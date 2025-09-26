Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
Военные Казахстана испытали новые методы маневренной войны на учениях
Казахстанские военные продемонстрировали интеграцию армейской авиации с наземными подразделениями при выполнении боевых и разведывательных задач во время учений «Айбалта-2025» на западе Казахстана, сообщили в Минобороны республики.
Военнослужащие казахстанской армии успешно испытали новые подходы к маневренной войне на учениях «Айбалта-2025», передает ТАСС
В ходе маневров на западе Казахстана войска выполняли разведывательные и разведывательно-боевые задачи как днем, так и ночью, используя современные технические средства.
По данным пресс-службы Минобороны, войска высаживались в тылу условного противника, занимали ключевые позиции и обеспечивали тактическое преимущество благодаря поддержке армейской авиации. Во время учений особое внимание уделялось взаимодействию между наземными и авиационными подразделениями.
В маневрах в Мангистауской области задействовано более 3 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. Учения стартовали 17 сентября и продлятся до 3 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Казахстане впервые применили ракеты Р-60М. Военно-морские силы Казахстана на Каспии поднимали по тревоге личный состав и технику.