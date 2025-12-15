Элвис Пресли оказался в списках «спонсоров» прибывших в США мигрантов

The Washington Times: Элвис Пресли оказался «спонсором» мигрантов в США

Tекст: Мария Иванова

Певец Элвис Пресли и другие давно умершие личности были обнаружены среди спонсоров мигрантов, прибывших в США по гуманитарным программам, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Times и данные Контрольно-финансового управления Конгресса США (GAO).

В некоторых анкетах на спонсорство указывался даже социальный номер Пресли, а в инспекции GAO зафиксировали использование ложных биографических данных и фотографий посторонних людей, в том числе актрис Конни Чанг и Коте де Пабло.

В то же время GAO установило, что более 1,4 тыс. иностранцев по состоянию на июль 2024 года въехали в США по гуманитарным основаниям, хотя их «спонсоры» на самом деле уже умерли. Кроме того, выявлены случаи, когда фиктивными спонсорами выступали люди, связанные с преступным миром. Отмечается, что 20% спонсоров мигрантов из Венесуэлы признаны угрозой общественной или национальной безопасности США, в том числе были связаны с торговлей наркотиками и отмыванием денег.

GAO также обнаружило попытки торговцев людьми стать спонсорами мигрантов с Украины, которые претендовали на въезд по гуманитарной линии. В ходе проверки выяснилось, что качество отбора и контроль за спонсорами оказалось недостаточным: профильные службы фактически не проводили надлежащих процедур для отсечения нарушителей.

Гуманитарная программа въезда была инициирована при президенте-демократе Джо Байдене, а летом 2025 года уже администрация республиканца Дональда Трампа свернула ряд направлений и прекратила прием новых заявлений для граждан Украины, Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и ряда других стран Латинской Америки. Кроме того, для отдельных государств были отменены практики по воссоединению семей.

