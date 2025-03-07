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    Reuters: США готовят план захвата иранских танкеров
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    10 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    36 комментариев
    7 марта 2025, 07:15 • Новости дня

    Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева

    Иностранцы забрали из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве представители скандинавских стран вывезли советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Представители пророссийского подполья сообщили, что иностранцы проявляют интерес к советской документации и чертежам, оставшимся в украинском Николаеве – важном центре кораблестроения советского периода, передает РИА «Новости». Представители скандинавских стран активно ищут и вывозят эти исторические материалы. Некоторые из них ранее хранились в архивах под грифом «секретно».

    По словам представителя подполья, в СССР на заводах Николаева производились тяжелые авианесущие крейсеры. Нынешние интересанты из скандинавских стран планируют использовать советские разработки и чертежи в своем производстве. Он отметил, что «никто не мешает» иностранцам вывозить документы.

    Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине эта документация не вызывала интереса и оставалась в архивах. Однако теперь, несмотря на их прежний секретный статус, бумаги передаются иностранным бизнесменам, ищущим в них ценные разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины начала охоту на подпольные группы в Одессе и Николаеве. Подполье ранее сообщило о скоплении служащих Вооруженных сил Украины у военкомата в Николаеве. В город также перебросили национальные батальоны «Медведи SS» и «Тавр».

    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Коментарии (11)
    7 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной

    Директор Нацразведки США Габбард прояснила ситуацию с передачей информации Киеву

    Тулси Габбард назвала причину приостановки США обмена разведданными с Украиной
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон остановил оказание военной помощи Украине и обмен разведывательными данными, так как украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал американскую поддержку как должное, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Она уточнила, что США продолжают передавать Киеву данные для защиты Украины от ударов по украинской территории.

    «Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать (поддержку) американских граждан как нечто должное», – приводит слова Габбард ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Габбард уточнила, что «пауза» все еще в силе, но помощь может возобновиться, если «события продолжат развиваться в том направлении, в котором это происходит сейчас». Она выразила надежду на то, что в скором времени удастся привлечь Киев к обсуждению прекращения огня и мирной сделки.

    Также, по словам Габбард, не все виды разведывательной информации были приостановлены. Продолжается передача данных, «касающихся защиты Украины от ударов по ее территории», но передача информации для «нанесения ударов была поставлена на паузу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу.

    Коментарии (2)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования

    Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».

    «Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.

    Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.

    Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

    Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.

    Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта.

    Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114-й отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении Андреевки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, за последние сутки подразделениями группировки «Центр» было нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии около Петровского, Новопавловки, Красноармейска, Димитрова, Миролюбовки и Зверево в ДНР.

    Противник при этом потерял более 590 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Рассоховатого, Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и бронемашину.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной и танковой бригад ВСУ в возле Кондрашовки, Колодезного и Березового в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом: свыше 200 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Новооленовкой, Александрополем, Северском, Яблоновкой, Иванопольем, Плещеевкой и Константиновкой в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Шевченко, Федоровки, Отрадного, Веселого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери противника составили до 155 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Привольное на западе ДНР.

    В начале марта российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР. А за прошедшую неделю были освобождены восемь населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Курской и Харьковской областях.

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    7 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии

    Саммит ЕС из-за Венгрии отложил принятие заявления о поддержке Украины

    Саммит ЕС отложил заявление по Украине из-за Венгрии
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран, говорится в сообщении по итогам встречи. Также по итогам саммита заявлено, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС».

    «Европейский совет обсудил последние развития событий в отношении Украины. Подготовленный текст получил твердую поддержку 26 глав государств. Европейский совет вернется к его обсуждению на следующей встрече», – приводит ТАСС текст документа.

    Документ, обсуждавшийся на саммите и одобренный 26 странами, провозглашает обязательства ЕС в обеспечении «мира на Украине через силу» с помощью политической, финансовой и военной поддержки Киева. В нем также указывается на необходимость дополнительных санкций против России и усиления существующих мер давления.

    Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о намерении продолжать поставки оружия Киеву, в том числе и после завершения украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что «не может быть никаких переговоров по Украине без Украины», «не может быть никаких переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия Европы», а «мирное соглашение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

    В итоговом заявлении саммита сообщает, что Еврокомиссии поручено предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне ЕС. Это включает создание стимулов для стран-членов и переориентацию Европейского инвестиционного банка на поддержку оборонных программ.

    При этом главы государств и правительств Евросоюза «приняли к сведению», но не одобрили предложение Еврокомиссии предоставить странам сообщества кредиты до 150 млрд евро на оборону.

