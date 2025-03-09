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    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    26 комментариев
    9 марта 2025, 08:26 • Новости дня

    Датчане захватили контроль над судостроением в Николаеве

    Пророссийское подполье заявило о контроле датчан над судостроением в Николаеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты из скандинавских стран, в первую очередь Дании, взяли под контроль судостроительные предприятия в Николаеве, активно интересуясь советскими чертежами и исследованиями, которые ранее сохранялись в архивах.

    Согласно информации, полученной от пророссийского подполья, представители скандинавских стран, включая Данию, ведут активную деятельность на судостроительных предприятиях в Николаеве, передает РИА «Новости». Они не просто работают на этих предприятиях, а фактически принимают на себя управленческие функции, проявляя себя как истинные хозяева.

    Особо активно себя проявляют граждане из Дании, которые в большом количестве присутствуют на объектах судостроения. Источник в подполье подчеркнул, что эти специалисты интересуются не только текущей работой, но и архивными материалами. В частности, их внимание привлекают советские разработки и чертежи, ранее находившиеся под грифом «секретно».

    Документы, которые долгие годы хранились в украинских архивах без особого интереса со стороны местных властей, сейчас активно изучаются и вывозятся за пределы страны. Источник отмечает, что скандинавы не встречают сопротивления в своих действиях и, по сути, являются новыми владельцами украинского судостроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители скандинавских стран вывезли из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

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    8 марта 2025, 13:50 • Новости дня
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    ВС России поразили питающий ВПК Украины объект энергетики
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, складам хранения и пунктам управления БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM, американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 178 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45649 беспилотников, 600 ЗРК, 22083 танка и других бронемашин, 1523 боевые машины РСЗО, 22348 орудий полевой артиллерии и минометов, 32595 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    В субботу сообщалось, что в Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. А в ночь на 8 марта в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    8 марта 2025, 20:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

    Гладков сообщил о повреждении домов и ЛЭП после обстрела ВСУ Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. В городе Шебекино сбит беспилотник, и повреждена кровля неэксплуатируемого здания.

    Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района четыре жилых дома и одно транспортное средство получили повреждения. Также под удар дрона ВСУ попала линия электропередачи, из-за чего часть жителей временно остались без света.

    Гладков добавил, что за минувшие сутки противник более тридцати раз атаковал регион с помощью дронов.

    Ранее в Белгородской и Курской областях в течение полутора часов системы ПВО сбили пять украинских беспилотников.

    В субботу системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Воронежской областью.

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    8 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    Военкор Коц опубликовал видео боя дронов «Вега» и «Баба Яга» на Украине
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Александра Юдина

    Военный корреспондент Константин Коц разместил видео воздушного боя между российским дроном «Вега» и украинским дроном «Баба Яга», который произошел на покровском направлении.

    В своем Telegram-канале он опубликовал видео, которое демонстрирует воздушное столкновение ударных дронов России и Украины.

    На видео запечатлена дуэль между FPV-дроном отряда спецназначения «Вега» и украинским дроном «Баба Яга». События происходят на покровском направлении.

    Кадры показывают, как дроны сталкиваются в воздухе. В результате удара дрон противника падает на землю.

    После этого «Вега» наносит еще один удар по упавшему украинскому беспилотнику, что подчеркивает напряженность и интенсивность противостояния.

    В феврале российский снайпер в темноте уничтожил украинский гексакоптер «Баба-Яга».

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    8 марта 2025, 19:21 • Новости дня
    Киев признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Командующий ВМСУ Неижпапа признал эффективность методов ВС России против морских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия нашла действенные способы борьбы с украинскими морскими беспилотниками, сообщила The Guardian.

    Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью британской газете Guardian признал, что Россия разработала эффективные методы борьбы с украинскими морскими дронами, передает РИА «Новости».

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, направленных на борьбу с беспилотниками самолетного типа.

    Российские ученые успешно испытали систему защиты от дронов при помощи сеток и тросов.

    Также сообщалось об испытаниях нового способа борьбы с безэкипажными катерами противника на Черноморском театре военных действий.

