«Роскосмос» сообщил о готовности двигателя «Союз-5» к летным испытаниям

Роскосмос: Двигатель для ракеты «Союз-5» готов к летным испытаниям
После успешных стендовых огневых испытаний двигатель РД0124МС для ракеты «Союз-5» получил допуск к летным тестам, сообщили в Роскосмосе.
Ракетный двигатель РД0124МС, предназначенный для ракеты «Союз-5», успешно прошел серию стендовых огневых испытаний, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.
В Конструкторском бюро химавтоматики уточнили, что эти испытания стали ключевым этапом проверки агрегата перед началом летных испытаний.
Стендовые огневые испытания позволяют проверить работу двигателя в условиях, максимально приближенных к реальным полетам, что обеспечивает высокую надежность изделия перед его установкой на ракету. В 2025 году КБХА уже передало первый экземпляр нового двигателя для использования в летных испытаниях.
Пока специалисты анализируют полученные результаты, на предприятии продолжается изготовление новых экземпляров РД0124МС для дальнейших испытаний и запусков. Двигатель считается одной из ключевых инноваций для модернизированной ракеты «Союз-5».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта прошлого года Роскосмос направил первую ступень ракеты-носителя «Союз-5» на испытания.
Огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» завершились успешно в октябре.