Повредившему монумент на базе в США мексиканцу пригрозили тюрьмой

Минюст США: Разбившему монумент на военной базе мексиканцу грозит 10 лет тюрьмы

Tекст: Денис Тельманов

Злоумышленник 20 октября молотком отбил голову одной из шести фигур на монументе 1954 года, где запечатлен момент поднятия американскими морскими пехотинцами флага на японском острове Иводзима во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст США. Кроме того, на монументе зафиксированы другие множественные повреждения от ударов.

«В случае признания его виновным ему грозит до десяти лет тюрьмы», – говорится в заявлении. Дело будут рассматривать на федеральном уровне: речь идет об обвинениях в намеренном причинении ущерба собственности Соединенных Штатов и нанесении ущерба монументу.

Ущерб оценивается в сотни тысяч долларов, пишет New York Post. Задержанный нелегально въехал в США еще ребенком в 1999 году, однако затем ему разрешили остаться в стране по программе отсрочки депортации, а при Джо Байдене ему продлили этот статус в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти США приняли решение о закрытии сотен автошкол после ДТП с участием нелегального мигранта.

В начале года представитель Службы иммиграционного и таможенного контроля США заявил о задержании двух нелегальных мигранток из России у военной базы Кэмп-Пендлтон.

В январе американский лидер Дональд Трамп выдвинул идею использования сил Североатлантического альянса для охраны южных рубежей США от проникновения нелегалов.