Космонавт Артемьев отметил надежность МКС

Космонавт Артемьев: МКС стала такой надежной, что там иногда бывает скучно

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Понятно, что у нас давно уже никаких там аварий не было… Но все равно мы к этому готовы. То есть 70% той подготовки, которую мы проводим на борту, это как раз нивелирование нештатных ситуаций. И когда мы туда летим, даже немножко скучновато», – приводит слова Артемьева РИА «Новости».

По его словам, во время наземной подготовки космонавты постоянно отрабатывают действия при задымлении, разгерметизации и поломках. Артемьев, совершивший три полета на МКС в 2014-2022 годах, добавил, что станция стала намного лучше приспособлена к жизни, а все возможные поломки уже устранены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский космонавт Андрей Федяев рассказал об организации экипажем шоу талантов на Международной космической станции.

Ранее космонавт Алексей Зубрицкий раскрыл детали подготовки экипажей в ожидании новых назначений. А начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко рассказал о более аскетичном питании отечественных экипажей на орбите по сравнению с американскими коллегами.