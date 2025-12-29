«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
МВБ США пообещало в 2026 году увеличить темпы депортации мигрантов
МВБ США пообещало усилить масштабы депортации нелегальных мигрантов в 2026 году
В следующем году власти США планируют нарастить темпы депортаций мигрантов, после того как за 2025 год за пределы страны были выдворены свыше 2,5 млн нелегальных мигрантов.
Министерство внутренней безопасности США анонсировало усиление депортаций нелегальных мигрантов в следующем году, передает ТАСС.
По данным ведомства, за 2025 год за пределы США было выдворено более 2,5 млн человек, что стало результатом «решительных мер по борьбе с нелегалами» со стороны президента Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
«Менее чем за один год территорию США покинули более чем 2,5 млн нелегальных мигрантов. Этого удалось достичь благодаря решительным мерам по борьбе с нелегалами президента США Дональда Трампа и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. И все это – только начало», – говорится в заявлении МВБ, опубликованном в соцсети X.
В министерстве сообщили, что за первый год управления новой администрации удалось выполнить одно из ключевых пунктов предвыборной программы – повысить уровень безопасности и защитить внутренний рынок труда за счет масштабных депортаций. В ведомстве также уточнили, что для проводимых мер не понадобилось дополнительных законов: достаточно было обеспечить исполнение уже существующих норм, которые, как подчеркивают в министерстве, при администрации Джо Байдена исполнялись не в полной мере.
Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал важность ужесточения иммиграционной политики, утверждая, что до его прихода к власти в США въехали около 25 млн нелегальных мигрантов. После инаугурации он подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и объявил о намерении реализовать самую крупную в истории страны депортационную кампанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск предупредил, что поддержка нелегальной миграции может привести к утрате демократии в Соединенных Штатах.
Власти США приостановили лотерею грин-карт после стрельбы в Брауновском университете.
Между тем выяснилось, что в заявлениях на спонсорство мигрантов были использованы данные умерших, включая Элвиса Пресли.