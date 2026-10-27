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Путин заявил о влиянии газовой отрасли на продовольственную безопасность
Президент Владимир Путин указал на прямую связь между развитием газовой отрасли и обеспечением продовольственной безопасности в мире.
Путин в ходе своего выступления на саммите Форума стран – экспортеров газа отметил, что производство удобрений из природного газа оказывает непосредственное влияние на ситуацию с продовольствием во многих странах, передает ТАСС.
«Еще одна важная вещь, на которую мы обратили внимание, которую хотел бы тоже отметить, – это связь добычи и развития газовой отрасли и продовольственной безопасности. Мы знаем, что из газа производят удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность во многих странах мира. И конечно, мы должны это учитывать, безусловно, в своей практической работе», – подчеркнул российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во вторник Владимир Путин назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» террористическим актом.