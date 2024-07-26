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    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    17 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    3 комментария
    26 июля 2024, 12:13 • Новости дня

    Подозреваемому в убийстве Фарион предъявили обвинение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Украины предъявила обвинение в умышленном убийстве украинской националистки Ирины Фарион жителю города Днепра, задержанному 25 июля, сообщил замгенпрокурора страны Андрей Войтенко.

    По его словам, согласовано предъявление обвинения лицу, которое было задержано накануне в городе Днепре, по статье «Умышленное убийство», передает ТАСС.

    Войтенко добавил, что обвинение на суде будет требовать в качестве меры пресечения арестовать обвиняемого без права внесения залога.

    Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

    25 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

    Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.

    Зеленский назвал операцию по задержанию «очень непростой». «Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», – добавил он. Главе МВД поручено предоставить все детали.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    25 июля 2024, 20:41 • Новости дня
    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс

    Forbes: Неудачи ВСУ в районе села Прогресс вызваны проблемами с командованием

    СМИ рассказали о «рассыпавшейся» бригаде ВСУ у села Прогресс
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская бригада, которая принимала участие в боевых действиях у села Прогресс в Донецкой народной республике (ДНР), потерпела поражение из-за проблем с командованием, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для американского журнала Forbes.

    По его словам, в материале говорится о 31-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Lenta.Ru».

    «Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто «рассыпалась» на фоне общих проблем с командованием и управлением», – подчеркнул автор публикации.

    Ранее сообщалось, что российская группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР.

    Коментарии (3)
    25 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    Небензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
    @ MFA Russia Source/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для урегулирования украинского конфликта, поэтому готовность Киева к переговорам вписывается в позицию России в этом вопросе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Сразу отмечу, что озвучиваемая киевским режимом готовность к переговорам как таковая вписывается в нашу позицию, что дипломатический путь является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что российская сторона, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от переговоров. Если президент Украины Владимир Зеленский действительно готов к диалогу с Москвой, то у него есть озвученные президентом России Владимиром Путиным предложения.

    «Советуем ему поторопиться. Ничего лучше Украина уже точно не получит», – сказал дипломат. Он также добавил, что Россия ни под каким предлогом не согласится на предварительное прекращение огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона допускает разные варианты переговоров по украинскому вопросу, несмотря на нелегитимность Владимира Зеленского в качестве главы украинского государства.

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    25 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готова к ним Украина, есть ли на это разрешение ее кураторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, пока звучат не совсем понятные различные заявления от украинских властей.

    Песков отметил, что кроме общей проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, на Украине запрещены какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, поэтому нужны разъяснения.

    Ранее Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

    Также Песков заявил, что цели России безальтернативны, она добьется их путем СВО или путем переговоров.

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    25 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией

    Помощник госсекретаря Стюарт отвергла вариант отказа США от поддержки Киева ради диалога с Россией по теме вооружений

    США не захотели отказываться от поддержки Киева ради диалога с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    США не собираются отказываться от поддержки Украины ради возвращения к переговорам с Россией по контролю над вооружениями, заявила помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

    Стюарт выступила в Фонде Карнеги (внесен в список иноагентов в России и включен в перечень нежелательных НПО). По ее словам, Россия в качестве условия возобновления диалога настаивает на том, чтобы США «согласились на какие-то требования, например, отказаться от поддержки Украины». «Мы не пойдем на это», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Комментируя планы по размещению американских ракет в Германии в 2026 году, помощник госсекретаря заверила, что США «открыты к диалогу по сокращению рисков и по тематике контроля над вооружениями как с Китаем, так и с Россией».

    Стюарт выразила надежду, что Китай «увидит ценность в предотвращении просчетов в этой сфере и непреднамеренной эскалации». Однако, по ее мнению, данная тема не может выступать в качестве «разменной монеты», переговоры не должны сопровождаться выдвижением предварительных условий.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО практически полностью уничтожило основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями и продолжает нагнетать конфронтацию. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков указывал, что Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с Вашингтоном, который официально объявил о планах нанести «стратегическое поражение» России.

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    26 июля 2024, 00:27 • Новости дня
    Кулеба объяснил заявление о готовности Киева к диалогу с Москвой

    Кулеба заявил об отсутствии условий для переговоров Украины с Россией

    Кулеба объяснил заявление о готовности Киева к диалогу с Москвой
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что именно заявил своему китайскому коллеге Ван И в Гуанчжоу относительно возможности переговоров с Россией.

    Как заявил Кулеба, он сказал Ван И, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Оценивая возможность Китая стать платформой для переговоров, Кулеба отметил, что «все опции открыты», Украина готова рассматривать их, но «видит процесс» только в связи с собственной «формулой мира».

    Напомним, спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что Кулеба во время переговоров с Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой.

    Коментарии (11)
    26 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве признался в работе на СБУ
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На опубликованном ФСБ видео с подозреваемым в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков рассказывает, что согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов.

