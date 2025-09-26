Военные Казахстана испытали новые методы маневренной войны на учениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие казахстанской армии успешно испытали новые подходы к маневренной войне на учениях «Айбалта-2025», передает ТАСС

В ходе маневров на западе Казахстана войска выполняли разведывательные и разведывательно-боевые задачи как днем, так и ночью, используя современные технические средства.

По данным пресс-службы Минобороны, войска высаживались в тылу условного противника, занимали ключевые позиции и обеспечивали тактическое преимущество благодаря поддержке армейской авиации. Во время учений особое внимание уделялось взаимодействию между наземными и авиационными подразделениями.

В маневрах в Мангистауской области задействовано более 3 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. Учения стартовали 17 сентября и продлятся до 3 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Казахстане впервые применили ракеты Р-60М. Военно-морские силы Казахстана на Каспии поднимали по тревоге личный состав и технику.