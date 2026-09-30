Ученые предупредили о возможных магнитных бурях в выходные

В ИКИ РАН сообщили о риске магнитных бурь на Земле в ближайшие выходные

Tекст: Мария Иванова

Ожидается, что геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры на Солнце, начнутся в пятницу, 2 октября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

С высокой вероятностью на выходных они могут перерасти в полноценные магнитные бури, хотя точный прогноз появится позднее.

Утром 30 сентября была зафиксирована солнечная вспышка уровня C8.6, ставшая самой мощной почти за месяц. На левом краю Солнца видны вершины крупных магнитных петель, возвышающиеся над поверхностью на 200–300 тыс. километров, однако сами солнечные пятна пока скрыты за горизонтом.

Сентябрь оказался необычайно спокойным месяцем: за 30 дней произошло лишь три вспышки сильного уровня M, тогда как в августе их было 12, а в июле – 56. За весь месяц зафиксирована только одна минимальная магнитная буря, которая произошла 8 сентября. Ученые отмечают, что активность Солнца падает с катастрофической скоростью, опережая прогнозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили необычно низкую геомагнитную активность в первом месяце осени.

Ранее специалисты спрогнозировали магнитную бурю из-за крупной корональной дыры.