским бригадам, включая морскую пехоту и бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих и значительное количество техники. Операция также включала воздушные удары и использование артиллерии для уничтожения инфраструктуры и техники противника. Средствами ПВО сбит самолет F-16, несколько управляемых бомб и беспилотников.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе.

    «Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка в Запорожской области, Садовое, Никольское и Антоновка в Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов», – заявили в Минобороны.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области, активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

    10 апреля сообщалось, что российские войска освободили Журавку в Сумской области. До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

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    13 апреля 2025, 22:10 • Новости дня
    В Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 кг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Глушковском районе Курской области добровольцы отряда «Барс-Курск» с военной полицией обнаружили тяжелый украинский беспилотник, способен нести до 50 кг груза.

    Украинский беспилотник, вес которого составил 200 кг, был обнаружен на территории Глушковского района Курской области, передает РИА «Новости». Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что место падения БПЛА оцеплено, и в ближайшее время саперы приступят к разминированию.

    В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что беспилотник способен поднимать до 50 кг груза и пролетать до тысячи километров со скоростью 150 км/ч. Он подчеркнул, что такой аппарат может причинить значительный урон. Видеоматериалы с места происшествия также были опубликованы.

    Хинштейн добавил, что работы у саперов в приграничье много, ежедневно они обезвреживают тысячи взрывоопасных предметов, таких как боеприпасы и мины. Он напомнил жителям о необходимости соблюдения ограничений на въезд в приграничные районы области для их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 74 тыс. военных, было уничтожено 406 танков и 333 боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны России.


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    14 апреля 2025, 00:19 • Новости дня
    СМИ: Россия начала разработку систем подавления Starlink с помощью РЭБ

    The National Interest: Россия начала разработку систем подавления Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, среди них системы «Калинка» и «Тобол», предназначенные для нарушения спутниковой связи и навигации.

    Как сообщает The National Interest, российские войска в последние несколько лет сосредоточены на создании и усовершенствовании методов, способных выводить из строя спутниковую систему Starlink. Эта система, по данным издания,предоставляет тактические преимущества пользователям. В частности, разработаны системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Калинка» и «Тобол», которые нацелены на подрыв спутниковой связи и навигации.

    Система «Тобол» изначально была создана в качестве стационарной платформы РЭБ для защиты российских спутников от помех. Однако позже она была адаптирована для наступательных действий, направленных на подавление сигналов GPS и Starlink. «Тобол» может глушить сигналы как по нисходящей, так и по восходящей линии связи, и его дальность действия позволяет создавать электромагнитный щит, защищающий российские силы от спутникового наведения.

    «Тобол» может использоваться для нарушения синхронизации между спутниками Starlink и наземными терминалами, находящимися у ВСУ.

    Система «Калинка» способна не только обнаруживать и прерывать сигналы со спутников, но и нарушать военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников. Также она может помешать функционированию системы Starshield, разработанной SpaceX для вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система оптического подавления беспилотников с использованием лазерного излучателя «Слепыш» проходит полигонные испытания в России. Французская компания Eutelsat не сможет конкурировать со Starlink в обеспечении связи на Украине, но планирует создать европейскую альтернативу.

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    13 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    ВС России уничтожили две группы иностранных наемников ВCУ в Купянском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Купянском районе военнослужащие группировки «Запад» уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, военнослужащие российской группировки «Запад» уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе на Украине, передает РИА «Новости». Бигма сообщил, что операция прошла в лесном массиве.

    Также Бигма отметил, что в течение суток Вооруженные силы Украины потеряли более 250 военнослужащих в зоне действия группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке, после чего, в результате интенсивных боев, украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки. Российские войска, в свою очередь, продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

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    13 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    ВСУ ударили по Каменке-Днепровской из чешских РСЗО

    ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с применением РСЗО «Вампир» из Чехии

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области с помощью чешских РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил РИА «Новости» о массированном ударе украинских войск по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Удар был нанесен с использованием чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Вампир».

    По словам Рогова, основной целью обстрела стали жилые дома городских жителей. «Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО „Вампир“ чешского производства», – заявил он.

    На данный момент известно о четырех попаданиях снарядов, однако информация о последствиях обстрела пока уточняется. Власти продолжают собирать данные о возможных жертвах и разрушениях.

    Ранее Рогов сообщал, что российские войска освободили более четырех квадратных километров территории вблизи села Каменское на степногорском направлении в Запорожской области, продвигаясь от Лобкового.

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    13 апреля 2025, 19:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о продвижении ВС на константиновском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении Вооруженных сил России на константиновском направлении, отметив, что наступление осуществляется западнее Александрополя и Пантелеймоновки.

    Пушилин сообщил о продвижении Вооруженных сил Российской Федерации на константиновском направлении. В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, он заявил: «Константиновское направление – мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки».

    По словам Пушилина, продвижение ВС РФ на этом направлении было значительным.

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    13 апреля 2025, 23:33 • Новости дня
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Запорожье

    ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую, Пологи и Токмак в Запорожье

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье ВСУ обстреляли из артиллерии три населенных пункта в Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома и коммуникации, жертв нет.

