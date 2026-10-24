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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 07:53 • Новости дня

    Россиянам пообещали мощный звездопад Геминиды в декабре

    Астроном: Звездопад Геминиды в декабре будет давать до 150 метеоров в час

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 14 декабря жители России смогут наблюдать метеорный поток Геминиды с интенсивностью до 150 метеоров в час, сообщил доцент Томского госуниверситета Дмитрий Капарулин.

    Максимум активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря. «Для комфортного наблюдения достаточно порядка 100 метеоров в час, а у Геминид этот показатель почти всегда выше», – заявил Капарулин, передает ТАСС.

    По его словам, метеоры будут отлично видны невооруженным глазом, поэтому телескоп или бинокль не понадобятся. Идеальные условия обеспечит удачная фаза Луны – она будет в стадии молодого месяца и не помешает наблюдению всю ночь.

    Единственным препятствием могут стать сильная облачность и мороз. Эксперт посоветовал выехать за город подальше от уличного освещения и смотреть в сторону созвездия Близнецов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лаборатория солнечной астрономии РАН посоветовала наблюдать за метеорным потоком Ориониды невооруженным взглядом.

    В начале месяца эксперт Евгений Бурмистров анонсировал метеорный поток Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом заведующий обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов предупредил об активной фазе потока Персеиды.

    23 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет

    Science Advances: Систему передачи запахов через интернет разработали в США

    Американские ученые разработали систему передачи запахов через интернет
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ученые из американского Университета штата Огайо создали систему Scentronic для распознавания запахов и их передачи через интернет на удаленное устройство.

    Система с помощью искусственного интеллекта распознала пять запахов: кофе, пива, красного вина, апельсина и торта. Во время испытаний 14 добровольцев правильно определили порядка 73% ароматов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science Advances.

    Технология включает электронный нос с шестью датчиками и устройство для воспроизведения запахов, которое может быть выполнено в виде браслета или ожерелья. Датчики улавливают вещества в воздухе, после чего информация передается по сети, а удаленное устройство распыляет нужный аромат, регулируя его интенсивность.

    По мнению исследователей, разработка поможет улучшить взаимодействие между людьми на расстоянии, а также найдет применение в медицине для проверки обоняния и в виртуальной реальности. Пока система использует заранее подготовленные ароматические вещества, а не воспроизводит точный химический состав запахов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок. Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников заявил об импульсе для развития технологий благодаря спецоперации на Украине.

    До этого Федеральное медико-биологическое агентство получило патент на «электронный нос» для диагностики респираторных заболеваний.

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    23 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    Силовики США описали встречу с бесшумным треугольным НЛО

    Пентагон: Агенты в США сообщили о встрече с бесшумным треугольным НЛО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трое федеральных агентов США наблюдали бесшумный матово-черный объект в форме треугольника, двигавшийся со скоростью военного истребителя, следует из служебной записки Пентагона.

    Согласно документу управления Пентагона по изучению аномалий во всех средах (AARO), инцидент произошел в 2026 году, но точная дата и место не раскрываются. Очевидцы описали объект как аппарат с размахом крыльев от 4 до 4,6 метра, передает РИА «Новости».

    «Неопознанный аппарат не издавал различимых звуков на протяжении всего наблюдения. Он не производил рева двигателя, гула винтов… несмотря на скорость, сопоставимую со скоростью обычных военных истребителей», – говорится в документе.

    Объект поднялся на высоту 60–90 метров над горным хребтом, завис примерно на 20 секунд, затем развернулся и улетел в каньон. Утром следующего дня на месте не было найдено никаких обломков или повреждений грунта.

    В отчете подчеркивается, что показания агентов отражают лишь их восприятие в момент события и не могут служить окончательным подтверждением характеристик объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американское оборонное министерство рассекретило пятиминутный ролик с неопознанным объектом в виде белой сферы.

