МВБ США пообещало в 2026 году увеличить темпы депортации мигрантов

МВБ США пообещало усилить масштабы депортации нелегальных мигрантов в 2026 году

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренней безопасности США анонсировало усиление депортаций нелегальных мигрантов в следующем году, передает ТАСС.

По данным ведомства, за 2025 год за пределы США было выдворено более 2,5 млн человек, что стало результатом «решительных мер по борьбе с нелегалами» со стороны президента Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Менее чем за один год территорию США покинули более чем 2,5 млн нелегальных мигрантов. Этого удалось достичь благодаря решительным мерам по борьбе с нелегалами президента США Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. И все это – только начало», – говорится в заявлении МВБ, опубликованном в соцсети X.

В министерстве сообщили, что за первый год управления новой администрации удалось выполнить одно из ключевых пунктов предвыборной программы – повысить уровень безопасности и защитить внутренний рынок труда за счет масштабных депортаций. В ведомстве также уточнили, что для проводимых мер не понадобилось дополнительных законов: достаточно было обеспечить исполнение уже существующих норм, которые, как подчеркивают в министерстве, при администрации Джо Байдена исполнялись не в полной мере.

Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал важность ужесточения иммиграционной политики, утверждая, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов. После инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и объявил о намерении реализовать самую крупную в истории страны депортационную кампанию.

