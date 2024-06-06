Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Армию Казахстана подняли по тревоге
Личный состав казахстанских вооруженных сил в четверг подняли по тревоге для проведений занятий по боевой подготовке, сообщили в министерстве обороны страны.
В учениях задействован личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений подняли по тревоге в рамках занятий по боевой готовности, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Такие мероприятия обозначают летний период обучения, начинающийся с 1 июня и завершающийся 31 октября. В пунктах постоянной дислокации, на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и в море отрабатывается подготовка боевых задач и порядок действий каждого военнослужащего. Развертывается техника и пункты управления, проверяется способность войск реагировать на возможные угрозы.
Подобные мероприятия направлены на повышение слаженности работы органов военного управления, эффективность взаимодействия с другими войсками и совершенствование навыков военнослужащих.