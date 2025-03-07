Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева
Иностранцы забрали из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению
В Николаеве представители скандинавских стран вывезли советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».
Представители пророссийского подполья сообщили, что иностранцы проявляют интерес к советской документации и чертежам, оставшимся в украинском Николаеве – важном центре кораблестроения советского периода, передает РИА «Новости». Представители скандинавских стран активно ищут и вывозят эти исторические материалы. Некоторые из них ранее хранились в архивах под грифом «секретно».
По словам представителя подполья, в СССР на заводах Николаева производились тяжелые авианесущие крейсеры. Нынешние интересанты из скандинавских стран планируют использовать советские разработки и чертежи в своем производстве. Он отметил, что «никто не мешает» иностранцам вывозить документы.
Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине эта документация не вызывала интереса и оставалась в архивах. Однако теперь, несмотря на их прежний секретный статус, бумаги передаются иностранным бизнесменам, ищущим в них ценные разработки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины начала охоту на подпольные группы в Одессе и Николаеве. Подполье ранее сообщило о скоплении служащих Вооруженных сил Украины у военкомата в Николаеве. В город также перебросили национальные батальоны «Медведи SS» и «Тавр».