В США заявили о закрытии 550 автошкол после ДТП с нелегальным мигрантом

AP: Власти США закрывают 550 автошкол после ДТП с нелегальным мигрантом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство транспорта США намерено закрыть более 550 автошкол, специализирующихся на обучении водителей грузовиков и автобусов, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Решение принято после массовой проверки, проведенной в связи с ДТП в августе 2025 года, виновником которого стал нелегальный мигрант, управлявший большегрузом. В результате этой аварии в Нью-Йорке погибли три человека.

Проверки выявили серьезные нарушения в работе автошкол: в частности, многие инструкторы оказались неквалифицированными, а процесс тестирования учеников не отвечал установленным требованиям безопасности. Кроме того, обнаружились и другие проблемы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения.

Министр транспорта США Шон Даффи подчеркнул, что «американские семьи должны быть уверены, что наши водители школьных автобусов и грузовиков соблюдают каждую букву закона, и это начинается с получения надлежащей подготовки». Власти рассчитывают, что ужесточение контроля повысит качество подготовки водителей и поможет избежать подобных трагедий в будущем.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за закон об обязательном предъявлении удостоверения с фотографией на федеральных выборах.

До этого президент Штатов Дональд Трамп предлагал использовать силы НАТО для охраны южных границ США от нелегальных мигрантов. А в декабре стало известно, что американские власти запланировали увеличить темпы депортации мигрантов.