    В августе очередной массив данных Пентагона включил видеоролики сферического объекта на Ближнем Востоке.

    В июле американский уфолог Кевин Рэндл сообщил о полном совпадении секретных материалов Пентагона об НЛО с известной исследователям информацией.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    23 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы

    Минобрнауки предложило новые правила приема на платные места в университеты

    Минобрнауки предложило изменить правила приема на платные места в вузы
    @ Aleksander Grishin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство науки и высшего образования разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в российских вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.

    Согласно инициативе Минобрнауки, платные места будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, которые обладают собственной научной школой, лабораторной базой и партнерами-работодателями, передает РИА «Новости».

    При расчете предельного числа платных мест начнет учитываться доля учебного заведения в общем приеме студентов в конкретном регионе. Показатели комплексной оценки обновлены с акцентом на средний балл ЕГЭ и статистику трудоустройства выпускников.

    В министерстве пояснили, что новый подход позволит перераспределить места с массовых направлений, таких как экономика и юриспруденция, на дефицитные технические и прикладные специальности.

    «Дальнейшая настройка механизма будет проводиться Минобрнауки России на основе комплексного анализа данных приемных кампаний, в том числе перечень регулируемых направлений будет пересматриваться с учетом качества приема», – заявил глава ведомства Валерий Фальков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство образования и науки отказалось изменять минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на следующий учебный год.

    На прошлой неделе в Федеральном институте педагогических измерений сообщили об увеличении числа заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике в 2027 году.

    В начале месяца Минобрнауки предложило начислять дополнительные баллы сдавшим ЕГЭ «сверх необходимого» абитуриентам.

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    23 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

    Синоптик Голубев: В Москве в выходные ожидается от 11 до 14 градусов тепла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без осадков, воздух прогреется до 14 градусов тепла, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

    «Суббота и воскресенье порадуют москвичей теплой погодой и без осадков. Температура воздуха в Москве в выходные будет от +11 до +14 градусов», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

    Синоптик пояснил, что погода обусловлена западной периферией антициклона. Существенных изменений не ожидается до конца недели, однако с понедельника начнется небольшое похолодание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила об аномально теплой погоде с температурой до 13 градусов тепла в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные.

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что ветреная погода избавит столицу от сильных туманов.

    Во вторник в Москве зафиксировали первые осенние заморозки.

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    23 октября 2026, 16:49 • Новости дня
    Китай призвал предотвратить гонку вооружений в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты и не допускать применения силы в отношении космических объектов.

    Власти КНР считают милитаризацию космоса одной из главных угроз международной безопасности. Соответствующая позиция государства изложена в специальном документе по вопросам укрепления глобального управления космическим пространством, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    «Китай выступает против проведения наступательной военной политики в космической сфере и призывает прилагать все возможные усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе», – говорится в распространенном документе.

    Пекин поддерживает проведение переговоров с целью заключения международного юридического соглашения о контроле над вооружениями за пределами Земли. Государство настаивает на подтверждении принципа неприменения силы и недопустимости подобных угроз в отношении любых объектов в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

    Весной Россия и Китай выразили решительный протест против попыток милитаризации орбиты.

    В прошлом году китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от обвинений Москвы и Пекина в создании космической угрозы.

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    23 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Власти двух провинций Китая объявили третий уровень опасности из-за тайфуна

    CCTV: В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень опасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    В китайских провинциях Чжэцзян и Фуцзянь ввели третий уровень экстренного реагирования из-за тайфуна «Чампи», сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

    Министерство природных ресурсов Китая повысило уровень опасности в двух юго-восточных провинциях в связи со штормовыми нагонами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на CCTV. С 22 по 23 октября в прибрежных районах от Шанхая до Фуцзяни зафиксированы штормовые нагоны высотой до 80 сантиметров, а в южной части Восточно-Китайского моря волны достигли девяти метров.