    В ходе допроса Серебряков заявил, что связался с СБУ еще в феврале 2023 года, он постоянно держал связь с мужчиной, который представился Ильей и один раз встретился с ним в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что от украинской стороны он получил компоненты для сборки взрывчатки и заложил ее под машину.

    Напомним, в среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. После теракта он сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России.

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    26 июля 2024, 09:12 • Новости дня
    В США допустили одобрение Трампом ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов

    Помпео: Трамп может одобрить ленд-лиз на 500 млрд долларов для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 млрд долларов с целью наращивания поставок оружия Киеву, заявил газете The Wall Street Journal бывший госсекретарь США, экс-директор ЦРУ Майк Помпео.

    По словам Помпео, ленд-лиз позволит Украине «занять столько денег, сколько ей будет нужно на покупку американского оружия», а «мирный план» Трампа снимет все ограничения на виды оружия для Киева. Экс-директор ЦРУ считает, что именно такие шаги позволят Трампу создать условия сделки, в случае которой война немедленно прекращается, передает ТАСС.

    Напомним, Трамп на митинге сторонников Республиканской партии в штате Мичиган заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до инаугурации.

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    26 июля 2024, 01:32 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о «заданиях» СБУ

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Кригер выразил надежду на помилование президентом Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер рассказал, что фотографировал по заданию СБУ пусковые установки «Искандер», а также оставил рюкзак на железнодорожной станции, где позже произошел взрыв.

    Кригер рассказал, что СБУ велела ему направиться в Белоруссию. Он получил координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». От Кригера требовалось «сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике».

    «Затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал. СБУшник мне прислал два адреса магазинов, и в одном из магазинов мне подсказали поехать на рынок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня» и канал «Беларусь 1».

    Кригер «сделал три фотографии на телефон», отправил их куратору из СБУ. Издание поясняет, что он снимал территорию воинской части, «хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

    Потом требовалось сделать фотографии на железнодорожной станции «Озерище» под Минском. После фотоотчета поступило новое «задание» – забрать из тайника рюкзак.

    Сообщается, что платформа железнодорожной станции под Минском, где Кригер оставил рюкзак и где позже произошел взрыв, иногда «используется и для погрузки военной техники». В частности, через несколько часов после взрыва планировалась «погрузка танков белорусской армии».

    По данным издания, Кригер хотел принять участие в боях на Украине на стороне ВСУ в составе интернационального батальона, «причем не в медицинском подразделении, а именно в боевом». «Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из «полка Калиновского» и входящее в него вооруженное формирование – механизированный батальон «Вестерн», – сообщило издание.

    Кригер заявил, что «сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников». Он признался, что «отправлял заявки во все, что смог найти».

    «То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ», – рассказал он. По видеосвязи он общался с человеком в маске. Кригеру предложили направиться «в Минск для выполнения важных заданий». Сейчас он считает, что СБУ «использовала» его.

    При этом Кригеру обещали после выполнения заданий и возвращения в Германию договор на уровне министерства обороны Украины. «Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование», – рассказал он, добавив, что обещали «зарплату» в 2 тыс. евро в месяц и «выплату» в 420 тыс. евро семье в случае его смерти.

    Комментируя взрыв, Кригер сказал: «Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв».

    «Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал», – заявил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко «простит и помилует» его.

    Кригер заявил: «Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно». Он пожаловался на «ощущение тотальной брошенности». Кригер считает, что власти Германии должны «бороться» за него, но «Германия не хочет идти ни на какой контакт» с Белоруссией. Немецкие дипломаты заявили, что «правительство Германии ничего сделать не может», заявил Кригер.

    «Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: «Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет», – рассказал он. Телеканал сообщил, что «Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу», но Берлин «молчит».

    Напомним, белорусский суд приговорил Кригера к смертной казни через расстрел. Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм». Кригер не стал обжаловать приговор.

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    25 июля 2024, 14:31 • Новости дня
    Fitch понизило рейтинг Украины до уровня «C»

    Tекст: Ольга Иванова

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до уровня «C», говорится в релизе агентства.

    При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на отметке «CCC-», а краткосрочные РДЭ в обеих валютах – на уровне «C». Рейтинг странового потолка сохранен на уровне «B-», сообщает РИА «Новости».

    По мнению Fitch, достигнутое 22 июля принципиальное соглашение между правительством Украины и некоторыми держателями еврооблигаций знаменует собой начало процесса, подобного дефолту.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    25 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр»
    ВСУ потеряли Abrams и более 400 военных в зоне ответственности группировки «Центр»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила девять украинских бригад, сообщило министерство обороны.

    Подразделения группировки нанесли поражение формированиям 28-й, 31-й, 32-й, 41-й, 47-й и 151-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 111-й бригады теробороны у Тимофеевки, Воздвиженки, Александро-Шультино, Ивановки, Торецка, Новоселовки Первой, Михайловки и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили семь контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 410 человек, два танка, включая американский Abrams, гаубицу «Мста-Б», пушку МТ-12 «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 123-й бригады теробороны у Водяного, Пречистовки, Нескучного и Раздольного в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла свыше 125 человек, танк, САУ «Акация», гаубицу Д-20, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

    Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии у Лугового, Малой Токмачки (Запорожская область), Тягинки, Приднепровского и Антоновки (Херсонская область).

