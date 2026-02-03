Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.0 комментариев
Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора
Ростех: Оптика «Швабе» сможет отслеживать космический мусор на 3,5 тыс. км
Новейшая оптика, разработанная холдингом «Швабе» для телескопа Ростеха, успешно прошла испытания и позволит отслеживать объекты, в том числе космический мусор, на расстоянии до 3,5 тыс. км.
Главное зеркало телескопа диаметром 3,12 метра и массой около 3 тонн, а также дополнительная зеркальная оптика, разработанные холдингом «Швабе» госкорпорации «Ростех», успешно прошли испытания, передает Telegram-канал Ростеха.
Новое оборудование установили в Алтайском опытно-лазерном центре имени Титова. Тесты подтвердили способность системы отслеживать космический мусор, искусственные спутники и другие объекты на расстоянии до 3,5 тыс. км.
В компании отметили, что подобные комплексы для контроля околоземного пространства производят всего несколько стран в мире. Прямая речь представителей Ростеха: «Передовое оборудование для космических исследований и контроля околоземного пространства создают всего несколько стран в мире. Наш холдинг «Швабе» уже является поставщиком решений для Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН. Сегодня мы успешно завершили испытания оптического комплекса для Алтайского опытно-лазерного центра имени Титова Госкорпорации «Роскосмос». Разработки такого уровня подтверждают высокий потенциал нашей оптической промышленности и способность самостоятельно обеспечить технологический суверенитет в этой сфере».
Запуск телескопа в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Ожидается, что комплекс существенно улучшит возможности России по наблюдению за космическим пространством и обеспечению безопасности на орбите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Ростех выбрала производителя зеркал для крупнейшего телескопа в Евразии.
Ростех также разработал спутниковые трекеры для использования в Арктике.