    Власти призвали суда и предприятия, работающие в море, принять меры предосторожности. Всего в Китае действует четырехуровневая система предупреждений, где третий обозначается желтым цветом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тайфун «Чампи» унес жизнь одного человека на Тайване.

    В четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ и офисов из-за приближения стихии.

    В августе мощный тайфун «Долфин» обрушился на провинцию Чжэцзян.

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    23 октября 2026, 15:08 • Новости дня
    Шторм оставил без света более 18 тыс. домов на юго-западе Британии

    Independent: Шторм оставил без электричества 18 тыс. британских домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за обрушившегося на Британию мощного шторма «Остин» более 18 тыс. домохозяйств в юго-западных регионах страны остались без электроснабжения.

    Шквальный ветер привел к массовым отключениям электричества на юго-западе Британии, обесточив более 18 тыс. жилых домов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent. Издание ссылается на данные оператора британской энергосистемы National Grid.

    Отмечается, что среди оставшихся без электроснабжения числятся свыше 6 тыс. домов, где проживают люди, которым может потребоваться особая помощь.

    Стихия обрушилась на Британию с сильными ветрами. По данным синоптиков, в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 50 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу повреждение энергетической инфраструктуры оставило без света свыше 900 населенных пунктов в Житомирской области Украины.

    В прошлом месяце ураганный ветер на северо-востоке США привел к отключению электричества у десятков тысяч американцев.

    Летом мощный шторм обесточил более 93 тыс. потребителей в Литве.

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    23 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков назвал сумму на ремонт вузовских общежитий в 2027 году

    Фальков: На ремонт студенческих общежитий планируется выделить 25,5 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2027 году на капитальный ремонт студенческих общежитий планируется направить 25,5 млрд рублей, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    Объем финансирования на обновление инфраструктуры университетов удалось сохранить на уровне не ниже текущего года, передает РИА «Новости» слова министра на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    «На следующий год – 25,5 млрд, на 2028-й будет 27,2 млрд и на 2029-й – 26,9 млрд», – уточнил Фальков и напомнил, что к 2030 году планируется капитально отремонтировать 800 общежитий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Также глава Минобрнауки призвал не запрещать слепо ИИ в образовательном процессе.

    На прошлой неделе министр сообщил об интеграции модулей по искусственному интеллекту во все программы высшего образования в России начиная с 2027 года.

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    23 октября 2026, 14:07 • Новости дня
    Китай запустил спутник зондирования Земли Yaogan-50-03

    С космодрома Тайюань запустили спутник дистанционного зондирования Yaogan-50-03

    Tекст: Мария Иванова

    Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03 с помощью модифицированной ракеты-носителя CZ-6A.

    Запуск ракеты состоялся в 18:15 по пекинскому времени (13:15 мск) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Данные, полученные спутником, будут использоваться для проведения кадастровых работ, оценки урожая сельхозкультур, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

    Модифицированная двухступенчатая ракета CZ-6A работает на экологически чистом топливе. Она оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на орбиту не менее 6,5 т полезного груза. Это 672-я миссия для носителей серии «Чанчжэн».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Китай вывел на низкую околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Xiguang-4-01 со стартовой площадки в Желтом море.

    В понедельник китайская экспедиция в Северный Ледовитый океан завершила предкоммерческое тестирование спутниковой связи.

    В прошлом месяце ракета-носитель «Чанчжэн-4В» доставила на орбиту шесть спутников дистанционного зондирования Земли.

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    23 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Ученые пообещали Земле спокойную геомагнитную обстановку на выходных

    В ИКИ РАН исключили вероятность возникновения магнитных бурь в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    В предстоящие выходные, 24 и 25 октября, геомагнитная обстановка на планете останется спокойной, магнитные бури не ожидаются.