    В заявлении подчеркивается важность автономной обороны Европы и необходимость укрепления своей обороноспособности. Особое внимание уделено инициативам по развитию противовоздушной обороны, артиллерии и беспилотников в координации с НАТО. Ремилитаризация Европы будет осуществляться во взаимодействии с НАТО.

    Саммит Евросоюза назвал конфликт с Россией на Украине экзистенциальной угрозой. В заявлении говорится, что «от России и Белоруссии исходит угроза восточной границе ЕС», но при этом подчеркивается, что Европа «должна учитывать угрозы» и «своим остальным границам».

    Итоговое заявление саммит ЕС по милитаризации Европы стало первым за десятилетия европейским документом на военную тематику, в котором нет ни одного упоминания США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Agence France-Presse заявило, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

    Как сообщали источники, 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но Венгрия отказалась одобрить данные шаги.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    7 марта 2025, 06:25 • Новости дня
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину

    Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе

    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне следует распространить на Украину, при этом не предоставляя ей членства в альянсе, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24

    Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.

    По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

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    7 марта 2025, 00:44 • Новости дня
    Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь
    Отражена атака украинских беспилотников на Севастополь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев в Telegram отметил, что «никакие объекты в городе не пострадали». Он сообщал, что уничтожено четыре беспилотника «над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи».

    Напомним, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ПВО сбила БПЛА над акваторией Азовского моря.

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    6 марта 2025, 08:51 • Новости дня
    Российские ВКС нанесли удар по теробороне ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ВКС нанесли авиаудар по подразделениям территориальной обороны ВСУ в Запорожской области с использованием бомб ФАБ-500, сообщает Минобороны.

    Минобороны России сообщило о нанесении авиаудара по украинским подразделениям в Запорожской области, передает ТАСС.

    Авиабомбы ФАБ-500 были применены по позициям 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в селах Омельник и Егоровка.

    Бомбы были оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило атаковать пункты временной дислокации противника.

    Ранее воздушно-космические силы России провели успешный удар по позициям ВСУ под Харьковом.До этого истребитель Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ и личный состав в приграничье Курской области.

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    6 марта 2025, 21:59 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа сообщил о планах США и Украины обсудить прекращение огня

    Спецпосланник Трампа Уиткофф сообщил о планах США и Украины обсудить в Саудовской Аравии прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня, заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины. На повестке дня обсуждение сделки по урегулированию конфликта и возможное перемирие. Уиткофф отметил, что место проведения встречи может измениться, но она точно пройдет в Саудовской Аравии, предположительно в Эр-Рияде или Джидде, передает РИА «Новости».

    Позиция России в отношении украинского конфликта ранее была озвучена президентом Владимиром Путиным. В январе на совещании с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир. По его мнению, мир на Украине должен строиться на уважении законных интересов всех народов в регионе, и власти России продолжат бороться за интересы своего народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленные официальные лица США и Украины, включая Уиткоффа, встретятся в Саудовской Аравии.

    Майк Уолтц заявлял, что возможность возобновления военной помощи Киеву может быть рассмотрена, если американская сторона достигнет успехов в переговорах с украинской стороной.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также считал, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда».

    Владимир Путин заявил, что Россия не планирует уступать в украинском конфликте.

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    6 марта 2025, 17:43 • Новости дня
    Украина подготовила альтернативу Starlink в Харькове

    Спецслужбы Украины в Харьковской области разработали резервную систему связи

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские спецслужбы в Харьковской области провели мониторинг мобильной связи и интернета, чтобы подготовить альтернативу Starlink для ВСУ на случай его отключения.

    Как сообщает РИА «Новости», заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил о подготовке украинскими спецслужбами альтернативной системы связи для ВСУ в Харькове. Это связано с возможностью отключения системы Starlink, что может негативно повлиять на оперативные возможности украинских военных.

    Первого марта представители украинских спецслужб и ВСУ провели проверку качества связи и зоны покрытия мобильного интернета в Богодуховском районе Харьковской области. Эти мероприятия служат частью более масштабной работы по обеспечению устойчивости военной инфраструктуры в случае отключения Starlink.

    Лисняк подчеркнул, что в связи с данной ситуацией украинские власти активизируют усилия по поиску альтернативных решений. В частности, рассматривается расширение покрытия традиционных сотовых операторов и внедрение новых технологий связи для обеспечения надежной коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернатива Starlink на случай отключения Украины от спутниковой сети компании SpaceX.

    Согласно испанской газете El Mundo, отключение от системы Starlink может оставить Украину без связи и разведданных, что отбросит ее в прошлый век.

    Украина не сможет оперативно заменить систему спутниковой связи Starlink, если США решат ее отключить, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий.