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    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

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    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в подземной трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    9 марта 2025, 04:10 • Новости дня
    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области

    ВС России прорвали оборону ВСУ у Загрызова и укрепились в Харьковской области

    Российские войска закрепились на новых позициях в Харьковской области
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска после успешного прорыва обороны ВСУ у Загрызова закрепились на новых позициях вдоль Оскольского водохранилища и начали подготовку к дальнейшему продвижению.

    Российские войска прорвали линию обороны Вооруженных сил Украины у Загрызова в Харьковской области и закрепились на новых позициях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, российские силы продвинулись почти на один километр вдоль Оскольского водохранилища.

    Марочко отметил, что российские войска «серьезно закрепились на новых позициях и ведут подготовительные мероприятия для дальнейшего продвижения».

    Ранее командование ВСУ направило к Оскольскому водохранилищу взвод, состоящий из мобилизованных и дезертиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в Харькове подготовили альтернативу работе системы Starlink, а также Вооруженные силы Украины привлекли заключенных к уничтожению местных жителей в Купянском районе Харьковской области. Сообщалось, что в Харьковской области были найдены захоронения жителей, убитых военными ВСУ при отступлении.

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    8 марта 2025, 23:14 • Новости дня
    В Госдуме ответил на угрозы Киева атаковать Крымский мост поговоркой

    Депутат Ивлев охарактеризовал угрозы главкома ВМС Украины атаковать Крымский мост русской поговоркой

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы главкома ВМС Украины о возможной атаке на Крымский мост, сравнив их с русской поговоркой о курице на гнезде.

    Как сообщает РИА «Новости», депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал угрозы командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы. Неижпапа, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, ранее заявил в интервью газете Guardian о возможной третьей атаке на Крымский мост, отметив, что «Бог любит троицу».

    «Отвечу тоже русской поговоркой: 'Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет'. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», – ответил Ивлев.

    До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова также ответила главе ВМС Украины на слова о троице и Керченском мосте.

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    9 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    Вице-президент США обвинил проукраинских активистов в запугивании дочери

    Джей Ди Вэнс рассказал о напуганной дочери из-за проукраинских активистов

    Tекст: Максим Попов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что его трехлетняя дочь была напугана проукраинскими активистами, которые следовали за ними во время прогулки.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним и его трехлетней дочерью, передает РИА «Новости». Вэнс сообщил, что во время прогулки за ними с криками следовала группа проукраинских протестующих, что сильно напугало ребенка. Он добавил, что его дочь становилась все более тревожной из-за происходящего.

    «Если преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы отвратительный человек», – написал Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России). Он также отметил, что предложил протестующим поговорить с ним, если те оставят его дочь в покое, и почти все из них согласились.

    Ранее Вэнс опроверг сообщения СМИ о якобы поспешном отъезде с горнолыжного курорта в Вермонте из-за протестов в поддержку Украины. Он уточнил, что его семья просто выбрала другой отель для спокойного отдыха с детьми.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по словам Вэнса, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине, если Киев согласится на мирные переговоры.

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    9 марта 2025, 02:03 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Рязанской области

    Губернатор Рязанской области сообщил об уничтожении беспилотников силами ПВО

    Tекст: Максим Попов

    В Рязанской области силы ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты, обломки которых не нанесли ущерба ни людям, ни зданиям.

    Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram, силами ПВО были уничтожены беспилотные летательные аппараты над территорией Рязани. По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал, а жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не понесли ущерба.

    На месте падения обломков работают оперативные службы, которые оценивают возможный материальный ущерб от инцидента. Обстоятельства происшествия изучаются, ведется расследование для определения источника и цели полета беспилотников.

    По словам Малкова, силы ПВО сработали четко, что позволило избежать возможных разрушений и жертв среди населения.

    Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Ростовской областями.

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    8 марта 2025, 12:33 • Новости дня
    Гагин сообщил о неизбежном окружении ВСУ на суджанском направлении

    ВСУ на суджанском направлении в Курской области оказались в критическом положении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на суджанском направлении в Курской области оказались в сложной ситуации из-за невозможности ротации и поставки тылового обеспечения, заявил Военно-политический эксперт Ян Гагин.