    В субботу и воскресенье геомагнитная активность будет находиться в зеленой зоне, вероятность возникновения магнитных бурь минимальна, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Солнечная активность продолжает колебаться в диапазоне от слабо до умеренно возмущенной. Основные активные области уходят на обратную сторону звезды, где окончательно скроются к 27 октября. Выходящая на севере новая активная область пока никак себя не проявила, поэтому вероятность солнечных вспышек с влиянием на Землю остается низкой.

    В первой половине недели геомагнитная активность была повышена, однако до уровня магнитных бурь текущее возмущение так и не доросло. Кроме того, в центральной части России в выходные ожидается аномально теплая погода на пять–восемь градусов выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг астрономы предупредили о возможных геомагнитных возмущениях на Земле из-за выброса протуберанца.

    В прошлом месяце ученые ожидали возникновения магнитных бурь из-за воздействия очередной корональной дыры.

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    24 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Российские ученые создали поглотитель света для систем ночного видения

    В России разработали улавливающий 96% инфракрасного излучения материал

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Шевлягин сообщил о разработке нового материала, способного значительно повысить эффективность приборов ночного видения за счет поглощения инфракрасного света.

    Ученые дальневосточных и сибирских институтов РАН при поддержке Российского научного фонда создали технологию получения германиевых пластин с микрорельефом, улавливающим около 96% коротковолнового инфракрасного света. На основе разработки собран преобразующий свет в электрический сигнал детектор, передает РИА «Новости».

    «Предлагаемая разработка востребована в тех практических областях, для которых стоит задача передачи и обработки «невидимой» для обычного глаза и камер информации – в инфракрасной области спектра. С точки зрения обороны и безопасности использование предлагаемого материала может найти свое применение в приборах ночного видения, лазерного целеуказания», – заявил Шевлягин.

    По словам ученого, камеры на базе нового материала способны видеть сквозь дым и туман. В отличие от обычных тепловизоров, они улавливают отраженный свет и формируют контрастное черно-белое изображение, позволяя четко различать лица и детали рельефа.

    Кроме того, изобретение поможет выявлять дефекты внутри сплавов и композитов, а также визуализировать сосуды и опухоли в медицине.

    Принципиальных ограничений для внедрения технологии нет, однако сроки зависят от интереса предприятий к кооперации с наукой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специалисты Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработали СВЧ-фотопушку для создания компактного комплекса по исследованию объектов на атомарном уровне.

    В среду Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились включить инфракрасный спектрометр российской разработки в научный комплекс межпланетной станции «Тяньвэнь-3».

    В начале месяца президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о высокой эффективности отечественного лазерного оружия.

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    23 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Японские ученые создали кровь для собак из стволовых клеток

    Kyodo News: Японские ученые получили эритроциты собак из стволовых клеток

    Tекст: Игорь Иножарский

    Японские ветеринарные клиники столкнулись с острой нехваткой донорской крови для собак, что побудило исследователей под руководством профессора Университета Осаки Синго Хатоя искать альтернативу в виде индуцированных стволовых клеток.

    В Японии отсутствует общенациональная система снабжения собачьей кровью, из-за чего ветеринарным клиникам приходится самостоятельно искать доноров. Однако из-за требований защиты животных содержать собак специально для этих целей стало сложно, а запасов от добровольцев не хватает, пишет Kyodo News.

    «Я хочу создать систему, при которой собаки смогут получать переливание крови без зависимости от доноров, что улучшит жизнь как самих собак, так и их владельцев», – заявил Синго Хатоя.

    Исследовательская группа под его руководством работает над созданием эритроцитов из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. В ходе экспериментов ученым удалось получить клетки, содержащие гемоглобин, однако пока только около 3% исходного материала превратилось в аналоги эритроцитов.

    Директор больницы для животных в Киото Такаси Мори отметил, что из-за дефицита врачам иногда приходится возвращать в тело собаки кровь, вытекшую при разрыве опухоли. По его словам, ветеринары идут на этот шаг для спасения жизни питомца во время операции, несмотря на риск распространения рака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце японские врачи успешно провели первую в мире операцию по пересадке сердечного пластыря из индуцированных стволовых клеток. Национальная служба здравоохранения Британии приступила к разработке плана реагирования из-за острого дефицита донорских органов. В прошлом году японская компания PorMedTec запланировала открыть ферму для выращивания клонированных свиней ради пересадки органов людям.

