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Германия решила снизить зависимость от спутников Маска
Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска
Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.
Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.
«Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.
Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.
В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.
Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.
В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.