    По его словам, украинские войска на суджанском направлении в Курской области оказались в сложной ситуации, поскольку до их окружения в так называемый «котел» осталось всего чуть более десяти километров, передает РИА Новости. Гагин, прибывший с рабочей поездкой в Курск, отметил, что украинские силы лишены возможности для ротации и поставок через ключевые транспортные артерии, которые в настоящее время контролируются российской стороной.

    Гагин также сообщил, что украинские войска, потеряв южнодонецкий участок фронта, были вынуждены перебросить часть своих сил в ДНР. Это ослабило курскую группировку, оставив ее без резервов и тылового обеспечения. Эксперт подчеркнул, что отсутствие ротации и снабжения значительно ухудшает положение украинских военных на этом участке.

    Кроме того, Гагин отметил, что украинские военные начинают осознавать, что их командование не подготовило позиции для отступления и фактически оставило их на курском фронте без поддержки. «Противник не вкладывается в отступление своих сил и бросает их, как щепки в костер, не считаясь с потерями», добавил Гагин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент сообщил, что Вооруженные силы Украины начали готовиться к отходу из Черкасского Поречного под Курском. Российские Вооруженные силы продвинулись в лесах Суджанского района с боями. Украинские военные разграбили храм под Суджей в Курской области.

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    8 марта 2025, 13:33 • Новости дня
    Штурмовик подорвал блиндаж ВСУ миной на запорожском направлении

    Разведчик 42-й гвардейской дивизии ВС РФ подорвал блиндаж ВСУ миной ТМ-62

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На запорожском направлении разведчик 42-й гвардейской дивизии России подорвал украинский блиндаж, успешно забросив туда противотанковую мину ТМ-62 для дистанционной активации.

    Как сообщает РИА «Новости», разведчик из штурмового подразделения 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России успешно провел операцию против позиций ВСУ на запорожском направлении. Командир взвода с позывным «Гром» рассказал, что штурмовик смог незаметно подобраться к украинскому блиндажу и заложить внутри противотанковую мину ТМ-62, специально подготовленную для последующего дистанционного подрыва.

    По словам «Грома», в результате операции блиндаж противника был полностью уничтожен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа подрывников ВС России, известная как «хоккеисты», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62. Противотанковые мины ТМ-62 нашли новое применение в ходе штурма Урожайного, где их использовали для подрыва опорных пунктов украинских военных.

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    8 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 1,3 тыс. военных за сутки

    ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных и танк Leopard

    Tекст: Мария Иванова

    Общие потери Вооруженных сил Украины на различных направлениях за сутки превысили 1,3 тыс. военнослужащих, а также значительное количество техники, включая немецкий танк Leopard ишведскую самоходную артиллерийскую установку Archer.

    На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны у Гранова и Волчанска Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах Катериновки, Каменки, Кондрашовки, Лозовой Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери противника составили до 195 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами и семь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Северска, Розовки, Константиновки и Иванополья ДНР.

    Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Лысовкой, Миролюбовкой, Гродовкой, Алексеевкой, Петровским, Срибным, Успеновкой и Зверево ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 595 военнослужащих, немецкий танк Leopard, три бронемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB и америкаснкую бронемашину MaxxPro. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Богатыря, Перебудова, Новополя, Константинополь, Днепроэнергии ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 155 военнослужащих, бронемашина и шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике бригад береговой обороны и теробороны ВСУ поблизости от Качкаровки, Токаревки, Садового и Гончарного Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    При этом ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два комплекса РЭБ.

    Ранее Минобороны отчиталось, что за последние сутки российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

    Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

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    8 марта 2025, 22:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник стал причиной пожара в доме в Ростовской области

    Пожар вспыхнул в доме в Ряженом из-за падения украинского беспилотника

    Tекст: Максим Попов

    В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в селе Ряженое Ростовской области загорелся частный дом.

    В селе Ряженое Матвеево-Курганского района Ростовской области произошел пожар в частном доме из-за падения украинского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, пожарные расчеты оперативно локализовали возгорание. Семья, проживающая в доме, и жители нескольких соседних домов были отселены. Власти планируют начать оценку ущерба в воскресенье.На место происшествия выехала глава района Диана Алборова.

    Ранее стало известно, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, в результате чего были повреждены здания и нарушено электроснабжение.

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