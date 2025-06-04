Военных и технику ВМС Казахстана подняли по тревоге на Каспии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Порядка одной тысячи военнослужащих Военно-морских сил Казахстана были подняты по тревоге и приведены в высшую степень готовности по плану боевой подготовки, передает ТАСС. Учебные мероприятия проходят в районе Каспийского моря. В них участвуют подразделения военно-морской базы, дивизион разнородных кораблей, десантно-штурмовой батальон морской пехоты, а также рота противодиверсионных сил и средства службы гидрографического обеспечения.

В ходе комплексных тактико-строевых занятий проверяется эффективность системы оповещения, слаженность работы штабов и оперативность вывода подразделений в районы сосредоточения. Военная техника и вооружение также приведены в готовность к боевому применению.

Министерство обороны отмечает, что подобные мероприятия направлены на повышение готовности войск к выполнению боевых задач и совершенствование системы управления. Кроме того, этим летом ожидаются совместные учения с Азербайджаном, где будут отрабатываться вопросы отражения асимметричных угроз, оказание помощи терпящим бедствие летательным аппаратам и судам, а также стрельбы по морским и воздушным целям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, личный состав вооруженных сил Казахстана подняли по тревоге для проведения занятий по боевой подготовке.