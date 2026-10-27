  • Новость часаПутин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Италии испугались одного генерала
    Эксперт объяснил указ властей Украины о круговой обороне городов
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
    «Жизнь после боя»: Как холостяку-ветерану в военкомате встретить любовь
    Кремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
    Мирошник: Гуманитарная миссия в Алешках разрушает пропаганду Киева
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    8 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня

    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

    27 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Junge Welt: Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»

    Tекст: Игорь Иножарский

    Директор Гете-Института на Украине Якоб Рачек сфотографировался с бойцами Вооруженных сил Украины из подразделения «Азов» на книжной ярмарке во Франкфурте, в самом институте оправдали произошедшее поддержкой культурного обмена.

    Во время книжной ярмарки во Франкфурте Якоб Рачек, директор Института Гете на Украине, позировал для группового фото с Мариной Мирзаевой и Александром Иванцовым, представляющими 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, пишет Junge Welt. На фото они держат флаг с символикой, напоминающей вольфсангель («волчий крюк»), используемой подразделением «Азов».

    Фотография, набравшая более 80 лайков, была опубликована в официальном Instagram-аккаунте Института Гете на Украине, однако позже удалена.

    В пресс-службе Института Гете в ответ на запрос издания пояснили, что Марина Мирзаева присутствовала на ярмарке как «автор в рамках программы Украинского института книги». Представитель института также добавила: «Институт Гете выступает за демократические ценности, культурный обмен и открытый общественный диалог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады в зону боевых действий. Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты. На прошлой неделе сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о поддержке дальнейшей помощи Киеву лишь около 10% немцев.

    Комментарии (2)
    27 октября 2026, 13:13 • Новости дня
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации диверсии на газопроводах «Северный поток».

    Суд отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кузнецова, которого обвиняют в координации подрыва газопроводов «Северные потоки», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Кузнецова.

    В середине месяца суд Гамбурга начал рассматривать просьбу адвокатов об остановке процесса.

    В начале сентября инстанция назначила 16 заседаний по делу об организации диверсии на экспортных газопроводах.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ

    Газета ВЗГЛЯД вошла в четверку самых цитируемых интернет-СМИ в III квартале

    Tекст: Олег Исайченко

    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости среди федеральных интернет-СМИ по итогам третьего квартала 2026 года. Издание поднялось на три позиции по сравнению со вторым кварталом, следует из данных системы медиамониторинга «ПрессИндекс».

    Первые два места в рейтинге цитируемости российских федеральных интернет-СМИ занимают NEWS.ru и Lenta.ru. На третьей строчке расположилась «Газета.Ru». Газета ВЗГЛЯД – на четвертой.

    Индекс цитируемости рассчитывается по собственной формуле «ПрессИндекса». Показатель учитывает количество оригинальных публикаций, объем прямых перепечаток другими изданиями, открытые и скрытые гиперссылки, среднесуточную аудиторию и активность за анализируемый период. Для формирования рейтинга система проанализировала сообщения от более чем 120 тыс. источников, включая электронные СМИ, новостные и специализированные интернет-ресурсы.

    Комментарии (2)
    27 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Прокуратура Германии отказалась закрыть дело о подрыве «Северных потоков»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель прокуратуры ФРГ Штефан Шмидт отверг в Высшем земельном суде Гамбурга ходатайство защиты о прекращении уголовного дела украинца Сергея Кузнецова, которого обвиняют в координации подрывов на газопроводах «Северный поток».

    Во вторник состоялось второе заседание по делу о диверсии на трубопроводах, в ходе которого сторона обвинения не согласилась с требованием прекратить судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Судья огласила письменное заявление бывшего командира подсудимого Романа Червинского. В документе указано, что Кузнецов давал на Украине подписку о неразглашении военной тайны. После этого слово предоставили старшему прокурору.

    «Ходатайство защиты о прекращении дела не подлежит удовлетворению», – сказал Шмидт.

