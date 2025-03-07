Иностранцы забрали из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению

Tекст: Дмитрий Зубарев

Представители пророссийского подполья сообщили, что иностранцы проявляют интерес к советской документации и чертежам, оставшимся в украинском Николаеве – важном центре кораблестроения советского периода, передает РИА «Новости». Представители скандинавских стран активно ищут и вывозят эти исторические материалы. Некоторые из них ранее хранились в архивах под грифом «секретно».

По словам представителя подполья, в СССР на заводах Николаева производились тяжелые авианесущие крейсеры. Нынешние интересанты из скандинавских стран планируют использовать советские разработки и чертежи в своем производстве. Он отметил, что «никто не мешает» иностранцам вывозить документы.

Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине эта документация не вызывала интереса и оставалась в архивах. Однако теперь, несмотря на их прежний секретный статус, бумаги передаются иностранным бизнесменам, ищущим в них ценные разработки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины начала охоту на подпольные группы в Одессе и Николаеве. Подполье ранее сообщило о скоплении служащих Вооруженных сил Украины у военкомата в Николаеве. В город также перебросили национальные батальоны «Медведи SS» и «Тавр».