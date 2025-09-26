  • Новость часаПутин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ
    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Каллас заявила о неспособности ЕС единолично поддерживать Украину
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    На ж/д в Псковской области произошел взрыв
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России
    Трамп назвал экс-директора ФБР худшим из людей
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    26 сентября 2025, 11:01 • Новости дня

    Военные Казахстана испытали новые методы маневренной войны на учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казахстанские военные продемонстрировали интеграцию армейской авиации с наземными подразделениями при выполнении боевых и разведывательных задач во время учений «Айбалта-2025» на западе Казахстана, сообщили в Минобороны республики.

    Военнослужащие казахстанской армии успешно испытали новые подходы к маневренной войне на учениях «Айбалта-2025», передает ТАСС

    В ходе маневров на западе Казахстана войска выполняли разведывательные и разведывательно-боевые задачи как днем, так и ночью, используя современные технические средства.

    По данным пресс-службы Минобороны, войска высаживались в тылу условного противника, занимали ключевые позиции и обеспечивали тактическое преимущество благодаря поддержке армейской авиации. Во время учений особое внимание уделялось взаимодействию между наземными и авиационными подразделениями.

    В маневрах в Мангистауской области задействовано более 3 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. Учения стартовали 17 сентября и продлятся до 3 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Казахстане впервые применили ракеты Р-60М. Военно-морские силы Казахстана на Каспии поднимали по тревоге личный состав и технику.

    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    24 сентября 2025, 12:57 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу в Вооруженные силы был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы.

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы, передает ТАСС.

    Документ внесли 22 июля председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

    Согласно тексту законопроекта, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. Однако отправка призывников к месту службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные сроки отправки. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

    В пояснительной записке отмечается, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва.

    Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    25 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    @ ahamani.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава резко увеличила закупки беспилотных аппаратов с тайваньских заводов, чтобы усилить армию и снизить зависимость от китайских комплектующих.

    Польша стала основным зарубежным покупателем беспилотников, произведенных на Тайване, пишет Bloomberg.

    В 2024 году на долю Польши пришлось почти 60% экспорта этих устройств, что составило около 32 млн долларов за восемь месяцев с начала года. На втором месте остались США, импортировавшие дронов примерно на 7 млн долларов.

    Тайваньская компания Ahamani сообщила о планах открыть завод в Польше из-за высокого спроса и о переговорах с рядом иностранных компаний, в том числе крупной южнокорейской, заинтересованных в покупке комплектующих, не связанных с Китаем. Глава Ahamani Кунг Цзы-чи отметил, что «Европа – очень важный рынок в сфере дронов, а Польша – ключевой шлюз и база».

    С начала спецоперации на Украине дроны приобрели критическую роль для ВСУ и ее союзников. Польская индустрия дронов быстро расширяется: крупнейший производитель WB Electronics удвоил прибыль до почти 3 млрд злотых в 2024 году и предложил Ahamani совместное производство. Компания также поставляет оборудование для Украины и имеет там производственную площадку.

    Спрос на тайваньские комплектующие обусловлен необходимостью обходить ограничения на китайские детали, что позволило Польше нарастить собственное производство и стать посредником для Украины. Польские компании, такие как Farada Group и FlyFocus, активно заменяют китайские компоненты на тайваньские для соблюдения стандартов безопасности США и сокращения рисков поставок.

    В Тайване развитие отрасли поддерживает правительство через субсидии и госзакупки. Рост интереса со стороны западных стран создает для острова новые возможности, в то время как китайские компании продолжают поставлять военные дроны России.

    В июле сообщалось, что поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Поставки достигли 11,89 млн долларов, более половины из них приобрела Польша – на 6,48 млн долларов.

    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    24 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Ростех передал армии новые истребители Су-35С

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители Су-35С, прошедшие все необходимые проверки, были отправлены в войска для дальнейшего использования по назначению.

    Ростех передал в войска новые истребители Су-35С, сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Объединенная авиастроительная корпорация осуществила поставку после завершения наземных и летных заводских испытаний самолетов.

    Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе, включая работу в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов базирования. Эта модель считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

    В Ростехе подчеркнули, что заводы корпорации работают на полную мощность и обеспечивают стабильные темпы поставки боевых самолетов.

    Представители госкорпорации заявили: «Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его универсальным солдатом для выполнения самых сложных боевых задач – от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника».

    Напомним, 21 августа Объединенная авиастроительная корпорация передала войскам новую партию истребителей Су-35С.

    Самолеты Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.

    25 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 миллионов евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация договорились построить в Латвии новый завод боеприпасов, передает РИА «Новости». Меморандум о взаимопонимании подписали в Гамбурге в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини.

    Завод будет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, что, по мнению сторон, должно укрепить восточный фланг НАТО и снизить зависимость Европы от импорта боеприпасов. Строительство объекта стартует весной 2026 года, а запуск производства запланирован на 2027 год.

