Роскосмос направил первую ступень «Союза-5» на испытания

Первая ступень ракеты-носителя «Союз-5» отправлена на стендовые испытания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Опытный образец первой ступени ракеты-носителя «Союз-5» отправлен на испытания в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности, сообщает ТАСС. В Роскосмосе заявили, что это является важным этапом в производстве носителя нового поколения.

Как уточнили в госкорпорации, ракета будет подвергнута холодным и огневым стендовым испытаниям, что позволит подтвердить закладываемые характеристики. В Роскосмосе добавили: «Баки горючего и окислителя первой ступени уже прошли цикл наземной экспериментальной отработки. В ходе испытаний были подтверждены заложенные характеристики».

Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский пилотируемый космический корабль пройдет испытания аварийного спасения на ракете в 2026 году. Перспективная ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет отправлена на космодром в конце октября 2025 года для первого пуска, запланированного на конец декабря того же года. Глава РКЦ «Прогресс» подтвердил первый пуск «Союза-5» в 2025 году.