    Прокурор подчеркнул, что право Кузнецова на защиту не было нарушено. По его словам, статус военнослужащего и нормы украинского права не препятствуют даче показаний в немецком суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Высший земельный суд Гамбурга приступил ко второму заседанию по делу о диверсии на трубопроводах. В середине месяца инстанция завершила первое слушание по этому разбирательству. В прошлом месяце хорватский суд одобрил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в соучастии в подрыве «Северных потоков».

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    МВД предупредило о вербовке детей мошенниками через мобильные игры

    МВД: Мошенники и вербовщики ищут жертв среди детей через мобильные игры

    Tекст: Денис Тельманов

    Телефонные мошенники и вербовщики активно используют социальные сети и мобильные игры для поиска жертв среди детей и подростков, сообщили в МВД.

    «Телефонные аферисты и вербовщики часто используют мобильные игры и соцсети для поиска жертв среди детей и подростков. Они играют на доверчивости и неумении ребенка критически мыслить в стрессовой ситуации», – говорится в сообщении пресс-службы министерства в Max.

    Злоумышленники путем манипуляций склоняют детей к совершению преступлений. При этом они убеждают жертву в том, что ребенок якобы оказывает помощь государственным органам в поимке преступника.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие представители государственных органов никогда не просят граждан участвовать в операциях и тем более нарушать закон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД заявило о применении мошенниками многоступенчатых схем обмана детей.

    На прошлой неделе управление призвало родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для их защиты от аферистов.

    В начале месяца ведомство предупредило о частом использовании угроз злоумышленниками при обмане несовершеннолетних.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 20:59 • Новости дня
    Минцифры предупредило о возможных сбоях интернета в Москве 27–29 октября

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы 27–29 октября могут ограничить работу мобильного интернета в связи с проведением саммита Форума стран – экспортеров газа и форума «Россия – Африка», сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

    Ограничения могут затронуть территорию в пределах Третьего транспортного кольца, сообщается на сайте Минцифры. Отмечается, что 27 и 28 октября перебои возможны с 11:30, а 29 октября – с 9:30. Мера продиктована необходимостью обеспечить безопасность участников восьмого саммита ФСЭГ и третьего саммита «Россия – Африка».

    При этом голосовая связь, домашний интернет, Wi-Fi и сайты из «белого списка» продолжат работу без сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии Владимира Путина в саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве 27 октября.

    Офис президента Ирана Масуда Пезешкиана проинформировал о его отбытии в Москву для участия в форуме.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжающейся подготовке Путина к предстоящим саммитам.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полиция Германии начала проверку после столкновения лайнера с контейнеровозами

    DPA: Полиция ФРГ начала проверку после столкновения лайнера с контейнеровозами

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Германии начала проверку в отношении капитана круизного лайнера Mein Schiff 3 после его столкновения с двумя контейнеровозами в порту Бремерхафена.

    «Ведется проверка, имела ли место халатность», – заявила представитель полиции. По ее словам, дело возбуждено по статье о нарушении общественного порядка, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA. В случае доказательства вины капитану грозит штраф.

    Инцидент произошел в воскресенье. По предварительным данным, причиной столкновения мог стать сильный ветер, помешавший маневрированию лайнера. Один из контейнеровозов получил пробоину длиной около 10 метров. Полиция оценивает ущерб в миллионы евро.

    На борту Mein Schiff 3 находились 2,5 тыс. пассажиров и более 900 членов экипажа, никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье круизный лайнер Mein Schiff 3 при отходе от причала в порту Бремерхафена на севере Германии столкнулся с контейнеровозом.

    В прошлом месяце правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    В июле 2025 года в порту германского города Куксхафен в устье Эльбы произошло столкновение двух судов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Японская Ymirlink предупредила о риске утечки данных более 51 млн пользователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Японская компания по разработке облачных сервисов Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей из-за кибератаки на системы бронирования билетов.

    Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам проживания и электронной почте зарегистрированных в системах клиентов, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News. Инцидент произошел 16 октября, атаке подверглись сервисы Smart Ex и Express Reservation для скоростных поездов.

    В настоящее время Ymirlink продолжает расследование, и число пострадавших может увеличиться.