    Общий объем инвестиций Rheinmetall и латвийской оборонной корпорации составит 275 миллионов евро. На эти средства предполагается создать производственную линию, рассчитанную на выпуск нескольких тысяч снарядов в год.

    Rheinmetall остается одним из крупнейших производителей вооружений в Европе. Как отмечает газета Welt, рост доходов компании связан с поставками Германией вооружения на Украину, включая танки, БМП, БТР и боеприпасы.

    Власти России неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся легитимной военной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall выходит на рынок военного судостроения, приобретая компанию Naval Vessels Lursse. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо срочно наладить массовое производство доступных систем ПВО для борьбы с дешевыми дронами. Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    23 сентября 2025, 22:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть пострадавшие

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный обстрел со стороны ВСУ привел к ранениям пяти мирных жителей в Белгороде, пожар вспыхнул на коммерческом объекте.

    Обстрел Белгорода был зафиксирован утром 23 сентября, сообщил губернатор региона в своем канале в Mах. По данным оперативных служб, ракета ВСУ попала по территории коммерческого объекта, где вспыхнул пожар в одном из зданий. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

    Пострадали пять мирных жителей: трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением помещен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела у социального объекта, расположенного рядом с местом происшествия, повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибла женщина и получили ранения пять мирных жителей. Ракетный обстрел со стороны Украины в Киевском районе Донецка повредил Республиканский травматологический центр и вывел из строя трансформаторную подстанцию.

    24 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы Южной группировки войск уничтожили основную часть окруженной украинской группировки, оставив около 80 человек.

    О важной операции у Клебан-Быкского водохранилища сообщил ТАСС. По данным Минобороны России, подразделения Южной группировки войск с 23 августа вели уничтожение блокированной украинской группировки в этом районе.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что основная часть окруженных украинских войск ликвидирована, а их остатки составляют порядка 80 человек.

    В Минобороны РФ уточнили, что российским силам противостояли хорошо подготовленные и мотивированные бойцы из состава бригады специального назначения «Азов» (признан террористической и запрещен в РФ) и штурмовой бригады «Лють».

    Представитель ведомства заявил: «Южной группировке войск на этом участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють».

    В настоящее время активные действия российских подразделений в районе водохранилища продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расстояние между позициями ВС России и южными окраинами Северска в Донецкой народной республике теперь составляет чуть более шести километров.

    Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравление бойцам 88-й мотострелковой бригады за проявленное мужество при освобождении Переездного в Донецкой народной республике.

    Российские подразделения за сутки нанесли удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях, в результате которых противник потерял более 1 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Наказание за дезертирство бывшим заключенным предложили ужесточить

    Tекст: Ирма Каплан

    В Госдуму поступил законопроект с предложением увеличить сроки лишения свободы освобожденным от уголовного наказания за дезертирство или уклонение от службы, о чем говорится в электронной базе законопроектов Госдумы.

    Правительство России направило в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для освобожденных от уголовного наказания лиц в случае дезертирства и уклонения от службы, передает ТАСС.

    «Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Законопроект № 1024060-8 предлагает увеличить сроки лишения свободы за дезертирство в период мобилизации, военного положения или военного конфликта до 10–20 лет для лиц, получивших условное освобождение или приостановление уголовного дела по ходатайству командования.

    Согласно документу, самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин от двух до десяти суток будет наказываться лишением свободы от двух до шести лет. За оставление части от десяти суток до месяца предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а за срок более месяца – от семи до 12 лет.

    Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, включая симуляцию болезни, также будет караться сроком от семи до 12 лет для бывших заключенных.

    Как указано в в пояснительной записке, поправки направлены на обеспечение дисциплины и ответственности среди военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Министерстве обороны рассказали о применении электронных повесток во время осеннего призыва. Также Минобороны сообщило, что призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета.

    24 сентября 2025, 21:51 • Новости дня
    СК начнет расследование после атаки на Новороссийск

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет проведет расследование по факту нападения на Новороссийск, в результате которого были погибшие и пострадавшие.

    Следственный комитет России установит все обстоятельства украинской атаки на Новороссийск, в ходе которой, по данным ТАСС, погибли два человека и еще двенадцать получили ранения.

    В ведомстве подчеркнули, что будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к совершению преступлений.

    Пресс-служба СК заявила: «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, причастных к совершению преступлений».

    Подробности расследования не уточняются, но предварительно речь идет о нарушении правовых норм при атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза. В Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря.

    23 сентября 2025, 13:40 • Новости дня
    Япония успешно испытала электромагнитную рельсовую пушку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японии завершилось успешное испытание рельсовой пушки, установленной на экспериментальном военном судне, заряд которой достиг скорости 2,3 км в секунду, объявило технологически-логистическое агентство оборонного ведомства, которое занимается разработкой этого типа вооружения.

