В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.10 комментариев
Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию
Захарова прокомментировала готовность Дании отправить войска на Украину
Спикер МИД Мария Захарова выразила сомнение в обеспечении безопасности Гренландии после заявления Дании о готовности отправить войска на Украину.
Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена о возможности отправки датских войск на Украину.
Дипломат подняла вопрос о том, кто будет охранять Гренландию, если датские войска отправятся на Украину. «Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» – заявила Захарова.
Ранее Копенгаген выразил готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты намерены приобрести Гренландию так или иначе, остров имеет стратегическую важность для национальной и международной безопасности.