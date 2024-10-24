Дату первого пуска перспективной ракеты «Союза-5» вернули на 2025 году

Глава РКЦ «Прогресс» подтвердил первый пуск «Союза-5» в 2025 году

Tекст: Денис Тельманов

Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов в интервью ТАСС сообщил, что первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» состоится в 2025 году, а не в 2026, как предполагалось ранее. Это решение согласовано с действующими международными соглашениями.

Баранов отметил важность готовности изделия к заводским испытаниям к середине следующего года.



Ранее в октябре первый заместитель Баранова, Равиль Ахметов, заявлял о планах на 2026 год. Однако текущая работа над проектом идет полным ходом.

Баранов рассказал, что первый опытный образец уже находится в производстве. К настоящему времени изготовлены обечайки баков первой и второй ступени, а двигатель первой ступени РД-171МВ уже доставлен в предприятие. До конца года ожидается поставка двигателя второй ступени РД-0124МС.

Производство идет в соответствии с планами, включая комплектацию блоков системы управления и защиты двигателей. Также продолжается наземная экспериментальная отработка составных частей для подтверждения прочности конструкции.

Это необходимо для успешной реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек», который будет использовать «Союз-5» для запусков автоматических аппаратов на околоземные орбиты.

Перспективный проект «Союз-5» – это ракета-носитель среднего класса, разработка которой осуществляется для запусков на околоземные орбиты. В апреле правительство России утвердило проект соглашения с Казахстаном о начале летных испытаний комплекса «Байтерек» с использованием «Союз-5» в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ракетно-космический центр «Прогресс» сообщил о переносе первого пуска новой ракеты-носителя «Союз-5» на 2026 год из-за необходимости проведения дополнительных запусков.

При этом НПО «Энергомаш» заявило, что готово к серийному производству ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для первой ступени ракеты-носителя «Союз-5».

В то же время в Архангельской области с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2», которая вывела на орбиту космические аппараты в интересах Министерства обороны России.

