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Россиянам пообещали мощный звездопад Геминиды в декабре
Астроном: Звездопад Геминиды в декабре будет давать до 150 метеоров в час
В ночь на 14 декабря жители России смогут наблюдать метеорный поток Геминиды с интенсивностью до 150 метеоров в час, сообщил доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин.
Максимум активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. «Для комфортного наблюдения достаточно порядка 100 метеоров в час, а у Геминид этот показатель почти всегда выше», – заявил Капарулин, передает ТАСС.
По его словам, метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, поэтому телескоп или бинокль не понадобятся. Идеальные условия обеспечит удачная фаза Луны – она будет в стадии молодого месяца и не помешает наблюдению всю ночь.
Единственным препятствием могут стать сильная облачность и мороз. Эксперт посоветовал выехать за город подальше от уличного освещения и смотреть в сторону созвездия Близнецов.
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