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    24 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метеорологи зафиксировали рост зимних температур в Москве почти на 2 градуса

    ТАСС: Зимние температуры в Москве выросли почти на 2 градуса за последние 35 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура в Москве с 1880 года увеличилась на 5,5 градуса, а за последние 35 лет выросла еще почти на 2 градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти 2 градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    По его словам, с 1880 года количество зимних осадков в столице увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    Климатолог добавил, что в последние десятилетия глобальная температура растет более интенсивно, при этом процесс идет ступенчато: теплые периоды сменяются холодными.

    Ранее он отмечал, что средняя температура предстоящей зимы в Москве и Центральной России ожидается около климатической нормы или выше нее (норма для столицы составляет от минус 4 до минус 6 градусов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду академик РАН Владимир Клименко заявил о предстоящей теплой и снежной зиме в Москве. Во вторник Терешонок сообщил о вероятности морозных периодов в столице на фоне общих температур выше нормы.

    В начале месяца ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о чередовании оттепелей и морозов в Центральной России.

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    24 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    Зимняя температура в Москве выросла почти на два градуса за последние 35 лет

    ТАСС: Зимняя температура воздуха в Москве с 1991 года выросла почти на два градуса

    Tекст: Денис Тельманов

    Зимняя температура воздуха в Москве за последние 35 лет выросла почти на два градуса, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «Глобальное изменение климата набирает свои темпы. С 1880 года за период в 145 лет тренд зимней температуры воздуха показывает ее рост в Москве на 5,5 градуса, а с 1991 года, за последние 35 лет, рост температуры составил почти два градуса», – заявил Терешонок, передает ТАСС.

    Климатолог добавил, что с 1880 года количество зимних осадков в Москве увеличилось в среднем на 100 мм, а с 1991 года – на 50 мм.

    По его словам, в последние десятилетия глобальная температура растет значительно интенсивнее, при этом теплые периоды сменяются холодными, что не противоречит общему тренду на потепление.

    Терешонок отметил, что средняя температура воздуха предстоящей зимы в Москве и Центральной России может оказаться близкой к климатической норме или превысить ее, которая составляет от минус четырех до минус шести градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученый-климатолог Владимир Клименко заявил о превышении температурной нормы предстоящей зимой на 1,5-2,5 градуса.

    Во вторник начальник отдела метеорологии и климата Николай Терешонок спрогнозировал более теплую или близкую к климатической норме предстоящую зиму в Москве и Центральной России.

    В прошлом месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о росте средней температуры в столице на полтора градуса за минувшие 30 лет.

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    24 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам потепление до 14 градусов в выходные

    Синоптик Леус пообещал москвичам до 14 градусов тепла на выходных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на выходных ожидается облачная погода без осадков и повышение температуры до 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «В субботу в небе над Москвой будет довольно много облаков, но дождей не ожидается, а температура составит плюс 11-13 градусов, превысив норму на 3-4 градуса», – передает РИА «Новости» слова Леуса.

    В воскресенье благодаря антициклону облачность уменьшится, осадки не предвидятся. Температура может приблизиться к суточному рекорду, составив плюс 12-14 градусов.

    Синоптик также отметил, что в городе ожидается юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление в субботу составит 758 мм ртутного столба, а в воскресенье – 756 мм, что превышает норму на 12-14 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о теплой погоде без осадков в Москве на предстоящих выходных.

    Во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец зафиксировал первые с начала осени заморозки в столице.

    В понедельник Михаил Леус рассказал о повышении атмосферного давления в Москве до 765 мм ртутного столба.

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