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 115 человек, две боевые бронированные машины, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

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    26 июля 2024, 06:22 • Новости дня
    Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине

    Кулеба заявил о конкуренции «формулы мира» Зеленского с бразильско-китайским планом урегулирования ситуации на Украине

    Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба сообщил, что на переговорах в Гуанчжоу «конкуренция мирных планов» не наблюдалась, но в целом она ощущается. Киев считает это «контрпродуктивным». Кулеба призвал «фокусироваться на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его мнению, требуется решать «конкретные вопросы», а не разбираться, «чье коммюнике собрало больше поддержки стран». При этом Кулеба уклонился от ответа на вопрос о том, готов ли Китай участвовать во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине – министр предложил подождать саммита и «потом уже смотреть».

    Напомним, как утверждает Кулеба, своему китайскому коллеге Ван И в Гуанчжоу он заявил, что украинская сторона «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий». По словам украинского министра, «никто не будет склонять» Киев к переговорам, так как Украину «невозможно склонить».


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    26 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Кулеба заявил, что Украину «невозможно склонить» к переговорам

    Кулеба после визита в Китай заявил о невозможности «склонить» Украину к переговорам

    Кулеба заявил, что Украину «невозможно склонить» к переговорам
    @ Lu Hanxin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя итоги визита в Китай, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не склонит к переговорам.

    Кулебу спросили, толкает ли Китай Украину к переговорам. «Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить», – заявил Кулеба. Он подчеркнул, что Украина «сама будет принимать какие-либо решения». Министр также заверил, что государства Запада не пытаются склонить Киев к переговорам. Он заявил, что «это не просто дипломатические слова, это реальная позиция», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, как заявил Кулеба, он сказал своему китайскому коллеге Ван И в Гуанчжоу, что Киев «абсолютно не исключает проведения переговоров с Россией», но сейчас «для этого нет никаких условий».


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    26 июля 2024, 11:15 • Новости дня
    Хакеры RaHDit опубликовали данные иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ слила в Сеть хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры»), в списке есть участник зимней Олимпиады в Сочи и привлеченный за растление малолетних бывший полицейский США.

    В списке, слитом хакерами, значится проживающий в США Эвелин Ашенбреннер (Evelyn 1981 года рождения). Он служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины. Указывается, что он в отношении себя применяет местоимение «они», передает РИА «Новости».

    Также упоминается американец, бывший полицейский Пирс Таннер Рид, он был арестован в Индиане за действия, связанные с растлением малолетних, и за содействие совершения правонарушений с несовершеннолетними.

    В список наемников попал участник зимней Олимпиады в Сочи, проживающий в Латвии Мауринс Кристапс, он занимал должность генерального секретаря Латвийской федерации санного спорта. С ним вместе воюет на стороне ВСУ испанский наемник Пабло Гарридо Манседо, до Украины он участвовал в различных конфликтах, а также воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.

    Латвиец Юрис Альбертс Улманис из «интернационального легиона» является бизнесменом, профессором, альпинистом, полярным исследователем. Неоднократно участвовал в военных действиях на Украине, снабжал вещами и финансами ВСУ, русофоб, пять лет служит в нацгвардии.

    Российские хакеры слили в Сеть данные операторов украинских беспилотников, среди которых есть судимые за насилие над детьми.

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    25 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    В Харьковской области зафиксировали рекордную воздушную тревогу

    В Харьковской области рекордная воздушная тревога продлилась более 50 часов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харьковской области воздушная тревога продлилась более 50 часов, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения.

    Воздушная тревога в Харьковской области продлилась 2 суток, 2 часа и 31 минуту, что стало рекордом, сообщает ТАСС.

    До этого самая долгая тревога в области звучала 1 сутки 14 часов 16 минут.

    Ранее в Николаевской и Сумской областях Украины произошли взрывы.

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    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

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    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ

    Турция в рекордные сроки задержала сбежавшего из России Евгения Серебрякова – человека, обвиняемого в покушении на жизнь офицера российского Генштаба. Теперь он должен быть выдан России в ближайшее время. Благодаря чему беглеца удалось обнаружить и задержать настолько быстро, как устроено взаимодействие спецслужб Турции и России – и как случилось превращение студента престижного вуза в обвиняемого по тяжелой уголовной статье? Подробности

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    Старого врага России настигла позорная расплата

    Один из наиболее влиятельных политиков США Боб Менендес покидает Сенат как установленный коррупционер, взяточник и лжец. В его лице Украина теряет бессовестного лоббиста, а Россия – старого врага. Менендеса погубила жадность, но система, которую он олицетворяет, попытается спастись на плечах Камалы Харрис. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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