    Как сообщает РИА «Новости», ВСУ в воскресенье произвели обстрел трех населенных пунктов Запорожской области, что привело к повреждениям инфраструктуры и жилых объектов. Сообщение об этом поступило от вице-губернатора региона Антона Тицкого через его Telegram-канал.

    По словам Тицкого, утром была обстреляна Каменка-Днепровская, где повреждены оконные стекла и фасад частного дома. В Пологах в 16.50 мск обстрелу подверглась вышка мобильной связи, установленная на крыше здания. В это же время Токмак стал мишенью обстрелов, в результате чего были повреждены два частных дома, наземный газопровод и линия электропередачи, обесточив 208 абонентов.

    Несмотря на интенсивные обстрелы и повреждения, информация о жертвах отсутствует. Власти оперативно занимаются восстановлением поврежденных объектов и обеспечением безопасности жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирная жительница в Запорожской области получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107. В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения. Российские военные дронами атаковали завод взрывчатых веществ под Запорожьем, что привело к его уничтожению.

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    13 апреля 2025, 18:55 • Новости дня
    ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородской областью

    Система ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотников на Белгородскую область сбиты несколько дронов, осколками повреждены дом и автомобиль, а также уничтожено частное домовладение в селе Николаевка и повреждено здание социального объекта в Ясных Зорях.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом. По его словам, пострадавших нет, но осколками повреждены частные дома и транспортные средства.

    «ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома», – написал Гладков.

    Далее он уточнил, что в селе Николаевка частное домовладение было уничтожено огнем из-за удара беспилотников. В селе Ясные Зори повреждено здание социального объекта, а в Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.

    В Борисовском районе, в хуторе Климовое, беспилотник нанес удар по частному дому. В селе Новое Волоконовского района обстрел разрушил стену и окна: в двух домах повреждено остекление. В селе Илек-Кошары Ракитянского района дрон поразил легковой автомобиль. В хуторе Новый Путь FPV-дрон повредил окна в частном доме и посек осколками автомобиль во дворе.

    Ранее в селе Глотово Белгородской области мужчина получил травмы от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника, и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением

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    13 апреля 2025, 10:17 • Новости дня
    ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки, за сутки ВСУ нанесли 36 артударов по левому берегу Днепра.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате украинских артиллерийских обстрелов Херсонской области погиб мирный житель населенного пункта Малая Лепетиха. Еще один житель, на этот раз города Каховка, получил ранения. За сутки украинская армия совершила 36 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу Днепра.

    Представитель экстренных служб отметил, что в светлое время суток было нанесено 18 артиллерийских ударов. Еще 18 обстрелов произошло ночью. Под обстрел попали такие населенные пункты, как Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Алешки, Казачьи Лагеря, Корсунка и Пролетарка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.

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    14 апреля 2025, 06:30 • Новости дня
    Марочко сообщил об уничтожении более 6 тыс. солдат ВСУ за неделю в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие за неделю боев у Луганской Народной Республики уничтожили более 6 тыс. солдат ВСУ и наемников, наибольший ущерб нанесли войска группировки «Север», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие, действующие в районе Луганской Народной Республики, за неделю уничтожили более 6 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Наибольший ущерб был нанесен бойцами группировки войск «Север», сообщает ТАСС. Марочко добавил, что общие потери противника в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» составили 6015 человек, что на 625 больше, чем в предыдущий период.

    В дополнение к этому значительному числу потерь в живой силе, российские войска также уничтожили военную технику противника. Было уничтожено 11 танков, 67 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и более 280 различных боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись на километр вглубь обороны ВСУ у Нового в ДНР и начали продвижение к Катериновке. Российские силы захватили украинские позиции на реке Жеребец. Также российские войска начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

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    14 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освоении звуковой артразведки войсками «Запад»

    Кантемировская дивизия «Запада» внедрила звукометрическое устройство для артразведки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы Кантемировской дивизии освоили звукометрическое устройство для обнаружения врага на расстоянии 15 км, что увеличивает точность и безопасность операций, сообщили в Минобороны России.

    Артиллерийские подразделения Кантемировской дивизии войсковой группировки «Запад» освоили новый метод артиллерийской разведки с использованием звукометрического устройства, передает ТАСС. В Минобороны России сообщили, что это устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии на расстоянии до 15 километров, после чего определяет координаты огневых позиций противника. Эти данные передаются расчету беспилотников для доразведки.

    Начальник разведки реактивного артиллерийского дивизиона Луч отметил, что новый метод достаточно эффективен, мобилен и скрытен. «Люди все в безопасности и точность идет плюс-минус 100-150 метров. На третий и четвертый выстрел мы уже можем наблюдать выходы противника и, как минимум, узнать их огневую позицию, и проследить, куда они уходят», – сказал он.

    Минобороны подчеркнуло, что сбор и обработка данных с последующей выдачей информации требуют минимального времени, что значительно повышает эффективность действий артиллеристов в условиях спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об успешных ударах системами «Ураган» по тылам вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные уничтожили с помощью ракетных систем залпового огня (РСЗО) и термобарических систем «Солнцепек» укрепления ВСУ у Часова Яра. Артиллеристы России поражали опорный пункт ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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