Захарова предложила направить беженцев с Украины охранять Гренландию

МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного

Tекст: Дмитрий Зубарев

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими переводами, сообщает РИА «Новости». Мошенники могут отправлять деньги на карты граждан, утверждая, что это ошибка, и просить вернуть средства на другие реквизиты. Это может быть началом шантажа, предупреждают в ведомстве.

МВД рекомендует не выполнять самостоятельных возвратов денег, а все операции проводить исключительно через банк. Если к вам обратится отправитель с просьбой вернуть средства на иные реквизиты, не соглашайтесь, так как это может быть мошенничеством, например, прикрытым переводом денег «террористу» или транзитом похищенных средств.

Гражданам советуют проверять зачисление средств с помощью мобильного приложения или интернет-банка, так как уведомления могут быть подделками. МВД также советует сохранять все записи общения с предполагаемыми мошенниками, так как они могут понадобиться для дальнейших разбирательств.

Не стоит тратить полученные средства до выяснения обстоятельств, чтобы избежать обвинений в необоснованном обогащении и последующих судебных разбирательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассказали о том, как мошенники, используя вымышленные «госпошлины», пытались обмануть граждан. Сообщалось, что мошенники использовали праздник 8 Марта для обмана женщин, предлагая им различные фальшивые акции и скидки. МВД предупредило о мошенничествах с розыгрышами в соцсетях, где злоумышленники обещали ценные призы за участие.