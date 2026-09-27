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Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами 14 военнослужащих, погибших во время учений в акватории Каспийского моря.
Глава государства отметил заслуги бойцов, отдавших жизни во время маневров в Мангистауской области, передает ТАСС.
«Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области», – говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время учений из-за непогоды военных унесло в открытое море.
В ходе поисковой операции спасатели обнаружили тела четырнадцати погибших моряков.
После трагедии Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова.