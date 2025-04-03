Дания пообещала Киеву почти 1 млрд долларов на усиление обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Дания планирует предоставить Украине финансовую помощь в размере 6,7 млрд крон, что эквивалентно примерно 970 млн долларов, сообщает ТАСС. Эти средства направят на закупку средств противовоздушной обороны, артиллерии и поддержку Военно-воздушных сил Украины в период с 2025 по 2027 год.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что данный, двадцать пятый по счету, пакет помощи свидетельствует о долгосрочной и краткосрочной поддержке Украины со стороны его страны. Он подчеркнул важность продолжения поддержки в условиях текущих вызовов.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил надежду, что пример Дании вдохновит других союзников на расширение помощи Киеву. По его мнению, безопасность Украины играет ключевую роль для будущего всей Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания публично заявила о готовности направить свои войска на Украину, а также она выделила 7,5 млрд долларов Киеву, несмотря на отсутствие у нее полноценных систем ПВО и ПРО, при этом Мария Захарова предложила направить беженцев с Украины на охрану Гренландии.