    Министерство обороны Японии успешно провело испытания прототипа электромагнитной рельсовой пушки, сообщает ТАСС.

    По данным технологически-логистического агентства оборонного ведомства, установка была размещена на экспериментальном судне Asuka Морских сил самообороны Японии. Тестирование прошло в июне–июле этого года, и впервые пушка нанесла удар по другому кораблю на большом расстоянии.

    Скорость полета электромагнитного снаряда составила примерно 2,3 километра в секунду. Представители агентства заявили: «Более подробную информацию о том, как продемонстрировала себя рельсовая пушка в ходе испытаний, обещают представить в ноябре этого года». Предполагается, что такое вооружение обладает высокой дальностью и точностью, а также может поражать воздушные цели, включая гиперзвуковые объекты.

    Разработка рельсовой пушки в Японии ведется с 2016 года. В 2023 году прошли испытания уменьшенного прототипа, а нынешнее устройство весит около 8 тонн и имеет длину около 6 метров. В создании технологии Токио сотрудничает с военными ведомствами и исследовательскими структурами Германии и Франции, а также применяет материалы из США. Японские военные планируют установить такие пушки на корабли с системами слежения и наведения Aegis.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты ЦНИИмаш предложили запускать малые спутники с помощью электромагнитных пушек. Китай планирует испытать самый мощный в мире рельсотрон. Турция продемонстрировала электромагнитную пушку для систем противовоздушной обороны.

    24 сентября 2025, 20:32 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны за один день ликвидировали сразу 25 вражеских дронов над различными регионами страны, включая Крым.

    Как передает РИА «Новости», министерство обороны России заявило об уничтожении двадцати пяти украинских беспилотных летательных аппаратов средствами ПВО. Инциденты произошли с 12 до 18 часов по московскому времени 24 сентября.

    По информации ведомства, аппараты были сбиты над Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также в акватории Черного моря.

    В официальном сообщении министерства говорится: «Двадцать четвертого сентября в период с 12.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по зданию управления Черноморского биосферного заповедника в поселке Железный Порт Голопристанского округа Херсонской области.

    В результате атаки ВСУ на Новороссийск погибли двое человек и восемь пострадали. Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены два катера ВСУ с десантом.

    23 сентября 2025, 21:17 • Новости дня
    Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военнослужащие под Ямполем оставили участок фронта после интенсивного артиллерийского огня и атак беспилотников.

    Как сообщает РИА «Новости», 117-я бригада территориальной обороны ВСУ, переброшенная из Сумской области на Краснолиманское направление для усиления позиций под Ямполем в ДНР, не смогла закрепиться на вверенном участке.

    Собеседник агентства заявил: «Переброшенная на данный участок 117-я бригада теробороны не справилась с возложенными на нее обязанностями укрепить украинскую линию обороны под Ямполем после ее прорыва в Серебрянском лесничестве».

    По его словам, украинские бойцы подверглись интенсивному артиллерийскому огню и атакам беспилотной авиации со стороны российской армии. Кроме того, часть военнослужащих испытывала трудности с ориентированием на местности.

    В результате подразделения бригады, не сумев закрепиться на позициях и выдержать натиск, начали самовольно покидать свои участки под Ямполем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли более выгодные позиции у Ямполя и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области. Южная группировка освободила Переездное в Донецкой народной республике и продолжает уничтожение противника, окруженного в районе Клебан-Быка.

    25 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Индия провела первый запуск ракеты Agni-Prime с поезда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые индийская ракета Agni-Prime была успешно запущена с мобильной железнодорожной платформы, что расширяет стратегические возможности страны, заявил министр обороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх.

    Испытания индийской баллистической ракеты Agni-Prime состоялись с мобильной железнодорожной установки, передает ТАСС.

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил в социальной сети X: «Впервые осуществленный пуск ракеты с рельсовой мобильной железнодорожной платформы продемонстрировал растущие возможности Индии в области стратегического сдерживания».

    Сингх также уточнил, что благодаря успешному испытанию Индия вошла в число государств, способных осуществлять ракетные пуски с мобильных железнодорожных платформ. Agni-Prime – баллистическая ракета нового поколения, которая может поражать цели на расстоянии до 2000 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay. Индия также провела испытательные пуски баллистических ракет Prithvi-II и Agni-I. Военные Индии испытали микроракету Bhargavastra для борьбы с дронами.

    Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА
    Премьер Дании обвинила Россию в инцидентах с дронами в датских аэропортах
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Трамп пообещал запретить Израилю аннексию Западного берега Иордана
    ЕС запланировал ввести пошлины до 50% на китайскую сталь
    Ученые НАСА допустили ядерный удар по астероиду 2024 YR4 – «убийце городов»
    Минпросвещения установило новые нормы учебной нагрузки для школ

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

      Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