    За девять месяцев 2026 года в Японии зафиксировали свыше 600 хакерских атак на предприятия и объекты государственных органов, что превышает показатель за весь прошлый год.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры в связи с участившимися кибератаками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минэкономики Ресэй Акадзава анонсировал создание специальной группы для защиты японских компаний от кибертерроризма.

    В начале месяца количество случаев несанкционированного доступа к системам местных предприятий достигло рекордного уровня.

    Инвестиционный фонд Daiwa Securities сообщил о похищении личной информации сотен тысяч своих клиентов.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

    dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге водитель намеренно въехал на автомобиле в толпу людей, в результате чего пострадали до пяти человек.

    В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

    Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

    «Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

    В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

    В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Японский провайдер призвал клиентов отсоединить кабели от ПК из-за хакеров

    Японский интернет-провайдер GMO попросил клиентов выключить ПК из-за хакеров

    Tекст: Мария Иванова

    Японская компания GMO Internet Group обратилась к пользователям с призывом выключить компьютеры и отсоединить все кабели на фоне угрозы масштабной хакерской атаки.

    Японская компания GMO Internet Group, предоставляющая услуги интернет-провайдера, рекомендовала пользователям обесточить устройства из-за риска кибератаки, передает ТАСС.

    Ранее злоумышленники взломали облачный сервис дочерней структуры компании, используемый для онлайн-торговли валютой, и совершили несанкционированные операции на счетах части клиентов. Хакеры потребовали выкуп в обмен на отказ от публикации украденных данных. Руководство GMO Internet Group платить отказалось, после чего информация появилась в открытом доступе.

    Позже компания получила предупреждение о новой атаке, намеченной на полдень вторника. В связи с этим провайдер попросил клиентов выключить компьютеры и отсоединить кабели. Местные издания предполагают, что преступники могут получить прямой доступ к устройствам пользователей.

    На фоне регулярных сообщений о взломах японских компаний правительство страны провело специальное заседание по кибербезопасности. Премьер-министр Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры, допустив шаги по нейтрализации угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник японская компания Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей.

    В пятницу глава Минэкономики страны Рёсэй Акадзава заявил о создании группы «белых хакеров» для защиты от кибертерроризма.

    На прошлой неделе полицейское управление префектуры Сайтама объявило о вероятном хищении хакерами личных данных 13 тыс. сотрудников.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Зарубежные страны захотели запускать спутники на ракете «Союз-5»

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель генерального директора Роскосмоса Борис Глазков заявил о появлении значительного числа потенциальных иностранных заказчиков для пусков на ракете «Союз-5» после ее первого успешного старта.

    «Могу вам аккуратно сказать, что количество желающих иностранных потенциальных потребителей пуска на этой ракете после первого успешного пуска стало значимым», – сказал Глазков на конгрессе «Русский инженер» в МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

    По его словам, потенциальные клиенты обращаются не напрямую в Роскосмос, а к казахстанской стороне, так как полеты осуществляются в рамках совместного предприятия «Байтерек».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил, что вторую и третью ракеты изготовят в 2027 году. Заместитель гендиректора корпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов добавил, что второй полет носителя запланирован на вторую половину 2027 года, а третий – на 2028 год.

    Первый пуск «Союза-5» состоялся 30 апреля с Байконура с площадки, ранее использовавшейся для ракет «Зенит». На расчетную суборбитальную траекторию вывели макет полезной нагрузки. В рамках проекта Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Казахстана предложили использовать ракету «Союз-5» для будущих пилотируемых миссий.

    Весной с Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5».

    В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о намерении госкорпорации модернизировать «Союз-5».

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:45 • Новости дня
    Астроном назвал даты ярких метеорных потоков в ноябре

    Астроном Веселков сообщил о двух метеорных потоках в ноябре

    Tекст: Катерина Туманова

    В ноябре жители России смогут наблюдать два интенсивных метеорных потока – Северные Тауриды и Леониды, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

    Максимум первого звездопада ожидается 11–12 ноября, а пик активности второго – 17–18 ноября, передает ТАСС.

