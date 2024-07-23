Все понимают: Камала Харрис – очень плохая замена «сонному Джо». Но, увы – пока единственно возможная. Да, абсолютно никчемное существо. Но ничего другого Демпартия предложить просто не в силах.7 комментариев
Украинские СМИ сообщили, сколько времени готовилось убийство Фарион
В правоохранительных органах Украины оценили срок подготовки убийства Фарион как минимум в месяц
Убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион готовилось не меньше месяца, сообщили источники в правоохранительных органах Украины.
Украинские СМИ сообщают, что предполагаемый убийца впервые попал на камеры наблюдения 11 июля. Он приходил во двор дома Фарион ежедневно, кроме выходных. При себе у мужчины была небольшая сумка, в которой, предположительно, находилось оружие. Как утверждают источники, мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий, передает ТАСС.
Напомним, детали убийства свидетельствуют, что преступление, скорее всего, совершил одиночка с сильно выраженным ПТСР, для которого убить Фарион было глубоко личным делом.