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    6 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Кимаковский: Оборона ВСУ на юге ДНР потерпела крах

    Кимаковский сообщил о крахе обороны ВСУ на юге ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона украинских войск на Южно-Донецком направлении потерпела крах, несмотря на переброску подразделений с Курского направления, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, оборона украинских войск на Южно-Донецком направлении столкнулась с серьезными трудностями, сообщает ТАСС.

    По данным Кимаковского, укрепления украинских сил не выдерживают натиска. Попытки улучшить ситуацию за счет переброски подразделений из других регионов, в частности с Курского направления, не оказывают желаемого эффекта.

    Кимаковский добавил, что Южно-Донецкое направление для украинских сил обречено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска перебросили силы из Курской области на юг Донецкой народной республики (ДНР). ВСУ лишились укреплений на юге ДНР. На юге ДНР уничтожили танк Leopard с десантом ВСУ.

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    6 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль границу у Новолюбовки

    Российская армия взяла под огневой контроль границу ЛНР у Новолюбовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе наступления на западе Новолюбовки в ЛНР российские военные взяли под огневой контроль участок границы, что подтвердил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска взяли под огневой контроль участок административной границы Луганской народной республики у Новолюбовки, сообщает ТАСС. Это стало результатом успешной наступательной операции на западе Новолюбовки и северо-западнее Ивановки в Донецкой народной республике. Марочко отметил, что контроль охватывает полуторакилометровый участок границы, где расположены позиции украинских боевиков.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) в ответ усилили артиллерийские обстрелы с направления Катериновки. Цель этих действий – стабилизация обстановки и замедление продвижения российских войск. Дополнительно украинская сторона увеличила частоту применения ударных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Привольное на западе ДНР, а ранее выбили ВСУ из Белогоровки в ЛНР. Освобождение Новолюбовки в ЛНР также имело стратегическое значение для российских войск.

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    7 марта 2025, 01:59 • Новости дня
    Пентагон назвал условие возобновления военной помощи Украине

    Глава Пентагона Хегсет заявил о приостановке военной помощи Украине до демонстрации Киевом «приверженности пути к миру»

    Пентагон назвал условие возобновления военной помощи Украине
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США приостановили военную помощь Украине, ожидая от Киева «настоящей приверженности» мирному процессу, сообщил министр обороны США Пит Хегсет.

    Хегсет сообщил, что военная помощь Киеву и обмен разведывательными данными с Украиной приостановлены до тех пор, пока с украинской стороны не появится свидетельство «настоящей приверженности пути к миру», передает ТАСС.

    По его словам, в Белом доме «пристально следят за тем, что именно украинцы говорят и делают применительно к мирному процессу». «Мы воодушевлены сигналами, которые получаем», – сказал глава Пентагона. Он подчеркнул, что итоговое решение примет президент США, «но пока это на паузе».

    Руководитель пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что администрация США ожидает шагов от украинского лидера Владимира Зеленского для снижения напряженности.

    Она подчеркнула, что США приветствуют новые публичные заявления Зеленского о готовности работать над устранением противоречий. «Складывается ощущение, что президент Зеленский понимает, каковы ставки, что мы тут находимся, чтобы ему помогать», – сказала Брюс.

    В то же время Брюс отметила, что прежнее поведение Зеленского в Вашингтоне оставило негативное впечатление у американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.

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    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    6 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Дуда предложил ЕС направить полицейских и саперов на Украину

    Дуда рекомендовал Европе отправить на Украину полицейских и саперов после боев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда предложил европейским странам направить на Украину полицейских и саперов вместо миротворцев.

    Дуда предложил европейским странам отправить полицейских и саперов на Украину по окончании боевых действий, подчеркнув, что такое решение будет более гибким и эффективным, чем привлечение миротворцев, передает ТАСС.

    Дуда считает, что европейский полицейский контингент, состоящий из саперов и полицейских, будет следить за безопасностью и порядком, что позволит более успешно ликвидировать последствия боевых действий на Украине. Польский лидер выразил уверенность, что такая мера поможет Киеву восстановить мир и стабильность на своей территории.

    Тем не менее Дуда не исключает возможность отправки миротворцев на Украину, но только при условии согласия Москвы и Киева и под мандатом Совбеза ООН.

    «Может случиться так, что на линии разграничения будут необходимы миротворческие силы», – отметил он, добавив, что в таком случае может быть достигнуто согласие обеих сторон на участие сил ООН.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине.

    Страны Европы выразили нежелание участвовать в коалиции по Украине без участия США, которая предусматривает отправку военных сил.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в случае ввода войск на территорию Украины согласование условий станет затруднительным из-за создания фактов на земле.

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