    «Поток, радиант которого расположен в созвездии Тельца, отличается небольшим количеством метеоров – до пяти в час, однако они традиционно выделяются яркостью и медленным движением», – отметил Веселков, описывая Северные Тауриды.

    По его словам, в этом году условия для наблюдения будут идеальными благодаря минимальной фазе Луны. Ученый посоветовал следить за ночным небом после полуночи.

    Пик активности Леонид ожидается на уровне до 15 метеоров в час. Специалист пояснил, что лунный свет снизит видимость тусклых метеоров в первой половине ночи, поэтому искать следы потока в созвездии Льва лучше после 23:00 по местному времени.

    Для успешных наблюдений рекомендуется выбирать места вдали от городской засветки и следить за прогнозом облачности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доцент Томского госуниверситета Капарулин сообщил о приближении мощного метеорного потока Геминиды.

    Астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы

    МВД: Смена стиля соцсетей является признаком вовлечения детей в опасные группы

    Tекст: Мария Иванова

    Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России выделило шесть основных признаков того, что ребенок попал под влияние деструктивных интернет-сообществ.

    Заподозрить влияние опасных интернет-групп на подростка можно по резкому изменению стилистики его страниц в социальных сетях с позитивной на тревожную. Дети начинают публиковать мрачные фотографии, слушать депрессивную музыку и делиться переживаниями о безнадежности, одиночестве и непереносимой душевной боли, сообщает Киберполиция.

    Дополнительными маркерами служат повышенный интерес к теме смерти и подписки на сообщества, романтизирующие суицид. Подростки также могут целенаправленно искать в закрытых группах информацию о деструктивных челленджах с опасными для здоровья заданиями или увлекаться материалами, содержащими жестокость, насилие и трэш-стримы.

    В повседневной жизни тревожными сигналами становятся тяга к изоляции, смена манеры общения, уклонение от выполнения домашних заданий и пропуск уроков. Наиболее явной угрозой выступают открытые заявления о суицидальных намерениях, публикация трагических статусов и прощальных постов для близких, а также поиск способов ухода из жизни.

    Наличие только одного из перечисленных факторов не всегда свидетельствует о реальной угрозе, однако при появлении таких сигналов взрослым рекомендуют поговорить с подростком и обратиться к специалистам. Для оказания поддержки Минпросвещения запустило круглосуточную линию психологической помощи, а в экстренных случаях доступен единый детский телефон доверия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД сообщили об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для вербовки детей.

    В пятницу ведомство отметило увеличение в России на 30% количества подростков, вовлеченных в киберпреступления с начала года.

    В прошлом месяце первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин рассказал о жажде легкого заработка и целенаправленной вербовке как главных инструментах втягивания подростков в преступную деятельность.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Госбезопасность Литвы отключила сайт из-за уязвимости PHP

    Департамент госбезопасности Литвы отключил сайт из-за уязвимости PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Департамент госбезопасности Литвы временно отключил свой сайт после обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP, сообщил представитель спецслужбы Артурас Пучета.

    «Реагируя на получившую широкую огласку информацию об уязвимости языка программирования PHP, мы приняли решение временно отключить свой сайт», – заявил Пучета.

    Специалистам предстоит проверить безопасность работы ресурса, выявить возможные недочеты и укрепить отдельные элементы перед возвращением к нормальному функционированию, передает ТАСС.

    По информации национального центра кибернетической безопасности Литвы, критически уязвимый язык PHP используется примерно на 90% литовских интернет-ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу финские государственные ведомства временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP.

    В четверг член палаты лордов Британии Элизабет Ллойд сообщила об отключении десятков государственных сервисов страны по той же причине.

    В тот же день министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил о приостановке работы некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей PHP.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дания раскритиковала звонок лидеров Финляндии и Норвегии Путину
    Итальянская Eni решила нарастить добычу газа в Средиземном море
    Сеул отозвал восемь дипломатов с Украины
    Пекин объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    Директор Института Гете на Украине сделал фото с бойцами «Азова»
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    Москвичей призвали пересесть на метро из-за перекрытий в центре

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После сложного первого квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации